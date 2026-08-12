Corinthians anuncia salida de Memphis Depay y el delantero explota con acusaciones de incumplimiento

El club brasileño argumentó motivos financieros para no extender el vínculo, pero el delantero neerlandés aseguró que existía un acuerdo cerrado que fue incumplido

Memphis Depay acusa a Corinthians en redes | REUTERS/Rodolfo Buhrer

La relación entre Memphis Depay y Corinthians terminó envuelta en una fuerte polémica después de que el club brasileño anunciara oficialmente que no renovaría el contrato del delantero neerlandés. La institución explicó que la decisión estuvo relacionada exclusivamente con la situación financiera, pero horas más tarde el futbolista respondió con dureza y aseguró que el equipo decidió romper un acuerdo que ya estaba establecido.

A través de un comunicado oficial, Corinthians informó que había tomado la determinación de no extender el vínculo con Depay como parte de una estrategia para mantener el equilibrio económico del club. La entidad paulista agradeció la entrega del atacante y destacó los logros obtenidos durante su etapa en Brasil.

“Esta decisión fue tomada única y exclusivamente en consideración a la salud financiera de nuestra institución, que demanda un riguroso equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles”, explicó Corinthians en su postura oficial.

El club también reconoció el impacto deportivo del neerlandés durante su paso por el equipo. Depay disputó 79 partidos, marcó 20 goles y conquistó tres títulos importantes: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, además de la Supercopa Rei en 2026.

Sin embargo, la versión de Corinthians no coincidió con la del propio jugador. Poco después del anuncio, Memphis Depay utilizó sus redes sociales para mostrar su inconformidad y aseguró sentirse sorprendido por la decisión de la directiva brasileña.

“Muy decepcionado de leer que Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo en vigor para extender mi contrato por 2 años más”, escribió el delantero, quien afirmó que la renovación había sido aprobada previamente por distintas áreas del club.

Según la versión de Depay, el acuerdo no estaba en una etapa de negociación, sino que ya había sido definido con la participación del presidente de Corinthians y de los departamentos deportivo, legal y financiero. El atacante señaló que algunas personas dentro de la institución decidieron no respetar ese compromiso.

El neerlandés también aseguró que siempre actuó con respeto durante las conversaciones y que no buscaba llegar a un escenario de conflicto. No obstante, dejó claro que defenderá su postura ante lo que considera una situación injusta.

“No quería esta situación y siempre respeté al club a lo largo del proceso, pero ahora me veo forzado a reaccionar con fuerza para preservar mis intereses”, manifestó Depay, quien adelantó que hablará públicamente sobre el tema en los próximos días.

La frase que más atención generó fue su advertencia final, en la que aseguró que no dejará pasar lo que calificó como un “comportamiento inaceptable” sin consecuencias. Esto abrió la posibilidad de que el conflicto pueda trasladarse al terreno legal si ambas partes no llegan a un acuerdo.

Con dos versiones completamente distintas sobre el cierre de la relación, la salida de Memphis Depay dejó de ser únicamente una decisión administrativa de Corinthians y se convirtió en una disputa pública. Mientras el club brasileño defiende que actuó por responsabilidad financiera, el delantero sostiene que existía un compromiso firmado que fue incumplido y prepara una respuesta más amplia en los próximos días.

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