¡Guardians hacen historia! Cleveland consigue 21 ponches y rompe récord en los playoffs de MLB

El cuerpo de lanzadores de Cleveland estableció una marca de ponches en un partido de nueve entradas de postemporada y completó la remontada ante Chicago White Sox

Guardians rompe récord de ponches | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Cleveland Guardians consiguieron una marca en la postemporada de las Grandes Ligas después de registrar 21 ponches durante su victoria 2-0 sobre los Chicago White Sox en el quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana. La actuación de sus lanzadores estableció el récord de más bateadores retirados por la vía del ponche en un partido de nueve entradas de los playoffs de MLB.

El resultado también permitió que Cleveland completara la remontada en la serie, luego de encontrarse abajo 0-2, y asegurara su clasificación a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde enfrentará a los Tampa Bay Rays.

El cuerpo de lanzadores de los Guardians fue determinante para conseguir la victoria. Chicago apenas conectó tres imparables en 30 turnos al bate y no consiguió extrabases, mientras que José Ramírez produjo las dos carreras del encuentro mediante un cuadrangular.

Cleveland rompe el récord de ponches en un partido de nueve entradas de playoffs

Los 21 ponches conseguidos por los Guardians establecieron una marca para encuentros de nueve entradas en la historia de la postemporada. De los 27 outs que necesitó Cleveland para completar la victoria, 21 llegaron por la vía del tercer strike, equivalente al 77.8 por ciento.

La cifra superó el registro de 19 ponches que los propios White Sox habían recibido durante el tercer encuentro de esta misma serie, disputado el miércoles.

Sin embargo, el récord absoluto de ponches en un partido de playoffs, sin importar su duración, continúa perteneciendo a un encuentro de 1996, cuando los Baltimore Orioles acumularon 23 en 12 entradas, también frente a Cleveland.

La ofensiva de Chicago tuvo dificultades para responder durante el partido. Munetaka Murakami y Andrew Benintendi terminaron con cuatro ponches cada uno, mientras que otros cuatro bateadores fueron retirados al menos dos veces por esa vía.

Gavin Williams encabeza la actuación de los lanzadores de Guardians

Gavin Williams abrió el encuentro para Cleveland y marcó el ritmo desde la primera entrada. El lanzador mantuvo a Chicago sin imparables durante cinco episodios y llegó a acumular 12 ponches antes de abandonar el montículo.

Posteriormente, Erik Sabrowski ingresó en un momento en el que los White Sox amenazaban con las bases llenas. El relevista consiguió ponchar a Munetaka Murakami y evitó que Chicago aprovechara su oportunidad para anotar.

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Hunter Gaddis continuó el trabajo desde el bullpen y retiró por la vía del ponche a los cuatro bateadores que enfrentó para conseguir sus cuatro outs. Finalmente, Cade Smith se encargó de cerrar el encuentro. El relevista obtuvo un salvamento de cinco outs, cuatro de ellos mediante ponches, para asegurar la eliminación de Chicago y completar la actuación del cuerpo de lanzadores.

White Sox también establece un récord de ponches en una Serie Divisional

Además de la marca conseguida por Cleveland en el quinto partido, la serie dejó otro registro relacionado con los ponches recibidos por los White Sox. A lo largo de los cinco encuentros, Chicago acumuló 75 ponches, superando el récord anterior de 64 para una serie de postemporada disputada al mejor de cinco partidos, de acuerdo con datos de MLB.com.

La cifra reflejó los problemas ofensivos que enfrentó el equipo durante la eliminatoria. En apenas tres días, los White Sox protagonizaron los dos partidos con más ponches recibidos en nueve entradas dentro de la historia de los playoffs: 19 en el tercer juego y 21 en el quinto.

La tendencia también había acompañado a Chicago durante la temporada regular, en la que Colson Montgomery estableció un récord de Grandes Ligas con 227 ponches.

Con la victoria, los Guardians dejaron atrás una desventaja de dos partidos en la Serie Divisional y avanzaron a la siguiente ronda. Ahora, el cuerpo de lanzadores de Cleveland tendrá otro desafío frente a Tampa Bay, con un lugar en la Serie Mundial en disputa.