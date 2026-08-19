Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Philadelphia Union vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026

Antecedentes del Philadelphia Union vs Inter Miami y últimos resultados en la MLS

El antecedente más reciente ofrece una referencia importante. Inter Miami derrotó 6-4 al Philadelphia Union el 24 de mayo de 2026, en un encuentro que llegó 4-4 al descanso. Luis Suárez consiguió tres goles para Miami, Germán Berterame marcó dos veces y Rodrigo De Paul cerró el marcador. Lionel Messi aportó dos asistencias. Por Philadelphia, Milan Iloski anotó un triplete.

La serie reciente también favorece a Miami. El club de Florida llega con seis partidos consecutivos sin perder ante Philadelphia, con cinco victorias y un empate. En el historial previo a este encuentro, Inter Miami registra siete triunfos, Philadelphia cuatro y existen tres empates.

El momento dentro de la MLS, sin embargo, favorece al Union. Philadelphia perdió 6-4 contra Miami antes de la pausa por el Mundial y después enlazó triunfos por 3-1 ante New York Red Bulls, 1-0 frente a Seattle Sounders, 3-2 contra Atlanta United y 3-2 ante New York City FC. Son cuatro victorias consecutivas de liga.

Miami presenta otro recorrido reciente. Después del 6-4 sobre Philadelphia, venció 3-2 a Chicago Fire y 1-0 a CF Montréal, empató 2-2 contra Columbus Crew y perdió 4-1 frente a Nashville SC en su compromiso más reciente de MLS. Entre el empate ante Columbus y la derrota en Nashville también sufrió derrotas contra Monterrey y León en la Leagues Cup.