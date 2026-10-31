Weini Kelati debuta en el maratón de Nueva York

La atleta estadounidense llega a Nueva York después de establecer el récord norteamericano de medio maratón con 1:06:04

Weini Kelati | Tayfun Coskun / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Weini Kelati ha construido una parte importante de su trayectoria en las pruebas de pista y las carreras de ruta. Este domingo 1 de noviembre afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera: correrá por primera vez un maratón, en uno de los escenarios más reconocidos del atletismo mundial.

La estadounidense llega a Nueva York con un antecedente que explica la atención sobre su estreno. El 15 de febrero de 2026 estableció el récord norteamericano de medio maratón con 1:06:04 en Barcelona, donde terminó en segundo lugar. Ahora tendrá que trasladar su velocidad y resistencia a los 42.195 kilómetros, una distancia que exige administrar el esfuerzo de una manera distinta.

Su debut formará parte de una edición especial del TCS New York City Marathon, que conmemora los 50 años del recorrido por los cinco distritos de la ciudad, establecido en 1976. Kelati compartirá la competencia con corredoras de primer nivel, entre ellas la keniana Hellen Obiri, campeona defensora y ganadora de dos ediciones de esta carrera.

¿Quién es Weini Kelati y por qué hay expectativa sobre su debut?

Kelati nació en Eritrea, un país situado al noreste de África, y representa a Estados Unidos en competencias internacionales. Se convirtió en ciudadana estadounidense en 2021 y participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde terminó en el octavo lugar de los 10,000 metros y fue la mejor representante estadounidense de la prueba.

También ha conseguido títulos nacionales en pista y campo traviesa. Esa versatilidad la convirtió en una de las figuras del fondo estadounidense, con resultados destacados tanto en distancias cortas como en competencias de ruta.

El registro que explica buena parte de la expectativa sobre su debut llegó en Barcelona. Con 1:06:04 en medio maratón, Kelati mejoró por cinco segundos su propia marca norteamericana y estableció una nueva referencia para Estados Unidos en los 21.1 kilómetros. El resultado confirmó su capacidad para sostener un ritmo de alto nivel, aunque todavía no permite anticipar cómo responderá en una distancia mucho mayor.

La organización la incluyó en el grupo profesional femenino como una de las representantes estadounidenses de mayor interés. Su nombre aparece junto al de corredoras con experiencia en maratón, como Jessica McClain y Annie Frisbie. La diferencia es que Kelati llegará a la salida sin una marca personal previa en los 42.195 kilómetros.

De los 21.1 a los 42.195 kilómetros: el verdadero desafío

El salto de distancia es el elemento central de la historia de Kelati. Su récord en medio maratón demuestra que puede sostener una velocidad excepcional durante 21.1 kilómetros, pero el maratón exige otra estrategia: distribuir la energía, mantener la concentración y responder al desgaste que aparece en la parte final de la carrera.

La diferencia no consiste únicamente en duplicar el recorrido. Una atleta puede tener un registro sobresaliente en medio maratón y necesitar tiempo para adaptarse a la exigencia física y táctica de los 42.195 kilómetros. La alimentación durante la prueba, el ritmo de salida y la capacidad de conservar energía después del kilómetro 30 forman parte de los factores que pueden definir el resultado.

Por eso, Nueva York será una primera referencia para medir el potencial de Kelati en la distancia. No llega con una marca personal de maratón que permita compararla directamente con las principales especialistas del circuito. Su actuación permitirá conocer cómo responde en su estreno y qué posibilidades puede tener en futuras competencias de fondo.

La propia lista de participantes refleja esa diferencia: mientras Hellen Obiri cuenta con una marca personal de 2:15:53 y Jessica McClain llega con 2:20:49, Kelati aparece identificada como debutante. Su reto no es defender un tiempo anterior, sino establecer el primero.

Hellen Obiri y las figuras que elevan el nivel de la carrera

La keniana Hellen Obiri será una de las principales referencias de la competencia. Es la campeona defensora y ganó el Maratón de Nueva York en 2023 y 2025. Su marca personal es de 2:15:53, un registro que la coloca entre las corredoras de mayor nivel del grupo.

La prueba también contará con otras atletas de trayectoria internacional, como Sheila Chepkirui, además de representantes estadounidenses con marcas importantes en la distancia. Jessica McClain, por ejemplo, tiene un mejor registro de 2:20:49, mientras Annie Frisbie llega con 2:22:00.

Para Kelati, competir en ese grupo representa una oportunidad de medirse con algunas de las mejores maratonistas del mundo. Sin embargo, su resultado debe leerse desde la perspectiva de un debut: la comparación con corredoras que ya han completado varias pruebas de 42.195 kilómetros no cuenta toda la historia.

La expectativa está en descubrir si la capacidad que ha mostrado en pista y medio maratón puede convertirse también en una fortaleza sobre la distancia completa.

Nueva York celebra 50 años de su recorrido por los cinco distritos

La edición 2026 del TCS New York City Marathon tiene un significado especial. Se cumplen 50 años desde que el recorrido actual, que atraviesa los cinco distritos de Nueva York, se realizó por primera vez en 1976.

La carrera comenzó en 1970 como una competencia concentrada en Central Park. Seis años después salió del parque para incorporar Staten Island, Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan, una transformación que contribuyó a convertirla en uno de los maratones más reconocidos del mundo.

El trazado actual comienza en Staten Island y lleva a los corredores por los cinco distritos antes de terminar en Central Park. La ruta y el acompañamiento del público forman parte de la identidad de una prueba que combina competencia de élite con la participación de decenas de miles de corredores aficionados.

Para Kelati, el escenario representa una oportunidad de iniciar su historia en el maratón en una de las carreras más visibles del calendario internacional. Su récord norteamericano de medio maratón ya está registrado; Nueva York será el primer punto de referencia para medir su futuro en los 42.195 kilómetros.

¿Cuándo y dónde ver el Maratón de Nueva York 2026 en Estados Unidos?

El TCS New York City Marathon se correrá el domingo 1 de noviembre. La transmisión nacional en Estados Unidos estará disponible por ESPN2 y ESPN App, de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. ET, 7:00 a.m. a 10:30 a.m. CT y 5:00 a.m. a 8:30 a.m. PT.

La cobertura en español estará disponible en ESPN Unlimited, también de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. ET. ESPN Deportes retransmitirá la señal el lunes 2 de noviembre a las 8:00 a.m. ET, 7:00 a.m. CT y 5:00 a.m. PT.

La programación de ESPN App también contempla cobertura previa entre las 7:00 y las 8:00 a.m. ET, así como seguimiento posterior de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. ET. En Nueva York, WABC-TV transmitirá la carrera de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. ET, con cobertura previa desde las 7:00 a.m.

El debut de Kelati tendrá un atractivo particular: no se trata de defender una marca previa en maratón, sino de descubrir qué puede construir en una distancia nueva. Su récord norteamericano de medio maratón es el antecedente; Nueva York será el primer punto de referencia para medir su futuro en los 42.195 kilómetros.

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