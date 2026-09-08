La carrera por los playoffs MLB deja sus primeras víctimas: los equipos ya eliminados

Octubre se acerca y ya conocemos cuáles son los primeros equipos eliminados de la carrera por obtener un puesto para acceder a los playoffs de la MLB

Colorado es uno de los 3 equipos eliminados| JUSTIN EDMONDS / GETTY IMAGES VIA AFP

El panorama de playoffs en la MLB ya empieza a tomar forma y con él se van cerrando puertas para varios equipos que soñaban con octubre. Las matemáticas no mienten y con la llegada de septiembre ya conocemos cuáles son las primeras tres franquicias que ya vieron escapar sus posibilidades de clasificar.

Mal rendimiento colectivo, victorias que se dejaron escapar en el último minuto o una pésima actuación de sus lanzadores son algunas de las razones que han ocasionado que Los Angeles Angels, los San Francisco Giants y Los Colorado Rockies hayan sido eliminados a estas alturas de la temporada regular.

The Los Angeles Angels are the first American League team to be eliminated from playoff contention. pic.twitter.com/sfHMkdbCKT — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 7, 2026

Lo que antes era una carrera abierta ahora se parece más a un embudo. Cada serie que se juega, cada victoria que se escapa, define quiénes siguen en carrera y quiénes quedarán fuera de la postemporada. Los que todavía están en la cuerda floja saben que un mal fin de semana puede ser sentencia definitiva.

Lista actualizada de equipos eliminados de la temporada 2026

Los Angeles Angels cerraron una temporada más sin boleto a octubre, extendiendo su racha a 12 años seguidos sin playoffs. Con un récord de 54-90, los angelinos cuentan con el peor registro de todo el béisbol. Entre las razones que explican esta situación está el hecho de que se trata del segundo peor equipo en lo que a producción de carreras se refiere.

Los Angels tan solo suman 579 carreras anotadas, un registro que solamente supera al de los Seattle Mariners que acumula 569 carreras producidas.

Por la Liga Nacional, los San Francisco Giants y Colorado Rockies también vieron el final del camino. Los Giants, con 59-85, tuvieron momentos brillantes pero no pudieron sostener la consistencia. Su diferencia de 27.5 juegos con los Dodgers muestra lo lejos que estuvieron de la cima.

Los Rockies, oficialmente los primeros eliminados, tienen registro de 55-88. Aunque su ofensiva fue la séptima más productiva (679 carreras), el pitcheo y la defensa no acompañaron, por lo que sus esfuerzos deberán estar centrados en refuerzos para 2027.

Equipos en la cuerda floja para acceder a playoffs

En la Liga Americana, equipos como los Minnesota Twins, Detroit Tigers y Kansas City Royals todavía mantienen viva la esperanza, aunque saben que están al borde del precipicio. Cualquier racha negativa, por pequeña que sea, puede mandar sus sueños a octubre directamente a la basura.

Del otro lado, en la Liga Nacional, la cosa está igual de apretada. Franquicias históricas como los St. Louis Cardinals y los New York Mets se encuentran dependiendo no solo de ganar sus propios juegos sino también de que otros equipos pierdan. Para todos ellos, cada serie que viene se siente como una final anticipada donde un mal fin de semana puede ser sentencia definitiva.

Mientras algunos equipos ya empacan las maletas pensando en la próxima temporada y los cambios de invierno, otros siguen aferrados a esa esperanza que solo octubre puede cumplir. La recta final de la temporada regular siempre nos regala historias inolvidables, y esta no será la excepción.

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