Inter Miami busca el segundo puesto ante New England

Lionel Messi llega con 40 contribuciones de gol en la MLS: 25 tantos y 15 asistencias

Lionel Messi, 25 tantos y 15 asistencias | Giorgio VIERA / AFP)

Inter Miami llega a la recta final de la temporada regular de la MLS con un objetivo que va más allá de asegurar su presencia en los playoffs: terminar lo más arriba posible en la Conferencia Este. El equipo de Lionel Messi tendrá una oportunidad directa de mejorar su posición cuando visite al New England Revolution este domingo 1 de noviembre, en un enfrentamiento entre el segundo y el tercer lugar de la clasificación.

La diferencia entre ambos es de apenas dos puntos. New England suma 58 y ocupa la segunda posición, mientras que Inter Miami tiene 56. Por eso, el encuentro en el Gillette Stadium puede cambiar el orden de la tabla: una victoria visitante colocaría al conjunto de Florida por delante de su rival, que llega con cuatro triunfos consecutivos.

El partido también pone frente a frente a dos de las figuras ofensivas de la temporada. Messi llega con 40 contribuciones de gol, producto de 25 tantos y 15 asistencias, el mejor registro de la MLS. Del otro lado estará Carles Gil, referente creativo de unos Revolution que buscan cerrar la fase regular en la segunda posición del Este.

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Qué se juega Inter Miami ante New England

El partido enfrenta a dos equipos que llegan con realidades distintas, aunque con un objetivo común. New England ha construido una racha que lo llevó a consolidarse en la parte alta de la Conferencia Este; Inter Miami busca recuperar terreno después de dejar puntos en sus compromisos más recientes.

Los Revolution alcanzaron los 58 puntos después de vencer 3-2 a Red Bull New York el miércoles 28 de octubre. Fue su cuarta victoria consecutiva en la MLS y un resultado que les garantizó terminar entre los tres primeros del Este, además de asegurar la ventaja de localía en la primera ronda de los playoffs.

Inter Miami, por su parte, empató 2-2 con FC Cincinnati en el Nu Stadium. El equipo de Florida llegó a estar en desventaja después de que Cincinnati marcara dos veces en la segunda mitad, pero Riquelme Fillipi consiguió la igualada al minuto 90. Luis Suárez había abierto el marcador al 61.

Ese empate dejó a Miami con 56 puntos y mantuvo la distancia de dos unidades respecto a New England. El enfrentamiento directo representa, por tanto, una oportunidad para cambiar el orden entre ambos antes de la última jornada de la temporada regular.

El escenario es claro: si Inter Miami gana, llegará a 59 puntos y superará a los Revolution, que se quedarían con 58. Si New England se impone, alcanzará 61 y ampliará la diferencia. Un empate mantendría a los locales por delante en la clasificación.

New England llega con cuatro victorias consecutivas

El equipo dirigido por Marko Mitrović atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Su triunfo ante Red Bull New York confirmó una racha de cuatro partidos ganados, con la que alcanzó 18 victorias en la campaña y se colocó segundo en el Este.

El resultado también tuvo protagonistas individuales. El delantero Dor Turgeman marcó dos goles y llegó a 12 en la temporada. Dániel Gazdag anotó el tanto de la victoria al minuto 83, después de que el conjunto neoyorquino consiguiera igualar el marcador en la segunda mitad.

Otro nombre que merece atención es Carles Gil. El mediocampista español registró una asistencia en ese encuentro y se convirtió en el octavo futbolista en la historia de la MLS en alcanzar las 100 asistencias durante la temporada regular.

Gil es una de las piezas que explican el funcionamiento ofensivo de New England. Su capacidad para encontrar espacios y generar oportunidades será una de las principales amenazas para Inter Miami, que tendrá que controlar el ritmo del partido si quiere evitar que el local imponga condiciones.

Messi llega con 40 contribuciones de gol en la MLS

La principal referencia ofensiva de Inter Miami es Lionel Messi. El argentino acumula 25 goles y 15 asistencias en la temporada regular, una combinación de 40 contribuciones que lo coloca en el primer lugar de la liga en ese apartado.

La cifra permite dimensionar su influencia en el equipo: Messi no solo participa en la definición de las jugadas, también es uno de los principales generadores de oportunidades. Su capacidad para asistir y finalizar convierte cada intervención en una amenaza para la defensa rival.

El capitán de Inter Miami llega, además, en un momento en el que el equipo necesita recuperar impulso. No marcó en los dos encuentros más recientes, ante New York Red Bulls y FC Cincinnati, pero mantiene el liderato de contribuciones ofensivas y continúa en la carrera por un tercer premio consecutivo al MVP de la MLS.

Messi será nuevamente una referencia para el ataque, acompañado por futbolistas como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Germán Berterame. La conexión entre el capitán argentino y sus compañeros será importante para superar a una defensa que llega con confianza después de cuatro triunfos seguidos.

El desafío también pasa por encontrar espacios ante un equipo que sabe aprovechar la localía. New England tiene la ventaja en la tabla y puede administrar el encuentro; Inter Miami, en cambio, necesita buscar los tres puntos si quiere rebasarlo antes del cierre de la fase regular.

Cómo puede cambiar la clasificación del Este

La pelea por el segundo puesto tiene consecuencias para el camino de ambos equipos en los playoffs. Nashville SC ocupa la primera posición de la Conferencia Este, mientras que New England e Inter Miami aparecen inmediatamente detrás.

Aunque los dos clubes ya tienen asegurada su participación en la postemporada, todavía deben definir su posición en el cuadro. La siembra determina los cruces y las condiciones de localía durante las rondas eliminatorias, por lo que terminar segundo representa una ventaja deportiva.

La diferencia de dos puntos convierte el enfrentamiento del domingo en una oportunidad especialmente valiosa para Miami. Una victoria le permitiría llegar a la última fecha por encima de New England; una derrota ampliaría la distancia y dejaría a los Revolution en una posición más favorable para conservar el segundo lugar.

El cierre de la temporada regular está programado para el 7 de noviembre. Después comenzará la fase decisiva de la MLS, en la que Inter Miami buscará defender el título conquistado en 2025.

New England vs. Inter Miami: horario y dónde ver en Estados Unidos

El partido entre New England Revolution e Inter Miami CF se disputará el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

Hora: 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT.

7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT. Estadio: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts.

Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts. Competición: temporada regular de la MLS.

temporada regular de la MLS. Transmisión en Estados Unidos: Apple TV.

El encuentro será uno de los últimos compromisos de ambos equipos antes del cierre de la temporada regular. Para Inter Miami, la visita a Foxborough representa una oportunidad de cambiar su posición en la Conferencia Este y llegar a la postemporada con mejores condiciones.

Para New England, significa defender el segundo lugar y prolongar una racha que lo ha convertido en uno de los equipos más consistentes del cierre de campaña. Para Messi, será otra oportunidad de ampliar una producción ofensiva que ya suma 40 contribuciones de gol y que lo mantiene como uno de los protagonistas de la temporada.

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