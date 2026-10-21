¡El Vaquero quiere otro cinturón! Navarrete habla del nocaut y cuestiona el estilo de Foster

El Vaquero buscará unificar tres títulos mundiales del peso superpluma y reconoció que el estilo defensivo del estadounidense podría complicar la pelea

Navarrete quiere dar espectaculo | IG: VaqueroNavarrete

Por Juan Carlos Castellanos

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete está listo para afrontar uno de los desafíos de su carrera. El boxeador mexicano buscará conquistar su tercer cinturón mundial del peso superpluma cuando enfrente al estadounidense O’Shaquie Foster, actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Sin embargo, el mexiquense advirtió que el estilo de su rival podría impedir que los aficionados presencien una pelea de intercambios constantes.

El combate se celebrará este sábado en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, donde Navarrete intentará sumar el campeonato del CMB a los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que ya posee. El mexicano, campeón mundial en tres divisiones, tendrá la oportunidad de ampliar su colección de cinturones en las 130 libras.

En entrevista exclusiva con Claro Sports, el Vaquero reconoció que existe la posibilidad de conseguir una victoria por nocaut, aunque también señaló que Foster representa un desafío por su capacidad defensiva. Navarrete aseguró que buscará imponer su estilo ofensivo, pero evitó garantizar que podrá terminar el combate antes del límite.

“Si se da, a toda madre. Si lo puedo conectar, a lo mejor lo buscamos finiquitar. Hay que hacer la pelea. Yo siempre busco el nocaut, aunque de alguna forma me hace sentir mejor cuando gano si lo noqueo. Sin embargo, hablar de Foster, creo que no está bien decir que puedo noquearlo. Siento que es algo difícil, que va a ser al cien complejo, pero yo voy a trabajar para lo mismo”, declaró el mexicano.

Emanuel Navarrete advierte que el espectáculo dependerá de O’Shaquie Foster

Uno de los aspectos que genera mayor expectativa alrededor de la pelea es el contraste entre los estilos de ambos campeones. Mientras Navarrete acostumbra presionar a sus oponentes y lanzar golpes desde distintos ángulos, Foster utiliza el desplazamiento y la defensa para controlar la distancia, características que podrían definir el desarrollo del enfrentamiento.

El campeón mexicano consideró que la disposición de Foster para intercambiar golpes será determinante. Aunque aseguró que está preparado para buscar constantemente el ataque, reconoció que una estrategia enfocada en evitar los intercambios podría provocar un combate con menos acciones ofensivas de las que espera el público.

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“La pelea va a depender mucho de lo que venga a proponer Foster. Yo puedo ir como loco y a golpear, a golpear, pero si Foster se la pasa corriendo, ¿qué vamos a ver en toda la pelea, no? Si Foster se la pasa queriendo puntear, de cuidarse mucho, está bien, tampoco está mal. Eso es algo que también estamos trabajando, pero va a ser un poquito difícil que se brinde un espectáculo más aceptable”, explicó Navarrete.

Pese a sus observaciones, el mexiquense dejó claro que su equipo contempla la posibilidad de enfrentar a un adversario que priorice la defensa y el contragolpe. La preparación de Navarrete incluye alternativas para responder a los desplazamientos del estadounidense, consciente de que no necesariamente encontrará los espacios que necesita para conectar sus golpes de mayor potencia.

Navarrete y Foster ponen sus campeonatos en juego en las 130 libras

El Vaquero llegará al enfrentamiento con un registro de 40 victorias, 2 derrotas, un empate y un combate sin decisión, además de 33 triunfos por nocaut. Su capacidad para terminar las peleas antes de recorrer la distancia pactada representa una de sus principales armas frente a Foster, quien presenta una marca de 25 victorias y tres derrotas, de acuerdo con los registros proporcionados antes del combate.

Más allá de la posibilidad de conseguir otro nocaut, Navarrete tiene como objetivo conquistar su tercer campeonato mundial simultáneo en la división superpluma. Para conseguirlo deberá superar a un rival con características distintas a las suyas, en un combate que enfrentará la presión ofensiva del mexicano contra los recursos defensivos del estadounidense. El resultado definirá quién suma un nuevo cinturón en las 130 libras.

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