¡Jake Paul apuesta su carrera! Promete retirarse del boxeo si pierde ante Cedric Doumbé en Navidad

El estadounidense regresará al cuadrilátero después de sufrir una fractura de mandíbula ante Anthony Joshua y pondrá su futuro en juego

Jake Paul viene de perder por nocaut en 2025 | PATRICK T. FALLON / AFP

Jake Paul está dispuesto a poner en juego su futuro en el boxeo profesional. El estadounidense confirmó que se retirará de los cuadriláteros si pierde contra el francés Cedric Doumbé, a quien enfrentará el próximo 24 de diciembre de 2026 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La pelea marcará su regreso después de un año de inactividad, tras la derrota por nocaut que sufrió frente al británico Anthony Joshua.

El combate se celebrará en la Coca-Cola Arena y está pactado a ocho asaltos en la división de peso crucero, con un límite de 200 libras. Paul, de 29 años, llegará con un récord profesional de 12 victorias, dos derrotas y siete nocauts, mientras que Doumbé afrontará su segunda aparición en el boxeo profesional después de construir su trayectoria en el kickboxing y las artes marciales mixtas.

Jake Paul promete retirarse si pierde ante Cedric Doumbé

La advertencia llegó mediante un video publicado en el canal de YouTube del estadounidense, quien convirtió su regreso en una apuesta sobre la continuidad de su carrera. “Si él gana, colgaré los guantes y pondré fin a mi carrera”, aseguró Paul, quien también anticipó que el enfrentamiento no llegará a la decisión de los jueces y que alguno de los dos terminará noqueado.

El boxeador también lanzó un mensaje dirigido a su próximo rival, quien durante su trayectoria en los deportes de combate ha utilizado el sobrenombre de ‘The Best’. Paul aseguró que derrotará al francés pese a las secuelas de su lesión de mandíbula y sostuvo que el enfrentamiento representará una oportunidad para demostrar su capacidad de competir contra un excampeón mundial de kickboxing.

La fractura de mandíbula que puso en duda su continuidad

El estadounidense no pelea desde diciembre de 2025, cuando Anthony Joshua lo derrotó por nocaut en el sexto asalto. Aquella presentación terminó con una fractura de mandíbula que requirió varias intervenciones quirúrgicas y la colocación de dos placas de titanio, situación que lo obligó a permanecer alejado de los entrenamientos de contacto durante buena parte de 2026.

Paul reconoció que el proceso de recuperación lo llevó a considerar la posibilidad de abandonar definitivamente el deporte. “Después de lo de Joshua, una parte de mí pensó en dejarlo, en no volver a boxear nunca más”, confesó el estadounidense, quien explicó que durante varias semanas tuvo dificultades para comer, hablar y realizar actividades cotidianas debido a las consecuencias de la lesión.

A pesar de las complicaciones, el creador de contenido decidió regresar al cuadrilátero. Su trayectoria incluye victorias sobre Mike Tyson, Nate Diaz y Julio César Chávez Jr., además de derrotas frente a Tommy Fury y Anthony Joshua. El enfrentamiento de Nochebuena será su primera prueba profesional desde la fractura de mandíbula, por lo que también permitirá conocer cómo responde físicamente después de las operaciones.

¿Quién es Cedric Doumbé, el rival que puede retirar a Jake Paul?

Cedric Doumbé, de 34 años y nacido en Camerún, representa a Francia en los deportes de combate y cuenta con una trayectoria vinculada principalmente al kickboxing. Fue dos veces campeón mundial de Glory y acumuló un récord de 75 victorias, siete derrotas y un empate, con 45 triunfos por nocaut, antes de trasladar parte de su carrera a las artes marciales mixtas.

En MMA registra seis victorias y una derrota, todas sus victorias por nocaut, aunque no compite desde mayo de 2024, cuando superó a Jaleel Willis en Bellator. Su experiencia en el boxeo profesional es considerablemente menor, ya que únicamente disputó un combate en 2015, que terminó con victoria por decisión. Esa diferencia entre disciplinas será uno de los factores del enfrentamiento del 24 de diciembre.

La pelea tendrá reglas exclusivamente de boxeo, por lo que Doumbé no podrá utilizar las patadas que formaban parte de su repertorio como kickboxer. Para Paul, una derrota representaría el retiro que prometió públicamente, mientras que una victoria le permitiría continuar su trayectoria después del nocaut sufrido ante Joshua. El resultado en Dubái determinará si el estadounidense cumple su advertencia o mantiene abierta su carrera profesional.

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