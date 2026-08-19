Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Philadelphia Union vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha del Subaru Park
Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?
Philadelphia Union es el favorito de Caliente.mx para quedarse con los tres puntos, aunque la diferencia frente a Inter Miami es corta. Los momios consultados este miércoles antes del partido colocan la victoria de Philadelphia en +130, el empate en +300 y el triunfo de Inter Miami en +165.
Antecedentes del Philadelphia Union vs Inter Miami y últimos resultados en la MLS
El antecedente más reciente ofrece una referencia importante. Inter Miami derrotó 6-4 al Philadelphia Union el 24 de mayo de 2026, en un encuentro que llegó 4-4 al descanso. Luis Suárez consiguió tres goles para Miami, Germán Berterame marcó dos veces y Rodrigo De Paul cerró el marcador. Lionel Messi aportó dos asistencias. Por Philadelphia, Milan Iloski anotó un triplete.
La serie reciente también favorece a Miami. El club de Florida llega con seis partidos consecutivos sin perder ante Philadelphia, con cinco victorias y un empate. En el historial previo a este encuentro, Inter Miami registra siete triunfos, Philadelphia cuatro y existen tres empates.
El momento dentro de la MLS, sin embargo, favorece al Union. Philadelphia perdió 6-4 contra Miami antes de la pausa por el Mundial y después enlazó triunfos por 3-1 ante New York Red Bulls, 1-0 frente a Seattle Sounders, 3-2 contra Atlanta United y 3-2 ante New York City FC. Son cuatro victorias consecutivas de liga.
Miami presenta otro recorrido reciente. Después del 6-4 sobre Philadelphia, venció 3-2 a Chicago Fire y 1-0 a CF Montréal, empató 2-2 contra Columbus Crew y perdió 4-1 frente a Nashville SC en su compromiso más reciente de MLS. Entre el empate ante Columbus y la derrota en Nashville también sufrió derrotas contra Monterrey y León en la Leagues Cup.
MLS 2026: alineaciones del Philadelphia Union vs Inter Miami, al momento
Todo está listo para este partido, en el que los técnicos echarán mano de los mejores hombres que tengan disponibles.
Philadelphia Union: Andre Blake, Olivier Mbaizo, Jakob Glesnes, Ian Glavinovich, Kai Wagner, Jesús Bueno, Danley Jean Jacques, Milan Iloski, Tai Baribo, Quinn Sullivan y Bruno Damiani.
Inter Miami: Rocco Ríos Novo, Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Jordi Alba, Sergio Busquets, Federico Redondo, Tadeo Allende, Lionel Messi, Luis Suárez y Telasco Segovia.
Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Philadelphia Union vs Inter Miami
El Philadelphia Union vs Inter Miami se juega este miércoles 19 de agosto de 2026 en Subaru Park, en Chester, Pensilvania. El inicio está marcado para las 17:30 horas del centro de México, 19:30 horas del Este de Estados Unidos.
Para México y el resto del mundo, la transmisión estará disponible a través de Apple TV. Además, en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
El encuentro forma parte de la actividad de media semana de la MLS. Inter Miami llega con marca de 11 victorias, tres derrotas y cinco empates para 38 puntos, registro que lo mantiene en el segundo lugar del Este. Philadelphia tiene cinco triunfos, cuatro empates y 10 derrotas, con 19 unidades.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean todos ustedes bienvenidos a la fiesta de fútbol, en esta ocasión con la visita de Lionel Messi e Inter Miami al Philadelphia Union, en uno de los partidos de la jornada de media semana de la MLS 2026. El encuentro se disputará en Subaru Park y enfrenta a dos equipos que llegan con escenarios opuestos dentro del campeonato: Miami ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este con 38 puntos, mientras Philadelphia aparece en la posición 13 con 19 unidades.
El silbatazo inicial está programado para las 17:30 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que representa una oportunidad para que Inter Miami corte una racha de tres derrotas entre Leagues Cup y MLS, mientras que el Union intenta extender sus cuatro victorias consecutivas dentro de la liga.
Messi llega después de participar en la derrota de Miami por 4-1 ante Nashville SC. El argentino falló un penalti, pero asistió a Telasco Segovia en el único gol de su equipo. Philadelphia, por su parte, remontó un 2-0 frente a New York City FC y ganó 3-2 con un gol de Danley Jean Jacques y un doblete de Bruno Damiani. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.