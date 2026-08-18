Memphis Depay seguirá en Corinthians: el club revierte su decisión y confirma renovación hasta 2028

Uno de los puntos clave para destrabar la negociación fue que Memphis aceptó reducir “considerablemente” sus pretensiones económicas

Memphis Depay acusa a Corinthians en redes | REUTERS/Rodolfo Buhrer

La novela entre Memphis Depay y Corinthians tuvo un giro inesperado. Después de una semana marcada por tensión, críticas de los aficionados y una ruptura pública entre ambas partes, el club brasileño confirmó que llegó a un nuevo acuerdo con el delantero neerlandés para extender su contrato por dos temporadas más.

El presidente del Corinthians, Osmar Stabile, anunció la continuidad del atacante después de que apenas unos días antes la institución había decidido no avanzar con la renovación debido a las condiciones económicas planteadas por el jugador. Ahora, Memphis permanecerá en el equipo paulista hasta mediados de 2028.

La primera negociación se había complicado por las altas exigencias del futbolista. Según la información del club, Depay buscaba un salario cercano a los 70 millones de reales, aproximadamente 13 millones de dólares, además de beneficios adicionales como un palco privado en el Neo Química Arena, ingresos por eventos realizados en el estadio y una participación en futuros premios.

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Entre las condiciones solicitadas también se encontraba un porcentaje relacionado con posibles ingresos del Mundial de Clubes en caso de que Corinthians lograra clasificar, incluso contemplando el escenario de que Memphis ya no formara parte del plantel para ese momento. Estas peticiones llevaron a la directiva a detener las conversaciones inicialmente.

La decisión provocó una reacción del propio delantero, quien mostró su molestia públicamente a través de sus redes sociales. “Muy decepcionado al leer que el Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo alcanzado para extender mi contrato por dos años más. Esta renovación fue pactada explícitamente tanto por el presidente como por los departamentos deportivo, legal y financiero”, escribió Memphis.

La postura del atacante aumentó la presión dentro de la institución, que posteriormente retomó las conversaciones para buscar una solución. Después de varios encuentros entre ambas partes, el club consiguió la aprobación necesaria del Consejo de Orientación y logró cerrar un nuevo acuerdo con el futbolista.

Stabile explicó que uno de los puntos clave para destrabar la negociación fue que Memphis aceptó reducir “considerablemente” sus pretensiones económicas iniciales. “Gracias a Dios, todo salió bien. Conseguimos la votación necesaria para la aprobación y ahora estamos tranquilos. Logramos llevarlo a cabo”, declaró el presidente del Corinthians.

El dirigente también aseguró que, tras los análisis realizados por las áreas jurídica, administrativa y financiera, el club considera viable cumplir con el nuevo contrato. “Por lo que percibí y por el trabajo que hicimos, tanto en el área jurídica como en la administrativa y también en la financiera, es posible que podamos pagar este contrato”, explicó.

Desde su llegada al Timão en septiembre de 2024, Memphis Depay se convirtió en una de las principales figuras del equipo. El neerlandés suma 79 partidos, 20 goles y 15 asistencias, además de haber sido parte de los planteles que conquistaron el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, así como la Supercopa en 2026.

Con el acuerdo renovado, Corinthians evita perder a uno de sus futbolistas más importantes y Memphis consigue mantenerse como referente ofensivo del proyecto encabezado por Fernando Diniz. Lo que parecía una salida inminente terminó convirtiéndose en una renovación que devuelve tranquilidad a ambas partes.

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