Las leyendas que el Hermanos Rodríguez no olvida

Hoy se cumplen 64 años de la muerte de Ricardo Rodríguez en la pista de la Magdalena Mixhuca

La catrina y el altar de muertos en el GP de México | YURI CORTEZ / AFP

El 1 de noviembre de 1962, Ricardo Rodríguez perdió la vida en un accidente durante las prácticas previas al Gran Premio de México. Tenía 20 años y era considerado uno de los talentos más prometedores del automovilismo mexicano. Este domingo se cumplen 64 años de aquel episodio que marcó la historia del circuito que hoy lleva su apellido y el de su hermano Pedro.

Su historia no es la única ligada a accidentes fatales en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pablo Iturbe murió durante una competencia Vintage en 2009 y Víctor Jiménez Lizalde falleció en 2014, después de sufrir un accidente en una carrera de Súper Turismos. Sus nombres forman parte de la memoria de un recinto que ha recibido algunas de las competencias más importantes del automovilismo, pero que también ha vivido episodios trágicos.

En el marco del Día de Muertos, el Gran Premio de México 2026 instaló ofrendas para recordar a figuras que dejaron huella en el deporte motor. Ricardo y Pedro Rodríguez, Moisés Solana, Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio, James Hunt, Bruce McLaren, Jim Clark, Gilles Villeneuve y John Surtees están entre los homenajeados. No todos murieron en este circuito ni en circunstancias similares: el reconocimiento reúne a distintas generaciones de pilotos cuya memoria permanece ligada a la historia del automovilismo.

Ricardo Rodríguez: una promesa que se apagó en la Peraltada

Ricardo Rodríguez murió el 1 de noviembre de 1962, durante una sesión de prácticas del Gran Premio de México, en el entonces Autódromo Magdalena Mixhuca. El accidente ocurrió en la curva Peraltada, uno de los sectores más reconocibles del trazado capitalino.

El mexicano conducía un Lotus-Climax del equipo Rob Walker Racing Team. Ferrari, escudería con la que había debutado en la Fórmula 1 en 1961, decidió no participar en aquella competencia, que no formaba parte del campeonato mundial. Ricardo quería correr ante el público de su país y encontró una oportunidad para hacerlo con otro equipo.

El accidente terminó con su vida cuando apenas tenía 20 años. Su muerte conmocionó al automovilismo nacional y truncó una trayectoria que ya había llamado la atención internacional. Un año antes había debutado en la Fórmula 1 y se había convertido en uno de los pilotos más jóvenes en competir en la categoría.

La fecha de su fallecimiento adquiere un significado especial cada año: ocurrió precisamente el 1 de noviembre, jornada en la que las familias mexicanas comienzan las conmemoraciones del Día de Muertos. En 2026, el calendario permite recordar su historia en el mismo día en que se cumplen 64 años de su muerte.

Pablo Iturbe murió durante una competencia Vintage en 2009

Más de cuatro décadas después del accidente de Ricardo Rodríguez, el circuito volvió a registrar la muerte de un piloto durante una competencia. Pablo Iturbe falleció el 29 de noviembre de 2009, durante el Gran Premio Vintage del Club Jaguar, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez como parte de las actividades por el 50 aniversario del recinto.

El boletín de diciembre de 2009 de la Scuderia Hermanos Rodríguez registró su fallecimiento y señaló que Iturbe tenía alrededor de dos décadas de experiencia como piloto, además de haber participado en la Carrera Panamericana.

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Víctor Jiménez Lizalde: el accidente que conmocionó a los Súper Turismos

El 15 de febrero de 2014, Víctor Jiménez Lizalde sufrió un accidente durante la primera fecha de la temporada de Súper Turismos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto pertenecía al equipo Technomotors y competía con un automóvil BMW.

De acuerdo con los reportes publicados en la prensa, perdió el control a la salida de la curva Peraltada y se impactó contra el muro de contención. Los servicios médicos del circuito lo atendieron y posteriormente fue trasladado al Hospital Metropolitano, donde falleció.

La información difundida entonces mencionó que algunos testigos señalaron la posible presencia de aceite en la pista. La muerte de Jiménez Lizalde provocó la suspensión del resto de las competencias programadas para aquella jornada. Su fallecimiento también puso fin a un periodo sin accidentes mortales de pilotos en el circuito, desde la muerte de Pablo Iturbe en 2009.

Pedro Rodríguez y Moisés Solana: dos nombres fundamentales del automovilismo mexicano

La memoria del automovilismo nacional también está representada en las ofrendas por Pedro Rodríguez y Moisés Solana. Ambos compartieron con Ricardo una época en la que México comenzó a proyectar sus pilotos en las principales competencias internacionales, pero sus muertes ocurrieron fuera del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pedro Rodríguez falleció el 11 de julio de 1971 durante una competencia de la categoría Interserie en el circuito de Norisring, Alemania. Tenía 31 años y había construido una trayectoria internacional que incluyó dos victorias en Fórmula 1 y el triunfo en las 24 Horas de Le Mans de 1968.

Su historia quedó unida a la de su hermano menor, Ricardo, aunque sus accidentes ocurrieron en distintos países y con casi nueve años de diferencia. En 1971, el circuito de la Magdalena Mixhuca recibió el nombre de Autódromo Hermanos Rodríguez en reconocimiento a ambos pilotos y a su legado deportivo.

Moisés Solana también forma parte de esa generación. Participó en ocho Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1963 y 1968, representando a México en una etapa de crecimiento del automovilismo nacional. Murió el 27 de julio de 1969, a consecuencia de un accidente durante una competencia en Valle de Bravo, Estado de México.

Sus nombres aparecen junto al de Ricardo en el homenaje del Gran Premio de México, no porque hayan perdido la vida en el mismo circuito, sino por el lugar que ocupan en la historia del deporte motor mexicano.

Las leyendas que el Gran Premio de México recuerda en su ofrenda

El homenaje de 2026 también reúne a figuras internacionales que marcaron distintas épocas del automovilismo. Entre ellas aparecen Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio, James Hunt, Bruce McLaren, Jim Clark, Gilles Villeneuve y John Surtees.

Sus trayectorias y circunstancias de fallecimiento son distintas, pero comparten un lugar en la memoria de los aficionados. Senna murió durante el Gran Premio de San Marino de 1994, en Imola; Fangio falleció en 1995, después de una vida dedicada al automovilismo; Hunt murió en 1993 y McLaren en 1970. Clark perdió la vida en una carrera de Fórmula 2 en Hockenheim en 1968, mientras que Villeneuve falleció durante las prácticas del Gran Premio de Bélgica de 1982. Surtees murió en 2017, a los 83 años.

El altar también incorpora elementos de la tradición mexicana, como fotografías, flores de cempasúchil y veladoras. De esta manera, el Gran Premio integra una de las conmemoraciones culturales más reconocidas del país a un evento que convoca a aficionados de distintas partes del mundo.

El Hermanos Rodríguez, entre la velocidad y la memoria

El Autódromo Hermanos Rodríguez es mucho más que el escenario del Gran Premio de México. Desde su inauguración en 1959, ha sido parte de la evolución del automovilismo nacional y ha recibido a generaciones de pilotos, equipos y aficionados. Su nombre recuerda a dos hermanos que llevaron a México a competir en los circuitos más importantes del mundo.

La historia del recinto también conserva los nombres de quienes perdieron la vida en sus competencias. Ricardo Rodríguez, Pablo Iturbe y Víctor Jiménez Lizalde representan tres momentos distintos de esa memoria, con circunstancias particulares que deben contarse sin confundir sus historias.

Para los aficionados que siguen la Fórmula 1 desde Estados Unidos, el homenaje ofrece una oportunidad para conocer una parte de la historia del automovilismo mexicano que va más allá de los resultados y los campeonatos. La ofrenda del Gran Premio de México conecta el presente de la categoría con quienes contribuyeron a construir su pasado.

Este 1 de noviembre, mientras los aficionados se preparan para vivir una nueva carrera en el circuito capitalino, el recuerdo de Ricardo Rodríguez adquiere una dimensión especial. A 64 años de su muerte, su nombre permanece en el trazado que lleva el apellido de su familia y en la memoria de un deporte que no olvida a quienes dejaron su vida en la pista.

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