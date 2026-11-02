Álvaro Angulo en Pumas: el lateral con alma de goleador decisivo

Aunque perdió la titularidad en el Apertura 2026, el colombiano sigue marcando diferencias como su gol ante Puebla

Álvaro Angulo ha marcado goles importantes para Pumas | Claro Sports

Álvaro Angulo se ha convertido en uno de los recursos ofensivos más sorprendentes de Pumas. El lateral colombiano suma nueve goles oficiales desde su llegada al equipo universitario en 2025, una cifra poco habitual para un futbolista de su posición.

Aunque durante el Apertura 2026 dejó de ser titular habitual en el esquema de Esteban Solari quien cambió de banda a Pablo Bennevendo para ocupar la lateral izquierda, sus apariciones desde el banquillo han tenido un impacto importante: ante Puebla en el 1-2 de la jornada 15, entró en los últimos minutos y marcó de cabeza el tanto que le dio a Universidad Nacional una victoria.

Su capacidad para aparecer en el área rival lo mantiene como una pieza que el entrenador puede utilizar cuando necesita romper un partido cerrado.

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La situación de Angulo tiene un matiz particular. El colombiano ya no ocupa de manera regular el costado izquierdo. Sin embargo, lejos de perder relevancia, encontró otra forma de influir. Sus minutos pueden ser limitados, pero su vocación ofensiva y su lectura de los espacios le permiten convertirse en una amenaza cuando las defensas rivales comienzan a mostrar desgaste.

Goles de peso: de su debut soñado al doblete frente a Monterrey

Angulo llegó a Pumas en julio de 2025 procedente de Independiente de Avellaneda. Desde su presentación dejó claro que su principal virtud estaba en el ataque. No tardó en demostrarlo: el 20 de julio, durante su debut oficial ante Pachuca, marcó al minuto uno y le dio al conjunto universitario el triunfo por 1-0.

Su capacidad para llegar desde atrás volvió a quedar expuesta en el Clausura 2026. Frente a Monterrey, el 22 de febrero, firmó un doblete en apenas 28 minutos. Sus anotaciones, a los minutos 15 y 28, contribuyeron a la victoria de Pumas por 2-0 sobre Rayados y confirmaron que su peligro no depende exclusivamente de los centros o las jugadas a balón parado.

También dejó su sello en la Leagues Cup 2026. El 11 de agosto anotó ante Columbus Crew en un encuentro que terminó 1-1 durante el tiempo regular. Su tanto permitió que Pumas llevara la eliminatoria a la tanda de penales, una muestra de que puede responder en escenarios internacionales y fuera de casa.

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El factor sorpresa: por qué sus incorporaciones rompen bloques rivales

La principal virtud ofensiva de Angulo está en la manera de incorporarse al ataque. No suele comportarse como un delantero que espera el balón dentro del área. Prefiere arrancar desde una posición retrasada y aprovechar el momento en que la defensa concentra su atención en otros futbolistas.

Cuando Pumas construye por la derecha, especialmente con Uriel Antuna o las conducciones interiores de Adalberto Carrasquilla, los rivales suelen cerrar espacios hacia el centro. Angulo aprovecha ese movimiento para avanzar por el lado contrario y atacar zonas que quedan desprotegidas. Su llegada desde atrás dificulta que los centrales identifiquen a tiempo su recorrido.

El gol ante Puebla fue un ejemplo de esa lectura. Ingresó al minuto 84 y, en el tiempo añadido, encontró el espacio dentro del área para conectar de cabeza un tiro de esquina. No necesitó muchos minutos para convertirse en protagonista.

Un revulsivo que puede pesar en la recta final

Durante el Apertura 2026, sus participaciones recientes fueron breves: seis minutos ante Atlante, 14 frente a Santos Laguna, 11 contra Tigres y seis ante Puebla. Esa condición de suplente no reduce necesariamente su utilidad. Al contrario, le permite entrar con energía cuando los defensores ya acumulan desgaste y el partido exige una solución distinta.

Pumas alcanzó los 20 puntos con el triunfo en Puebla y mantiene abiertas sus opciones de clasificación, con dos jornadas por disputar. En el cierre del torneo tendrá compromisos exigentes ante América y Monterrey, y Solari necesitará alternativas para encontrar goles en momentos de presión.

Angulo, que tiene contrato con Universidad Nacional hasta junio de 2028, ofrece precisamente eso: profundidad, sorpresa y capacidad para definir. Puede que ya no aparezca entre los titulares, pero su influencia no se mide únicamente por los minutos que juega. En Pumas saben que basta una incorporación bien calculada para que el lateral colombiano vuelva a cambiar la historia de un partido.

Pumas vs América: hora en EE.UU. y dónde ver el clásico capitalino

El Clásico Capitalino entre Pumas UNAM y el América de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario. Puedes seguir la transmisión en vivo por televisión y streaming a través de TUDN, Univision y la plataforma ViX.

Horarios en EE.UU.

• 10:00 PM (Este / ET)

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• 7:00 PM (Pacífico / PT)

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