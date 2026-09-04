El emotivo adiós de Amanda Serrano tras el retiro de Katie Taylor: “Fue un honor hacer historia contigo”

Katie Taylor se despedirá del boxeo este sábado 5 de septiembre frente a 80 mil personas en el Croke Park de Irlanda, en una pelea histórica

La rivalidad de Katie Taylor vs Amanda Serrano | Getty Images vía AFP: Bello

Amanda Serrano cerró el último capítulo de su rivalidad con Katie Taylor con un emotivo mensaje por el retiro de la boxeadora irlandesa. Las palabras de la campeona mundial en siete categorías llegan previo a la pelea que la ‘Bombardera’ disputará este sábado 5 de septiembre en el Croke Park de Dublín ante 80 mil personas, una cita que ni la puertorriqueña ni los fanáticos del boxeo se querrán perder, pues el pugilismo despedirá a una de sus grandes leyendas.

Parece que la rivalidad entre Amanda Serrano y Katie Taylor ha quedado en el olvido tras el mensaje que publicó la boricua unas horas antes del último baile de la irlandesa ante la invicta boxeadora francesa Flora Pili. En el combate estarán en juego los cinturones de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), además del título vacante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Hola, Katie. Me alegra mucho felicitarte por tu retiro, especialmente después de todas las batallas que hemos librado. Peleamos tres veces y en las tres hicimos historia juntas. Les dimos a los fanáticos peleas que nunca olvidarán. Pasamos por los momentos buenos, los malos, los golpes, las controversias y los campamentos, pero, cuando miro hacia atrás, me siento realmente orgullosa. Estoy orgullosa de que hayamos podido formar parte de algo más grande que nosotras mismas”, declaró la puertorriqueña en un mensaje publicado en redes sociales.

Amanda Serrano y Katie Taylor tienen sus nombres escritos con letras de oro en las páginas de este deporte después de protagonizar la mejor pelea en la historia del boxeo femenil el 30 de abril de 2022. Aquella noche, ambas encabezaron la primera función protagonizada por dos mujeres en la Catedral del Boxeo, el Madison Square Garden de Nueva York, con el campeonato indiscutido de peso ligero en juego.

Después de la cerrada victoria de la ‘Bombardera’, el segundo capítulo llegó el 15 de noviembre, en la mejor revancha del pugilismo femenil, con otra auténtica guerra en el Estadio de Texas. Aunque la irlandesa se quedó con el campeonato indiscutido de los superligeros, la rivalidad tuvo un último episodio en julio de 2025, cuando ambas volvieron a enfrentarse en una trilogía que terminó con una nueva victoria para Taylor.

Giving someone other than yourself their Flowers is what everyone should do. @KatieTaylor is and will always be a true Legend. I was Honored to have shared the Ring with her 3 times. pic.twitter.com/goBCqGap8r — Amanda Serrano (@Serranosisters) September 3, 2026

“Les mostramos a la gente de lo que son capaces las mujeres y demostramos que dos mujeres pueden subir al ring, dejarlo todo ahí dentro y aun así salir con respeto la una por la otra. Has hecho muchísimo por este deporte. No solo te convertiste en una gran peleadora, también ayudaste a abrirles las puertas a las mujeres que vienen detrás de nosotras. Fue un honor hacer historia contigo. Gracias por los recuerdos. Gracias por las guerras. Gracias por las cicatrices. Disfruta tu retiro, te lo ganaste, y siempre estaré orgullosa de que nuestros nombres estén conectados para siempre en la historia del boxeo”, sentenció la boricua.

We Delivered!



Woman Can Fight!

(Fan Requested Trilogy)

Women Can Sell!

(Sold out The Garden 2X’s)



We Inspired plenty, now it’s time to sit back & Enjoy what we help build.



Congratulations @KatieTaylor

You were Born for this 🙏❤️ pic.twitter.com/GA0I0VFue7 — Amanda Serrano (@Serranosisters) September 4, 2026

Por el historial de logros y sus títulos en siete categorías distintas, Amanda Serrano aparece como una de las principales candidatas a quedarse con el estatus de la mejor boxeadora de la historia. Sin embargo, sus tres derrotas ante Katie Taylor, campeona indiscutida en dos divisiones, colocan a la irlandesa como otra de las grandes favoritas en esta conversación. De todos modos, la rivalidad dentro y fuera del ring parece haber quedado en el olvido tras el retiro de la ‘Bombardera’.

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