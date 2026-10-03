Jake Paul vuelve a provocar a Canelo: “Lleva tres años disfrazado de un tipo que me tiene miedo”

El estadounidense volvió a referirse al boxeador mexicano mientras se prepara para enfrentar a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre.

Jake Paul critica fuerte al Canelo | Reuters/ Sarah Stier / Getty Images via AFP

Jake Paul volvió a referirse a Saúl ‘Canelo’ Álvarez mientras el boxeador mexicano continúa con su preparación para enfrentar a Christian Mbilli. El estadounidense utilizó sus redes sociales para cuestionar nuevamente al tapatío y relacionó la fecha del próximo combate con una acusación sobre la razón por la que no se han enfrentado.

Canelo tiene programada su siguiente pelea para el 31 de octubre en Arabia Saudita, donde se medirá con Mbilli, campeón del CMB en el peso supermedio. Paul aprovechó que el combate se realizará en Halloween para publicar un nuevo mensaje dirigido al mexicano.

“Que Canelo vaya a pelear en Halloween es perfecto. Lleva tres años disfrazado de un tipo que me tiene miedo”, escribió Paul en su cuenta de X.

MÁS INFORMACIÓN: Tyson Fury y Anthony Joshua elevan la tensión en su primera cara a cara

La declaración retoma una disputa que ambos han mantenido desde que surgió la posibilidad de que se enfrentaran en el ring.

Jake Paul insiste en una pelea contra Canelo

Paul ya había buscado concretar un combate con Canelo. En febrero de 2025 se informó que ambos podían enfrentarse, pero las negociaciones cambiaron después de que Turki Alalshikh presentara al mexicano una propuesta para disputar cuatro peleas.

Canelo aceptó ese proyecto y la pelea con Paul dejó de formar parte de sus planes. Desde entonces, el estadounidense ha utilizado distintos momentos para volver a mencionar al mexicano y cuestionar que el enfrentamiento no se haya realizado.

Ahora, con Canelo concentrado en su preparación para el combate ante Mbilli, Paul volvió a colocar el posible enfrentamiento entre ambos en la conversación.

MÁS INFORMACIÓN: Canelo Álvarez despeja las dudas sobre la realización de su pelea en Arabia Saudita

¿Qué dijo Canelo sobre Jake Paul?

El mexicano también se ha referido anteriormente a la posibilidad de compartir el ring con Paul. En junio de 2025, durante una entrevista con The Ring, Canelo explicó que no consideraba ese enfrentamiento como una pelea en los mismos términos que sus compromisos habituales.

“Él es muy afortunado, (su vida) está a salvo ahora. Cuando subo al ring no estoy bromeando, pero no llamaría a eso una pelea, si ocurre sería algo como un evento, es diferente”, señaló.

Canelo también reconoció el trabajo que Paul ha realizado dentro del boxeo, aunque estableció una diferencia entre sus respectivos objetivos. “Está haciendo bien lo suyo, pero hablando de verdaderas peleas, son cosas diferentes”, comentó.