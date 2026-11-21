Sigue en directo el partido de la primera ronda de los Playoffs de la Major League Soccer entre Inter Miami y Columbus Crew

Inter Miami vs Columbus Crew en vivo | Claro Sports

Playoffs MLS 2026: alineaciones del Inter Miami vs Columbus Crew, al momento

Estos son los onces para el partido de esta tarde en Miami. Messi y Suárez irán de titulares.

Inter Miami: St Clair, Fray, Casemiro, Silva, Lujan, De Paul, Segovia, Bright, Messi, Berterame, Suárez

Columbus Crew: Schulte, Chambost, Rodríguez, Méndez, Habroune, Amundsen, Zaroury, Farsi, Zawadzki, Moreira, Tapia.

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

De acuerdo con los momios, Inter Miami parte como favorito para llevarse el primer partido de la serie ante Columbus Crew. El triunfo del conjunto de Lionel Messi aparece con una cuota de -164, mientras que el empate se cotiza en +360 y una victoria del Columbus Crew en +350. Las apuestas reflejan una mayor expectativa sobre el equipo de Florida, que buscará aprovechar su condición de local para comenzar con ventaja la defensa de su título.

Antecedentes del Inter Miami vs Columbus Crew y últimos resultados en los Playoffs de la MLS

Inter Miami llega con ventaja en el historial frente al Columbus Crew. Este sábado disputarán su decimocuarto enfrentamiento, con un balance de siete victorias para el conjunto de Florida, cuatro para Columbus y dos empates. Sin embargo, los antecedentes más recientes favorecen al Crew: en los dos duelos de la temporada regular 2026, Inter Miami empató 2-2 como local en agosto y perdió 2-1 en su visita de septiembre. Ahora, ambos vuelven a encontrarse, pero con un boleto a la siguiente ronda de los playoffs en juego.

Lionel Messi en los Playoffs de la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs Columbus Crew

El partido del Inter Miami y el Columbus Crew dará inicio a las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 18:00 horas del Este y 15:00 horas del Pacífico. El partido se podrá ver por Apple TV en todo el mundo.

Inter Miami vs Columbus Crew, en vivo

¡Bienvenidos y bienvenidas! El Inter Miami comienza este sábado 21 de noviembre la defensa de su título en los playoffs de la MLS Cup 2026, cuando reciba al Columbus Crew en el primer partido de la serie al mejor de tres encuentros de la primera ronda. El compromiso tendrá un significado especial para el conjunto de Florida, ya que será el primer partido de postemporada en el Nu Stadium, escenario donde buscará dar el primer paso rumbo a un nuevo campeonato.

El equipo de Lionel Messi llega después de finalizar en el segundo lugar de la Conferencia Este con 60 puntos, producto de 16 victorias, 12 empates y seis derrotas. Además, firmó la mejor ofensiva de la temporada regular con 80 anotaciones en 34 partidos, una producción en la que el argentino tuvo un papel determinante.

Messi terminó como máximo goleador de la MLS con 26 tantos y sumó 17 asistencias, cifras que le permitieron conquistar la Bota de Oro por segunda temporada consecutiva. Ahora, el capitán del Inter Miami buscará trasladar ese rendimiento a la fase decisiva para encaminar al equipo hacia la defensa de la corona obtenida en 2025.

La serie continuará el viernes 27 de noviembre en Columbus y, en caso de ser necesario un tercer encuentro, regresará a Miami el 1 o 2 de diciembre. El Inter Miami afronta así su quinta participación en los playoffs de la MLS, con el objetivo de repetir el título que consiguió tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final de 2025.