Randy Arozarena es convocado al Juego de Estrellas de la MLB por tercera ocasión

El jardinero de los Seattle Mariners lidera al club entre los bateadores calificados con una línea ofensiva de .287 de promedio, .376 de porcentaje de embasado

Randy Arozarena, elegido para el Juego de Estrellas | IMAGN IMAGES via Reuters

Randy Arozarena volverá a formar parte del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. El jardinero de los Seattle Mariners fue convocado para la edición de 2026, que se disputará el próximo 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia, y será el único representante de su equipo en el encuentro.

La designación llega en un momento destacado para el pelotero nacido en Cuba y naturalizado mexicano, quien ha sido uno de los bateadores más productivos de Seattle durante la presente temporada. Después del triunfo de los Mariners por 11-0 sobre los Toronto Blue Jays, Arozarena lidera al club entre los bateadores calificados con una línea ofensiva de .287 de promedio, .376 de porcentaje de embasado y .453 de slugging, además de sumar nueve cuadrangulares, 21 dobles, un triple, 19 bases robadas y 41 carreras impulsadas.

Será la tercera participación de Arozarena en un Juego de Estrellas, una distinción que, aseguró, representa el resultado del trabajo realizado tanto durante la campaña como en la preparación previa al inicio del calendario.

“Para mí, compartir ese vestidor, estar rodeado de todas las estrellas de la liga y también tener ahí a mi familia, te hace saber que todo el trabajo que has hecho durante la temporada, o incluso antes de que empezara, va por el camino correcto”, expresó el jardinero.

El pelotero también destacó que este reconocimiento es consecuencia del esfuerzo colectivo que existe alrededor de su carrera y agradeció el respaldo recibido dentro y fuera del terreno de juego.

“Lo veo como una mezcla de toda la disciplina, todo el trabajo, todo lo que he hecho. De los compañeros que me han ayudado y, especialmente, de los aficionados; los uso como un motor que me da energía para salir al terreno”, comentó.

Arozarena disputó por primera vez el Juego de Estrellas en 2023, cuando fue elegido jardinero izquierdo titular de la Liga Americana mientras pertenecía a los Tampa Bay Rays. Ese mismo año también llegó a la final del Derby de Jonrones, donde terminó como subcampeón.

En julio de 2024 fue transferido a Seattle y desde su llegada se convirtió en una pieza importante del equipo. Durante su primera temporada completa con los Mariners, en 2025, estableció marcas personales con 27 cuadrangulares y 31 bases robadas, rendimiento que le permitió regresar al Juego de Estrellas como sustituto de su compañero Julio Rodríguez.

Ahora, el jardinero volverá a reunirse con los mejores jugadores de las Grandes Ligas en una nueva edición del Clásico de Media Temporada. En esta ocasión lo hará como el único representante de los Mariners, con el objetivo de mantener el nivel que ha mostrado durante la campaña 2026.

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