Fernando Tatis Jr. recupera su brillo tras un arranque lento con el madero.

Fernando Tatis Jr. ha logrado volver a ser decisivo para San Diego con actuaciones que demuestran por qué es la cara del equipo

Tatis ha despertado con el madero | JIM MCISAAC / GETTY IMAGES VIA AFP

Fernando Tatis Jr. necesitó tiempo para encender los motores en 2026, aunque cuando un talento de su tamaño encuentra el ritmo, el impacto se siente en cada rincón del terreno. El dominicano atravesó un arranque de temporada inesperadamente lento con el bate, pero no dejó que esa etapa definiera su historia ni la de unos San Diego Padres que siguen peleando por abrirse paso hacia la postemporada.

La señal más clara de aquella sequía estuvo en los jonrones. Tatis no conectó su primer cuadrangular de la campaña hasta el 30 de mayo, una espera larguísima para un jugador acostumbrado a producir batazos que cambian juegos y levantan a la grada. El jardinero tuvo que esperar 240 apariciones al plato para sacudir su primer vuelacercas del año, una cifra que retrata la dureza de su inicio.

Fernando Tatis Jr. of the @Padres is the first MLB player to hit multiple homers and rob a grand slam in the same game since Mike Cameron did so during his 4-homer game on May 2, 2002 (robbed Magglio Ordóñez of a grand slam in the 3rd inning). pic.twitter.com/A2OmVg7rnd — OptaSTATS (@OptaSTATS) August 19, 2026

Pero Fernando Tatis Jr. no es un pelotero común. Cuando su ofensiva todavía buscaba regularidad, aportó con velocidad, alcance defensivo, energía y esa capacidad especial de aparecer cuando el partido reclama una jugada gigante. Ahora que el poder volvió a aparecer, el rostro más reconocible de los Padres luce otra vez como ese jugador capaz de decidir encuentros con un swing, un salto frente a la pared o una corrida que altera el ánimo de todo un estadio.

Fernando Tatis Jr. recupera su poder ofensivo en un momento clave para San Diego

El mejor retrato de la recuperación de Tatis llegó este 18 de agosto en Citi Field, durante el triunfo de San Diego por 5-2 sobre los Mets de Nueva York. El dominicano abrió el juego con un jonrón de 452 pies y añadió otro cuadrangular de dos carreras en el quinto inning. Fue una noche de potencia pura, aunque el momento que congeló el estadio llegó con el guante.

Con las bases llenas y dos outs en el segundo capítulo, Francisco Lindor encontró un batazo con apariencia de grand slam. Tatis recorrió el jardín derecho, midió la pelota cerca de la cerca y saltó con una coordinación espectacular para quitarle cuatro carreras a los Mets. Su gorra salió disparada en la acción, mientras la pelota quedó atrapada en el guante y el público tardó unos segundos en entender que acababa de presenciar una joya defensiva.

Tatis produjo tres carreras con el bate y evitó otras cuatro con el guante. Esa diferencia de siete anotaciones resume por qué su figura va mucho más allá de una línea estadística. El derecho Robbie Ray escapó de aquel episodio sin permitir carreras y firmó su primera victoria con San Diego luego de haber llegado al equipo a comienzos de agosto.

La actuación también confirmó que el poder ya está de vuelta. Tatis alcanzó 15 jonrones en la temporada y se convirtió en el único jugador de MLB con cuatro cuadrangulares de al menos 450 pies en 2026.

Una hazaña que recuerda a Mike Cameron

La jornada frente a los Mets colocó a Tatis en un grupo muy pequeño de la historia. Fue el primer jugador de Grandes Ligas desde 2002 que conectó múltiples jonrones y robó un grand slam en el mismo juego.

El antecedente pertenece a Mike Cameron, quien el 2 de mayo de 2002 protagonizó una de las noches más salvajes que se recuerden con los Seattle Mariners. Cameron conectó cuatro jonrones ante los Chicago White Sox y, en el tercer inning, se elevó sobre la pared del jardín central para robarle un grand slam a Magglio Ordóñez.

Tatis no necesitó cuatro batazos de vuelta completa para poner su nombre junto al de Cameron. Le bastaron dos cuadrangulares y una atrapada que puede terminar como una de las mejores jugadas defensivas de toda la temporada. La comparación habla de la rareza del logro, aunque también de la clase de pelotero que es el dominicano.

San Diego cuenta con referentes de peso como Manny Machado, quien también conectó su jonrón número 24 de la campaña en aquel triunfo, pero Tatis posee algo distinto. Tiene esa mezcla de talento, espectáculo y atrevimiento que convierte un juego de agosto en una conversación nacional dentro de las Grandes Ligas.

Tatis ha vuelto a brillar porque su juego nunca dependió únicamente de los jonrones. El bate finalmente está respondiendo otra vez, mientras su defensa continúa siendo una garantía en el jardín derecho. Los Padres tienen en él a su jugador más eléctrico, a un pelotero que puede despertar de un inicio lento y convertir una noche cualquiera en una actuación digna de los libros de historia.

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