Robert Lewandowski: los datos que explican por qué es una leyenda del fútbol

Robert Lewandowski ha roto récords, superado los 700 goles y construido una carrera llena de historias poco conocidas

Robert Lewandowski Figura De Chicago | Jared Lennon | Getty Images vía AFP

Hablar de Robert Lewandowski que recientemente debutó con Chicago Fire, es hablar de uno de los delanteros más completos en la historia del fútbol.

El atacante polaco que llega para ampliar su legado en el fútbol mundial no solo ha superado la barrera de los 700 goles oficiales, sino que también ha dejado una huella imborrable en clubes como Borussia Dortmund, Bayern de Múnich y FC Barcelona.

Su extraordinaria capacidad goleadora, una disciplina física ejemplar y una mentalidad competitiva fuera de lo común lo mantienen entre los grandes referentes del fútbol europeo.

Sin embargo, detrás de sus títulos y récords existen historias poco conocidas que ayudan a entender cómo construyó una de las carreras más exitosas del deporte.

En un momento en el que la MLS está por entrar a una pausa por la Leagues Cup, es importante no dejar de seguir a las grandes figuras, previo al torneo que reunirá a lo mejor de la MLS contra la Liga MX.

Los récords que colocaron a Lewandowski entre los mejores delanteros de todos los tiempos

1. Superó los 700 goles como profesional

Pocos futbolistas pueden presumir una cifra semejante. Lewandowski ingresó a un selecto grupo de goleadores históricos gracias a su impresionante regularidad durante más de una década en la élite.

Su capacidad para mantenerse competitivo temporada tras temporada ha sido una de las principales razones de su éxito.

2. Es el tercer máximo goleador en la historia de la UEFA Champions League

La máxima competición europea también lleva la firma del delantero polaco. Con 109 goles, únicamente dos leyendas del fútbol mundial aparecen por encima de él, una muestra de su extraordinario rendimiento frente a los mejores clubes del planeta.

3. Rompió un récord que parecía imposible en la Bundesliga

Durante la temporada 2020-21, Lewandowski anotó 41 goles en una sola campaña de la Bundesliga, superando la histórica marca de Gerd Müller, considerada durante décadas como uno de los registros más difíciles de romper en el fútbol alemán.

4. Coleccionó títulos de máximo goleador

Su dominio ofensivo quedó reflejado en los reconocimientos individuales. Ganó siete trofeos como máximo goleador de la Bundesliga y posteriormente conquistó también el Trofeo Pichichi en LaLiga, demostrando que podía mantener el mismo nivel en diferentes campeonatos.

Las curiosidades que muestran el lado menos conocido del goleador polaco

5. Marcó cinco goles en apenas nueve minutos

El 22 de septiembre de 2015, Lewandowski protagonizó una actuación que todavía parece irrepetible. Entró como suplente con el Bayern de Múnich frente al Wolfsburgo y anotó cinco goles en solo nueve minutos, estableciendo un récord mundial que continúa siendo una de las exhibiciones individuales más impresionantes de la historia del fútbol.

6. Escribió una tesis universitaria sobre su propia carrera

Además de destacar dentro del campo, el delantero también apostó por la formación académica.

Se graduó en Educación Física y decidió dedicar su tesis universitaria al análisis de su propio desarrollo como futbolista profesional, una muestra de la importancia que siempre ha dado al aprendizaje y la preparación.

7. El deporte forma parte de su historia familiar

La pasión por la competencia viene de casa. Sus padres practicaron deporte de alto nivel y su hermana también siguió ese camino.

El judo y el voleibol estuvieron presentes en su entorno desde la infancia, creando una cultura de disciplina y esfuerzo que más tarde se reflejaría en su extraordinaria carrera.

Más allá de las estadísticas, Robert Lewandowski representa un modelo de constancia. Su trayectoria demuestra que el talento necesita preparación, sacrificio y una ambición permanente por mejorar.

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