Luis Arráez suma otro jonrón los Phillies en la victoria ante los Marlins

El venezolano volvió a responder como cuarto bate y se afianzó como líder de bateo de toda la MLB con promedio de .319.

Arráez es el líder de bateo de MLB | MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES VIA AFP

Luis Arráez continúa demostrando que su llegada a los Phillies no fue una apuesta cualquiera. El venezolano volvió a ser protagonista con el madero este miércoles y ayudó a Philadelphia a imponerse 4-1 sobre los Marlins de Miami en el Citizens Bank Park, donde los locales completaron la barrida en la serie de tres compromisos.

La Regadera firmó una noche de 2-4, con un jonrón, un sencillo, dos carreras impulsadas y dos anotadas. Su primer imparable llegó en el primer inning, una conexión que le permitió marcar la pauta de una jornada en la que nuevamente apareció como una pieza determinante dentro de la ofensiva de los Phillies.

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El batazo más importante de Arráez se produjo en el tercer episodio. Bryce Harper trabajó un boleto de siete lanzamientos frente a Sandy Alcántara y abrió la puerta para que el venezolano conectara un cuadrangular de dos carreras hacia el jardín derecho. Fue una respuesta perfecta desde el cuarto puesto del lineup y una señal más de que Philadelphia encontró una fórmula muy útil para potenciar su contacto y hacerlo producir carreras.

Luis Arráez responde como cuarto bate de Phillies

Philadelphia ha ubicado a Arráez como cuarto bate desde su llegada y el experimento está rindiendo frutos de inmediato. El infielder zurdo ha iniciado en la segunda base y ha ocupado ese lugar de responsabilidad en los 15 juegos disputados desde que fue adquirido antes de la fecha límite de cambios.

La decisión tiene sentido por la forma en que Arráez se relaciona con el juego. Su capacidad para poner la pelota en juego, trabajar turnos largos y castigar los errores del rival le da una dimensión distinta al corazón del orden ofensivo. Cuando figuras como Harper logran embasarse antes de él, el venezolano encuentra corredores en circulación y convierte su contacto en una amenaza mucho más grande.

Eso fue exactamente lo que ocurrió frente a Miami. Harper extendió a 23 juegos su racha embasándose y a 10 partidos consecutivos recibiendo al menos un boleto. Arráez aprovechó el escenario y no dejó pasar la oportunidad ante un Alcántara al que conoce bien de su etapa con los Marlins.

El jonrón fue el sexto de su temporada y el segundo que conecta desde que se vistió con el uniforme de Philadelphia. Más allá del poder, un aspecto que nunca ha sido la principal carta de presentación del venezolano, el batazo llegó en un momento ideal y confirmó que puede aportar daño extra cuando la situación lo exige.

La gerencia general acertó con el movimiento

La gerencia general de Philadelphia buscaba una pieza capaz de elevar la calidad de los turnos al bate en el tramo decisivo de la campaña y Arráez ha comenzado a cumplir esa misión. Los Phillies adquirieron al tres veces campeón bate y cuatro veces All-Star desde los Giants el 3 de agosto, en un cambio que también llevó al relevista Caleb Kilian a la organización. A San Francisco fueron los derechos Marty Gair y Ramón Márquez.

Arráez no tardó demasiado en adaptarse a su nuevo entorno. Su estilo encaja con una alineación que ya cuenta con nombres de peso como Harper y Trea Turner, porque añade una herramienta difícil de conseguir en el mercado. Un bateador que conecta con frecuencia, evita los ponches y obliga a los lanzadores a ejecutar cada pitcheo con precisión.

La noche también dejó aportes importantes alrededor del venezolano. Garrett Stubbs produjo la primera carrera del juego con un sencillo dentro del cuadro y Turner agregó una impulsada con un doblete. Desde la lomita, Aaron Nola dominó durante siete innings, permitió una carrera y cinco hits, no otorgó boletos y repartió ocho ponches para encaminar la victoria.

El único daño de Miami llegó con un jonrón solitario de Javier Sanoja en el sexto capítulo. Para entonces, Philadelphia ya contaba con una ventaja suficiente gracias al oportunismo de su ofensiva y al impacto directo de Arráez.

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Arráez rumbo a un nuevo título de bateo

El gran momento de Arráez también se refleja en la tabla de líderes de bateo. Tras su actuación de dos hits ante los Marlins, el venezolano elevó su promedio a .319 y se adueñó del mejor average de todas las Grandes Ligas.

Detrás de él aparece el cubano Yordan Álvarez, quien registra .317. La diferencia es corta, pero Arráez ha demostrado durante toda su carrera que sabe sostenerse en este tipo de peleas y que su regularidad puede marcar distancia en las semanas finales. Álvarez, por su parte, mantiene una campaña ofensiva de enorme impacto con 36 cuadrangulares y 88 impulsadas, lo que le da todavía más valor al liderato del venezolano.

Con cada turno, Arráez sigue fortaleciendo una llegada que ya luce como una de las movidas más productivas de Philadelphia en años. El venezolano aporta promedio, capacidad de embasarse, carreras impulsadas y ahora también cuadrangulares en momentos de presión. Para los Phillies, tener al líder bate de MLB encendido en la parte central del orden es una noticia que puede cambiar el tono de la recta final.

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