¡Acuerdo total entre Chivas y Olympiacos! Una firma separa a Armando González de Europa

La operación está acordada y únicamente resta la firma para formalizar su llegada al futbol de Grecia

Chivas y Olympiacos alcanzan acuerdo total por el delantero Armando González/Imago7

El salto de Armando ‘Hormiga’ González a Europa está cada vez más cerca. Claro Sports pudo saber que Chivas y Olympiacos alcanzaron un acuerdo total para el traspaso del delantero mexicano y únicamente resta la firma para que la operación quede formalizada.

De esta manera, González se encuentra a un paso de dejar al Guadalajara y continuar su carrera en Grecia para la temporada 2026/27, después de consolidarse como uno de los delanteros mexicanos más destacados de la Liga MX.

El atacante de 23 años de edad tuvo una excepcional temporada 2025-26, en la que consiguió 25 goles en todas las competencias. Durante el Apertura 2025 terminó como campeón de goleo de la Liga MX con 12 anotaciones, rendimiento que lo colocó en la órbita de clubes extranjeros y le permitió ganarse un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial de 2026.

Actualmente, acumula 12 partidos consecutivos sin marcar entre Liga MX, Leagues Cup y selección mexicana, una sequía que buscará terminar en la que apunta a convertirse en la primera experiencia europea de su carrera.

Una vez que se complete la firma, González cambiará un equipo rojiblanco por otro y llegará a uno de los clubes más importantes del fútbol helénico. Olympiacos es el máximo ganador de la liga griega con 33 títulos y también lidera el palmarés de Copa con 29, además de haber conquistado la Conference League en 2024.

El movimiento también le abrirá la puerta para competir a nivel continental desde su primera temporada. Olympiacos disputará la fase de liga de la Europa League 2026/27, después de quedar eliminado de la Champions League ante el NEC Nijmegen en la tercera ronda de clasificación.

La Hormiga quedaría bajo las órdenes de José Luis Mendilibar, entrenador con amplia experiencia en el futbol español que se ha consolidado durante su etapa en Grecia. El técnico llevó al Olympiacos a conquistar su primer título europeo y posteriormente firmó un doblete de liga y copa. El club también comenzó la presente campaña con un campeonato, levantando la Supercopa de Grecia.

Los mexicanos que han jugado en la Liga de Grecia

En cuanto se formalice su fichaje por Olympiacos, la Hormiga se convertirá en el décimo futbolista mexicano en jugar en la Liga de Grecia. El antecedente más exitoso pertenece a Nery Castillo, quien también defendió al conjunto rojiblanco y conquistó seis campeonatos de liga y dos Copas durante su etapa en el club.

Más información: Chepo de la Torre ve al Olympiacos como un trampolín para la Hormiga González en Europa

Otro de los mexicanos con mayor impacto fue Orbelín Pineda, pieza fundamental del AEK Atenas. El actual futbolista de Rayados de Monterrey levantó dos títulos de liga en Grecia, además de conseguir el doblete en 2023, y acumuló 174 partidos con el conjunto de la capital.

Pedro Arce también tuvo un recorrido importante en el futbol griego, con 67 encuentros entre Veria FC y Panionios FC. Entre los otros mexicanos que han pasado por la competición aparecen Rodolfo Pizarro, Jordan Silva, Alan Pulido, Paolo Medina, Antonio de Nigris y Jorge Sánchez, quienes tuvieron experiencias más breves y no alcanzaron los 20 partidos.

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