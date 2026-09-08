Julián Quiñones y el Balón de Oro: qué necesita para convencer a 100 periodistas que elegirán al ganador

El mexicano ya está entre los 30 nominados, pero ganar el premio exige mucho más que goles y una gran actuación con México

Julián Quiñones nominado al Balón de Oro 2026 | Alfredo Estrella | AFP

El delantero mexicano Julián Quiñones fue incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026, después de una temporada sobresaliente con Al-Qadsiah y de convertirse en una de las figuras de la selección mexicana durante el Mundial.

Pero llegar a la lista definitiva no significa estar cerca de levantar el trofeo. Para ganar el premio individual más importante del fútbol mundial, Quiñones necesita conquistar algo mucho más difícil: convencer a una mayoría del jurado internacional de que fue el futbolista más determinante del periodo evaluado.

El delantero de origen colombiano, ha mostrado consistencia en la Saudi Pro League y fue de los hombres más destacados de Javier Aguirre durante la Copa Mundo, lo que hizo que llamara la atención de algunos clubes en Europa.

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Así funciona la votación del Balón de Oro

El sistema actual contempla un jurado de 100 periodistas especializados, uno por cada país ubicado entre los primeros 100 del ranking masculino de FIFA. Cada periodista recibe la lista de 30 candidatos y debe elegir a sus diez favoritos en orden de mérito.

La diferencia entre aparecer décimo y encabezar una papeleta es considerable. El primer lugar recibe 15 puntos, el segundo 12, el tercero 10, y después se otorgan 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto hasta completar las diez posiciones. En caso de empate, se toma en cuenta quién recibió más votos en el primer lugar y, si es necesario, se continúa con los segundos y terceros puestos.

Por eso, la candidatura de Quiñones no depende únicamente de cuántos goles marcó. El reglamento coloca en primer término el rendimiento individual y la capacidad para decidir partidos importantes. Después aparecen los títulos colectivos y, finalmente, la calidad deportiva y el juego limpio. El propio análisis del documento de referencia destaca esa jerarquía. Ahí está precisamente el reto para el atacante mexicano.

Qué tendría que hacer Quiñones para ganar

Su temporada con Al-Qadsiah le proporciona una base importante. Su producción goleadora en Arabia Saudita y una trayectoria que ya incluye seis títulos de Liga MX con Tigres, Atlas y América. También señala su crecimiento como referente de la selección mexicana desde su debut internacional en 2023.

Sin embargo, competir desde la Saudi Pro League representa una desventaja estructural. El antecedente de Cristiano Ronaldo es revelador: sus grandes cifras goleadoras con Al-Nassr no fueron suficientes para colocarlo entre los 30 candidatos en 2024 y 2025. La explicación está en el menor peso que los votantes suelen conceder a los campeonatos fuera de la élite europea.

Quiñones necesita, entonces, que sus actuaciones con México tengan un peso extraordinario. El Mundial de 2026 ya le dio ese escenario: marcó cuatro goles en cinco partidos con el equipo mexicano, una producción que lo colocó entre los máximos anotadores mexicanos en la historia de la Copa del Mundo.

Para transformar esa candidatura en una posibilidad real de ganar, se plantea un escenario exigente: protagonismo decisivo en torneos internacionales, títulos importantes, cifras individuales sobresalientes y actuaciones capaces de inclinar partidos ante rivales de máxima jerarquía.

En otras palabras, Quiñones ya consiguió entrar a la conversación. Ahora necesita algo mucho más complicado: hacer que los periodistas escriban su nombre en el primer lugar de sus papeletas. Y ahí, más que cualquier estadística aislada, estará la verdadera batalla por el Balón de Oro.

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