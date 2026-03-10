Penta defiende el Campeonato Intercontinental tras vencer a El Grande Americano

El luchador mexicano logró su primera defensa del título con un Mexican Destroyer en la edición de RAW

El ‘Cero Miedo’ seguirá gozando de las delicias del cetro | @WWE

El mexicano Penta logró una nueva victoria en WWE Raw al derrotar a El Grande Americano y defender el Campeonato Intercontinental. El combate se desarrolló con intercambios constantes entre ambos gladiadores y terminó con el luchador nacido en Ecatepec imponiendo su castigo final para sellar el triunfo.

La lucha comenzó con una muestra de técnica entre ambos competidores. Penta y El Grande Americano iniciaron con una toma de referí que marcó el ritmo del combate. El retador tomó el control en los primeros segundos y llevó al campeón a la lona, donde comenzó a castigarlo con patadas mientras intentaba mantener la ventaja.

Penta logró reincorporarse y respondió con movimientos que frenaron el ataque de su rival. A pesar de la diferencia física entre ambos, el campeón aplicó una serie de castigos, entre ellos unas pinzas al cuello que obligaron al retador a buscar espacio fuera del cuadrilátero.

La pelea continuó abajo del ring, donde El Grande Americano retomó el control al castigar a Penta con codazos dirigidos a la cabeza. El ataque provocó que el campeón retrocediera mientras el retador intentaba aprovechar el momento para inclinar el combate a su favor.

El luchador mexicano reaccionó con una ofensiva que incluyó lanzas al abdomen y lances desde la esquina. Con esas acciones logró equilibrar el enfrentamiento y recuperar terreno. Sin embargo, la ‘leyenda mexicana’ volvió a tomar iniciativa con un rodillazo al rostro que parecía frenar el impulso del campeón. El impacto generó un momento de tensión en el combate mientras el público esperaba la reacción del monarca.

Penta respondió en la recta final con una combinación de ataques. El ‘Cero Miedo’ ejecutó un rompecaras con las rodillas que dejó vulnerable a su rival y preparó el camino para su movimiento final. El cierre llegó cuando Penta aplicó su ‘Mexican Destroyer’, movimiento con el que consiguió el toque de espaldas y aseguró la victoria.

Con ese resultado, Penta concretó su primera defensa del Campeonato Intercontinental en WWE, mientras que El Grande Americano tiene que olvidar el descalabro y meterse de lleno a su preparación de cara a su participación en Rey de Reyes en la Triple A este próximo sábado, en donde enfrentará a La Parka, Santos Escobar y el ‘Original’ Grande Americano, por la codiciada espada.

