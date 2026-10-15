Seahawks vs Broncos en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 6, al momento

Los Seahawks parten como favoritos por tres puntos en este juego que se desarrollará en Mile High

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Los Seattle Seahawks visitarán a los Denver Broncos este jueves a las 18:15 horas. Seattle llega después de sufrir una complicada derrota frente a los San Francisco 49ers y tendrá poco tiempo para recuperarse antes de afrontar este compromiso como visitante. Por su parte, los Broncos continúan con problemas en su ofensiva, a pesar de que Sean Payton asumió la responsabilidad de llamar las jugadas. El quarterback Bo Nix necesita elevar su rendimiento, aunque tendrá enfrente a una defensiva de Seattle que podría complicarle la tarea. Los Seahawks parten como favoritos por tres puntos y tienen argumentos para llevarse la victoria en un duelo que promete ser cerrado.

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