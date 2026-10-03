Estados Unidos vs México en vivo: marcador y minuto a minuto del partido amistoso de Fecha FIFA hoy

No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido amistoso desde la cancha del State Farm Stadium de Arizona

Estados Unidos y México vuelven a encontrarse este sábado 3 de octubre de 2026 en un partido amistoso de preparación que tendrá como sede el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El encuentro representará el duelo número 80 entre las dos selecciones desde el inicio de su historial en 1934.

Para la Selección Mexicana será el tercer partido bajo la dirección de Rafael Márquez después de los empates por 1-1 ante Colombia y Perú. Estados Unidos, bajo el mando de Mauricio Pochettino, llega después de vencer 4-1 a Perú y 4-2 a Chile, con ocho goles en sus dos compromisos de esta ventana internacional.

¿A qué hora empieza y dónde ver el Estados Unidos vs México hoy sábado 3 de octubre?

El Estados Unidos vs México comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 3 de octubre. El escenario será el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, casa de los Arizona Cardinals de la NFL y recinto con capacidad habitual para 63 mil 400 espectadores.

En México, el encuentro podrá verse a través de Claro Sports Premium en YouTube. La transmisión del partido estará disponible para los usuarios con membresía del canal, mientras que la cobertura previa comenzará desde las 18:00 horas.

¿Cómo le ha ido a México vs Estados Unidos? Antecedentes y últimos resultados

México mantiene ventaja en el historial total antes del partido número 80. La selección estadounidense registra 24 victorias, 38 derrotas y 17 empates frente al Tri, por lo que el balance corresponde a 38 triunfos de México, 24 de Estados Unidos y 17 empates en los primeros 79 enfrentamientos.

El panorama cambia al revisar únicamente los diez antecedentes más recientes. En ese periodo, Estados Unidos ganó cinco partidos, México tres y se registraron dos empates. El Tri, sin embargo, se quedó con los dos enfrentamientos más recientes: el 2-1 de la final de la Copa Oro 2025 y el 2-0 del amistoso disputado en 2024. Los marcadores de los últimos diez partidos son los siguientes:

Estados Unidos 1-2 México | 2025 | Final Copa Oro

| 2025 | Final Copa Oro México 2-0 Estados Unidos | 2024 | Partido amistoso

| 2024 | Partido amistoso México 0-2 Estados Unidos | 2024 | Final Concacaf Nations League

| 2024 | Final Concacaf Nations League Estados Unidos 3-0 México | 2023 | Semifinales Concacaf Nations League

| 2023 | Semifinales Concacaf Nations League Estados Unidos 1-1 México | 2023 | Partido amistoso

| 2023 | Partido amistoso México 0-0 Estados Unidos | 2022 | Clasificación Mundial Concacaf

| 2022 | Clasificación Mundial Concacaf Estados Unidos 2-0 México | 2021 | Clasificación Mundial Concacaf

| 2021 | Clasificación Mundial Concacaf Estados Unidos 1-0 México | 2021 | Final Copa Oro

| 2021 | Final Copa Oro Estados Unidos 3-2 México | 2021 | Final Concacaf Nations League

| 2021 | Final Concacaf Nations League Estados Unidos 0-3 México | 2019 | Partido amistoso

El partido de este sábado también será el regreso de la rivalidad al State Farm Stadium. Estados Unidos y México jugaron por primera vez en este inmueble en 2007, cuando el conjunto estadounidense obtuvo una victoria por 2-0.

Alineaciones probables Estados Unidos vs México

Rafael Márquez podría modificar su once respecto a los partidos anteriores, mientras que Mauricio Pochettino echará mano de sus mejores hombres disponibles.

México: Raúl ‘Tala’ Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Armando ‘Hormiga’ González y Santiago Sandoval.

Estados Unidos: Chris Brady; Alex Freeman, Chris Richards, Auston Trusty, Antonee Robinson; Tyler Adams, Sebastian Berhalter; Sergiño Dest, Malik Tillman, Cavan Sullivan; Julian Hall. Pochettino ha

¿Quién es favorito para ganar el partido amistoso de hoy? Momios y pronósticos

Los momios de Caliente.mx colocan a Estados Unidos con una ventaja corta sobre México. La línea pone como favorito a Estados Unidos +148, mientras que el empate paga +245 y la victoria de México +174. Los momios pueden presentar movimientos antes del inicio del encuentro.

Los números también acompañan un partido con antecedentes divididos. Estados Unidos suma cinco triunfos en los últimos diez enfrentamientos, pero México ganó los dos más recientes. En la actividad de esta Fecha FIFA, el equipo de Pochettino registra dos victorias y ocho goles, mientras que la selección de Rafael Márquez acumula dos empates por 1-1 antes de llegar a Glendale.