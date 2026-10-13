Guardians 0-2 Rays en vivo Juego 1: Tampa Bay se adelanta en el marcador apenas en el primer turno
Ambas escuadras esperan llevarse el triunfo en la serie para así llegar al Clásico de Otoño
Los Cleveland Guardians y Tampa Bay Rays abrirán este lunes 12 de octubre la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2026 en el Tropicana Field. Tampa Bay llega después de barrer 3-0 a los Yankees, mientras Cleveland avanzó tras remontar una serie ante los Medias Blancas y ganar tres partidos consecutivos.
El Juego 1 tendrá presencia mexicana con Jonathan Aranda, quien viene de batear para .333 en la Serie Divisional ante Nueva York, con cuatro hits, un cuadrangular y dos carreras impulsadas. Durante la temporada regular, el tijuanense terminó con 22 jonrones, 92 producidas y promedio de .274.
El primer partido comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, con Drew Rasmussen como abridor de Tampa Bay y Foster Griffin por Cleveland. La serie será al mejor de siete y el primer equipo que consiga cuatro victorias avanzará a la Serie Mundial, donde enfrentará al ganador de Dodgers vs Brewers.