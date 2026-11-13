UFC 334, en vivo: horario y dónde ver UFC Ciryl Gane vs Josh Hokit; cartelera y orden de las peleas

Ciryl Gane defenderá el título de peso pesado ante Josh Hokit, mientras que Kayla Harrison y Amanda Nunes disputarán el campeonato de peso gallo femenino en UFC 334

UFC 334 en vivo horario y dónde ver | Claro Sports

La UFC regresa al Madison Square Garden de Nueva York este sábado 14 de noviembre con UFC 334, una función que tendrá dos campeonatos en disputa. Ciryl Gane defenderá el título de peso pesado frente a Josh Hokit, quien buscará conquistar el cinturón después de conseguir victorias que lo colocaron entre los contendientes de la división.

Gane llega a este compromiso como campeón de los pesos pesados, luego de una etapa marcada por sus enfrentamientos con Francis Ngannou, Jon Jones y Tom Aspinall. El francés conquistó el campeonato interino tras derrotar a Alex Pereira en junio y posteriormente obtuvo el reconocimiento como monarca de la división después de que Aspinall dejara vacante el cinturón debido a sus problemas físicos. Ahora enfrentará a Hokit, quien viene de superar a Curtis Blaydes y Derrick Lewis.

La pelea coestelar enfrentará a Kayla Harrison y Amanda Nunes por el campeonato de peso gallo femenino. Harrison pondrá en juego su cinturón ante la brasileña, quien regresa a la competencia después de anunciar su retiro en 2023. Nunes conquistó títulos en dos divisiones de UFC y enfrentará a una rival que cuenta con dos medallas de oro olímpicas en judo y que también fue campeona de la Professional Fighters League (PFL).

El combate representa una oportunidad para que Harrison defienda su posición en la categoría después de recuperarse de una cirugía en el cuello, mientras que Nunes intentará recuperar el campeonato que dejó al retirarse. La función también incluirá los enfrentamientos de Caio Borralho contra Yousri Belgaroui, Uroš Medić frente a Kevin Holland y Bilal Hasan ante Luis Gurule, además de las peleas preliminares que comenzarán desde la tarde.

¿Cuándo y donde será UFC 334?

El evento UFC 334 se celebrará el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos.

¿A qué hora empieza, y dónde ver por TV y online en México, la función de UFC 334?

La transmisión de UFC 334 estará disponible en México y Latinoamérica a través de Paramount+, plataforma en la que podrán seguirse los enfrentamientos de la jornada. Los horarios de inicio de cada bloque, de acuerdo con el tiempo de la Ciudad de México, son los siguientes:

Preliminares tempranas: 16:00 horas.

Preliminares: 18:00 horas.

Cartelera estelar: 20:00 horas.

La pelea entre Ciryl Gane y Josh Hokit cerrará la función, por lo que su horario dependerá de la duración de los combates anteriores.

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¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

UFC 334 contará con 13 enfrentamientos distribuidos en tres bloques, incluidos dos combates por campeonatos.

Cartelera estelar | 20:00 horas Ciryl Gane vs Josh Hokit | Peso pesado (título) Kayla Harrison vs Amanda Nunes | Peso gallo femenino (título) Caio Borralho vs Yousri Belgaroui | Peso medio Uroš Medić vs Kevin Holland | Peso wélter Bilal Hasan vs Luis Gurule | Peso mosca

Peleas preliminares | 18:00 horas Stephen Thompson vs Charles Radtke | Peso wélter Drew Dober vs Chris Duncan | Peso ligero Jim Miller vs Terrance McKinney | Peso ligero Donte Johnson vs Cesar Almeida | Peso pactado



Preliminares tempranas | 16:00 horas Jared Gordon vs Melquizael Costa | Peso ligero Macy Chiasson vs Bia Mesquita | Peso gallo femenino Alatengheili vs Juan Diaz | Peso gallo Evan Elder vs Samuel Sanches | Peso ligero



¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC 334?

La cartelera anunciada para UFC 334 no incluye peleadores mexicanos, por lo que no habrá representantes de México en los enfrentamientos programados para el sábado 14 de noviembre. Sin embargo, la función contará con participantes de distintos países, entre ellos Francia, Estados Unidos, Brasil, Serbia, Países Bajos, China y Perú.

Los aficionados mexicanos podrán seguir los 13 combates a través de Paramount+, desde las preliminares tempranas hasta la pelea por el campeonato de peso pesado entre Ciryl Gane y Josh Hokit.