El simulador de la Liguilla de la Liga MX: ¿Quién avanza en el Apertura 2026?

Faltan tres jornadas y varios equipos continúan en la pelea por un boleto a Liguilla; proyecta resultados, posiciones y cruces con el simulador de Claro Sports

El torneo Apertura 2026 entra en las últimas tres jornadas de su fase regular con prácticamente toda la Liga MX todavía involucrada en la pelea por la Liguilla. La jornada 15 comenzará este fin de semana y después quedarán las fechas 16 y 17 para definir a los ocho clubes que avanzarán directamente a los cuartos de final. América llega como líder, pero las diferencias todavía permiten movimientos importantes tanto en la parte alta como alrededor de la línea de clasificación.

Con nueve puntos todavía disponibles, cada resultado puede modificar posiciones, cruces y hasta el camino completo hacia la final. Para seguir todos esos escenarios, Claro Sports presenta su simulador de la Liguilla del Apertura 2026, una herramienta en la que los aficionados pueden colocar sus pronósticos para las tres jornadas restantes, proyectar cómo terminará la tabla y conocer los enfrentamientos que se producirían a partir de los cuartos de final.

La clasificación refleja lo abierta que permanece la competencia. Entre América, primero de la tabla, y Monterrey, que actualmente ocupa el octavo puesto, existen solamente ocho puntos de diferencia. La distancia es todavía menor alrededor del límite de acceso: apenas tres unidades separan al quinto lugar del noveno, equivalente a una sola victoria cuando todavía quedan tres partidos por disputar para cada equipo.

La pelea incluso se extiende hasta los últimos lugares. Juárez y Necaxa son los únicos equipos matemáticamente eliminados, mientras que desde el puesto 16 todavía existen posibilidades de alcanzar la zona de Liguilla. Atlante, por ejemplo, suma 14 puntos y se encuentra a seis de Monterrey, que ocupa el octavo lugar, por lo que una combinación de resultados todavía mantiene a los Potros dentro de la carrera.

El calendario añade enfrentamientos directos que pueden alterar el orden en las últimas semanas. Entre ellos aparecen América vs Toluca en la jornada 15; Tigres vs Cruz Azul y Pumas vs América en la fecha 16; además de Tigres vs América y Chivas vs Cruz Azul en la jornada 17. Estos partidos tendrán incidencia tanto en la disputa por los primeros puestos como en la definición de los cruces de cuartos de final.

¿Cuándo se juega la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX?

La jornada 15 se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre, mientras que la fecha 16 tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre. Después llegará la Fecha FIFA, programada del 9 al 17 de noviembre, antes de que la fase regular se cierre con la jornada 17 entre el 20 y el 22 de noviembre.

Una vez definidos los ocho clasificados comenzará la fase final. Los cuartos de final tendrán sus partidos de ida el 25 y 26 de noviembre y las vueltas el 28 y 29, mientras que las semifinales están previstas para el 2 y 3 de diciembre en su primer capítulo y el 5 y 6 para los encuentros de vuelta.

La final tiene dos escenarios posibles. Si Toluca no alcanza la serie por el campeonato, la ida se jugará el jueves 10 de diciembre y la vuelta el domingo 13. Si los Diablos Rojos llegan a la definición, el calendario se moverá al jueves 24 y domingo 27 de diciembre debido a su participación en la Copa Intercontinental de la FIFA, que comenzará para el club mexicano el 9 de diciembre en Qatar después de conquistar la Concacaf Champions Cup.

El simulador de Claro Sports permite llevar todos estos escenarios a la práctica: elegir los resultados de las jornadas 15, 16 y 17, observar cómo cambia la clasificación y posteriormente avanzar ronda por ronda en la Fiesta Grande. Con ocho lugares disponibles, nueve puntos todavía en juego y la mayoría de los clubes con posibilidades matemáticas, el cierre del Apertura 2026 todavía puede modificar por completo el cuadro de la Liguilla.