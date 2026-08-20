Messi vuelve a sonreír: marca su primer gol tras la muerte de su padre y lo dedica al cielo

El argentino marcó ante Philadelphia Union en su tercer partido desde la pérdida de Jorge Messi

Messi festejo. ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Lionel Messi vivió una de sus noches más emotivas desde que retomó la actividad con Inter Miami. El argentino marcó su primer gol después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, durante el encuentro frente a Philadelphia Union por la MLS, y acompañó la anotación con una dedicatoria hacia el cielo.

El gol llegó al minuto 25 del primer tiempo y significó el 2-1 parcial para Inter Miami, que había comenzado el partido en desventaja. Messi recibió un pase de Ian Fray por el sector derecho del área, perfiló el cuerpo hacia la izquierda y sacó un potente disparo de zurda al segundo poste para superar al guardameta rival.

El emotivo festejo de Messi tras el gol

Después de anotar, Messi levantó ambos índices hacia el cielo en un gesto que adquirió un significado especial por el momento personal que atraviesa. Jorge Messi falleció el pasado 8 de agosto, a los 68 años, después de una prolongada enfermedad en Rosario.

El delantero regresó a Argentina para acompañar a su familia y participar en la despedida de su padre antes de reincorporarse al Inter Miami. La anotación frente a Philadelphia llegó en su tercer partido desde la pérdida y el segundo como titular, por lo que representó uno de los momentos deportivos más significativos desde su regreso.

La celebración fue contenida. Después de recibir el abrazo de sus compañeros, Messi recuperó rápidamente la concentración en el encuentro e incluso intercambió indicaciones con Fray y otros futbolistas antes de volver a ocupar su posición.

MAGIC from Messi as @InterMiamiCF take the lead over the Union! 🪄 pic.twitter.com/lJ5tpDMUIA — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026

Un regreso acompañado por el respaldo del fútbol

Durante los días posteriores al fallecimiento de Jorge Messi, distintos clubes, dirigentes y futbolistas enviaron mensajes de apoyo al capitán argentino. Grandoli, institución en la que Lionel dio sus primeros pasos, también recordó la relación de su padre con el club y el acompañamiento que tuvo durante los inicios de su carrera.

Rodrigo De Paul también tuvo un gesto especial durante la Leagues Cup, cuando dedicó un gol a Messi mientras el capitán argentino se encontraba en Rosario acompañando a su familia.

El partido ante Philadelphia marcó ahora un capítulo diferente. Messi volvió a encontrar el gol en un momento de fuerte carga emocional, pero esta vez la celebración tuvo un significado que fue más allá del resultado y del desarrollo del encuentro.

Inter Miami también necesitaba una respuesta de su capitán después de caer 4-1 frente a Nashville en la jornada anterior. Con la aparición del argentino, el equipo dirigido por Guillermo Hoyos encontró nuevamente impulso en su lucha por mantenerse entre los protagonistas de la Conferencia Este.

Para Messi, la anotación tuvo un valor especial. Fue su primer gol desde la muerte de Jorge Messi y una dedicatoria para quien acompañó buena parte de su camino desde sus primeros años en Rosario hasta convertirse en una de las grandes figuras de la historia del fútbol.

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