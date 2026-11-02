¿Quién es Cédric Doumbé? El campeón de kickboxing que enfrentará a Jake Paul en Nochebuena

Jake Paul suma 12 victorias, dos derrotas y siete nocauts. Su próximo reto será una pelea de boxeo a ocho rounds

Jake Paul viene de perder por nocaut en 2025 | PATRICK T. FALLON / AFP

Cedric Doumbe, excampeón mundial de kickboxing, será el próximo rival de Jake Paul en una pelea de boxeo profesional este 24 de diciembre, en la Coca-Cola Arena de Dubái. El francés llega al combate con dos títulos mundiales de GLORY y una trayectoria que también incluye las artes marciales mixtas.

Most Valuable Promotions, la empresa que cofundó Paul, anunció el enfrentamiento a ocho rounds en la categoría de peso crucero, con límite de 200 libras. Los peleadores utilizarán guantes de 10 onzas. Hasta este 2 de noviembre, los organizadores no han anunciado detalles sobre la transmisión televisiva.

Jake Paul vs. Cedric Doumbé is set for a boxing match



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La cita de Nochebuena marcará el regreso de Paul al ring después de su derrota por nocaut ante Anthony Joshua en diciembre de 2025. Doumbe buscará aprovechar esa vuelta al ring para ampliar su trayectoria en el boxeo, una disciplina en la que cuenta con mucha menos experiencia que en el kickboxing.

¿Quién es Cedric Doumbe y qué títulos ganó en kickboxing?

Cedric Doumbe es un peleador francés de origen camerunés, de 34 años, que conquistó dos veces el campeonato mundial de peso wélter de GLORY. Sus principales logros deportivos pertenecen al kickboxing, donde acumuló decenas de victorias antes de dar el salto a las artes marciales mixtas.

Su paso por GLORY constituye la base de su reputación. Doumbe alcanzó el campeonato en una organización de referencia para el kickboxing y convirtió su capacidad para terminar peleas por nocaut en uno de los rasgos más reconocibles de su carrera.

Uno de sus resultados más conocidos llegó en septiembre de 2023, cuando derrotó a Jordan Zebo en apenas nueve segundos dentro de la Professional Fighters League, conocida como PFL. La rapidez de aquel desenlace atrajo atención hacia su nueva etapa deportiva.

Récord de Doumbe en kickboxing, MMA y boxeo profesional

Cedric Doumbe suma 75 victorias, siete derrotas y un empate en kickboxing, con 45 triunfos por nocaut. Su capacidad para terminar peleas antes del límite y sus dos campeonatos mundiales de GLORY explican por qué su nombre destaca en este deporte. Su peligro tiene un respaldo concreto en los resultados.

El francés también llevó su pegada a las artes marciales mixtas, donde acumula seis victorias y una derrota. Ganó sus seis combates por nocaut. En boxeo profesional, su experiencia se reduce a una victoria por decisión ante Mohamed Fodil, en una pelea de cuatro rounds que disputó en 2015.

Ese recorrido no garantiza que Doumbe alcance el mismo nivel en el boxeo. Aunque ambos deportes permiten golpes con los puños, los resultados en kickboxing no bastan para medir su rendimiento en una disciplina con otras reglas. Ante Jake Paul tendrá que demostrar cuánto puede trasladar de su experiencia a un combate de ocho rounds.

Conor McGregor ofrece un antecedente de esa dificultad. El campeón de artes marciales mixtas debutó en el boxeo profesional ante Floyd Mayweather en agosto de 2017 y perdió por nocaut técnico en el décimo round. Aquel resultado no anticipa qué ocurrirá con Doumbe, pero recuerda que una carrera exitosa en otro deporte de contacto no asegura el mismo desempeño en el ring.

¿Por qué Doumbe representa un riesgo para Jake Paul?

La pegada y la experiencia competitiva de Doumbe explican el peligro que representa para Paul. Sus 45 nocauts en kickboxing y sus seis victorias por esa vía en MMA demuestran que ha logrado terminar combates en dos disciplinas diferentes.

Ese historial aunque no garantiza el mismo rendimiento bajo reglas de boxeo, apunta a que cuenta con la pegada necesaria para mandar a dormir a Jake Paul. Doumbe tendrá que concentrar su ataque en los puños y prescindir de las patadas que forman parte del kickboxing. Su combate profesional de 2015 ofrece un antecedente limitado para evaluar cómo responderá ante ocho rounds contra Paul.

El estadounidense presenta una trayectoria más amplia en boxeo profesional, con 12 victorias, dos derrotas y siete nocauts. El interés deportivo del cruce pasa por comprobar cuánto de la capacidad de Doumbe para resolver peleas puede trasladar al ring frente a un rival con mayor actividad en esta disciplina.

Cuándo pelean Jake Paul y Doumbe y cómo terminó el último combate del estadounidense

Jake Paul y Cedric Doumbe pelearán el jueves 24 de diciembre de 2026 en la Coca-Cola Arena de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El encuentro tendrá carácter profesional y un máximo de ocho rounds en peso crucero, con límite de 200 libras y guantes de 10 onzas.

La última pelea de Paul ocurrió en diciembre de 2025, cuando Anthony Joshua lo derrotó por nocaut. El estadounidense sufrió una fractura de mandíbula en aquel combate y llegará a la cita de Nochebuena después de cerca de un año sin competir.

Los organizadores todavía no han informado qué canal o plataforma transmitirá la función. Ese dato permanece pendiente para los aficionados que quieran seguir el regreso de Paul y el nuevo paso de Doumbe por el boxeo profesional.

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