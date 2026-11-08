Así se juegan los Playoffs de la MLS 2026: cruces, fechas, formato y dónde ver en vivo

Nashville y Vancouver Whitecaps, en condiciones de líderes de conferencia esperan a los ganadores del Wild Card. Lionel Messi y el Inter Miami, a medirse ante Columbus Crew

Por comenzar la pelea por el título de liga en los Estados Unidos | ClaroSports

La temporada regular de la MLS 2026 llegó a su final, con 18 equipos obteniendo su clasificación a los Playoffs de la MLS Cup. Nashville SC terminó como líder de la Conferencia Este y se quedó con la Supporters’ Shield tras sumar 77 puntos, mientras Vancouver Whitecaps encabezó el Oeste con 64 unidades.

La postemporada tendrá como protagonista a Lionel Messi, quien llega como líder de goleo con 26 tantos y busca conquistar por segunda temporada consecutiva la Bota de Oro de la MLS. Inter Miami terminó segundo del Este y tendrá como rival a Columbus Crew en la primera ronda.

¿Cómo se juegan los Playoffs de la Copa MLS 2026? Partidos definidos y cruces

En la Conferencia Este, Nashville SC enfrentará al ganador del Wild Card entre Orlando City y FC Cincinnati. Inter Miami se medirá con Columbus Crew, New England Revolution enfrentará a Philadelphia Union y Chicago Fire jugará contra Charlotte FC.

En el Oeste, Vancouver Whitecaps esperará al ganador del duelo entre Seattle Sounders y Real Salt Lake, que disputarán el Wild Card. Los otros cruces de primera ronda serán FC Dallas contra Portland Timbers, St. Louis City frente a Houston Dynamo y San Jose Earthquakes ante LAFC.

Los cruces quedaron definidos después del Decision Day, jornada que terminó de establecer las posiciones de las dos conferencias. Los nueve mejores equipos de cada sector avanzaron a la postemporada, aunque los lugares ocho y nueve deberán disputar primero el Wild Card, en busca del boleto a la primera ronda.

Además, cabe recordar que, a excepción de la Primera Ronda, todas las fases se juegan a partido único, mientras que la primera fase se jugará al mejor de tres partidos.

Playoffs MLS 2026: cruces oficiales

Wild Card — 19 de noviembre Orlando City vs FC Cincinnati — Conferencia Este Seattle Sounders vs Real Salt Lake — Conferencia Oeste



Primera ronda — Conferencia Este Nashville SC vs ganador de Orlando City vs FC Cincinnati Inter Miami vs Columbus Crew New England Revolution vs Philadelphia Union Chicago Fire vs Charlotte FC



Primera ronda — Conferencia Oeste Vancouver Whitecaps vs ganador de Seattle Sounders vs Real Salt Lake FC Dallas vs Portland Timbers St. Louis City vs LAFC San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo



¿Cuándo se juegan los Playoffs de la MLS 2026?

Los Playoffs de la MLS 2026 comenzarán con los partidos de Wild Card el miércoles 18 y jueves 19 de noviembre. La MLS modificó la fecha que inicialmente aparecía en algunos calendarios y estableció oficialmente las fechas para los duelos de eliminación directa.

La primera ronda, que se disputará bajo el formato de series al mejor de tres partidos, está programada entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre. Las semifinales de conferencia se jugarán el 5 y 6 de diciembre, mientras que las finales de conferencia están previstas para el 11 y 12 de diciembre.

La MLS Cup 2026 será el viernes 18 de diciembre. El partido por el campeonato tendrá como local al finalista con el mejor registro de temporada regular.

Lionel Messi y las figuras a seguir en los Playoffs de la MLS 2026

Nashville tiene en Sam Surridge a su referente ofensivo, acompañado por Hany Mukhtar y Cristian Espinoza. El inglés terminó con 21 goles, mientras Mukhtar y Espinoza fueron piezas centrales de la producción ofensiva.

Inter Miami llega con Lionel Messi como principal nombre de los Playoffs. El argentino terminó la fase regular con 26 goles y ganó por segundo año consecutivo la Bota de Oro de la MLS, además de contar con Rodrigo De Paul y Luis Suárez en su ataque.

En New England, Carles Gil mantiene el liderazgo del equipo con 13 goles y 13 asistencias, mientras Peyton Miller y Brooklyn Raines representan el aporte de los jóvenes. Philadelphia, por su parte, tiene a Cavan Sullivan, quien estableció el récord de participaciones de gol de un adolescente en una temporada de MLS, con 7 goles y 14 asistencias.

Orlando City tiene en Antoine Griezmann su principal referencia. El francés terminó con 14 goles y ocho asistencias desde su llegada a mitad de temporada, mientras Martín Ojeda aportó 21 participaciones de gol. En Cincinnati, Evander cerró con 14 goles y 17 asistencias, acompañado por los 17 tantos de Kévin Denkey.

Para Charlotte, Pep Biel y Allan Saint-Maximin encabezan el ataque; mientras que Columbus cuenta con Brais Méndez y Santiago Rodríguez, quienes sumaron nueve goles y 12 asistencias de manera conjunta desde su llegada al equipo.

En Vancouver, Brian White terminó con 20 goles y Thomas Müller aportó nueve goles y ocho asistencias. El equipo también cuenta con Andrés Cubas y una defensa que permitió 30 goles en la fase regular.

FC Dallas tiene a Petar Musa como referencia ofensiva. El delantero croata terminó la temporada con 22 goles, segundo en la carrera por la Bota de Oro, además de contar con Logan Farrington y Joaquín Valiente como socios ofensivos.

LAFC presenta una dupla que concentra buena parte de su producción: Son Heung-min y Denis Bouanga. Ambos combinaron 25 goles y 24 asistencias durante la fase regular. Son, además, llegó a la MLS después de su paso por el futbol inglés, mientras Bouanga alcanzó otro registro histórico de anotaciones.

En Houston, Guilherme terminó con 16 goles y 10 asistencias, acompañado por Mateusz Bogusz. St. Louis cuenta con Rafael Navarro y Carlo Holse, además de Simon Becher, quien tuvo su mejor temporada con nueve goles y cinco asistencias.

Portland tendrá a Kristoffer Velde como referencia, después de terminar con 12 goles y 10 asistencias, mientras David Da Costa lideró al equipo con 11 asistencias. En Seattle, Dejan Joveljić se suma a Jordan Morris y Albert Rusnák, quien terminó con 16 asistencias.

Finalmente, Real Salt Lake llega con el delantero Sergi Solans, autor de 15 goles y cuatro asistencias, y Morgan Guilavogui, quien terminó con 10 asistencias. La baja de Diego Luna por lesión y la salida de Zavier Gozo modificaron el panorama del equipo antes de los Playoffs.

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Formato y reglas de los Playoffs de la Copa MLS 2026, hasta la final

Los equipos que terminaron del primero al séptimo lugar de cada conferencia avanzaron directamente a la primera ronda. Los clubes ubicados en los puestos ocho y nueve disputarán un solo partido de Wild Card para determinar quién enfrenta al primer sembrado.

El Wild Card es a partido único y, si termina empatado después de los 90 minutos, no hay tiempo extra: el ganador se define directamente mediante penales.

Después llega la primera ronda, que se disputa al mejor de tres encuentros. El equipo con mejor posición juega el primer partido como local; el segundo se disputa en casa del rival y, si es necesario, el tercer encuentro regresa a la cancha del mejor sembrado. No existe marcador global: cada partido debe tener un ganador.

A partir de las semifinales de conferencia, el formato cambia a eliminación directa a un solo partido. El equipo con mejor posición en la fase regular será local en semifinales y finales de conferencia. La MLS Cup también será a partido único y tendrá como sede al finalista con el mejor registro de temporada regular.

Todos los partidos de los Playoffs de la MLS 2026 podrán verse en Apple TV, mientras que algunos encuentros también tendrán transmisión en FOX Sports en Estados Unidos.