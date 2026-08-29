Atlas vs Querétaro en vivo el partido de la jornada 6 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿A qué hora juega Atlas vs Querétaro y dónde ver hoy 29 de agosto la jornada 6 de la Liga MX 2026?

El Atlas vs Querétaro comienza este sábado 29 de agosto a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y se disputará en el Estadio Jalisco de Guadalajara. El encuentro forma parte de la actividad sabatina de la sexta fecha y arrancará al mismo tiempo que el Pachuca vs Chivas.

Para territorio mexicano, ViX tiene confirmada la transmisión del partido. Distintas guías de programación también ubican el encuentro dentro de la oferta de TUDN, mientras algunas incluyen Canal 5; la disponibilidad de señal abierta puede depender de la programación local.

Partido: Atlas vs Querétaro

Fecha: sábado 29 de agosto de 2026

Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Jalisco, Guadalajara

Atlas tiene la oportunidad de alcanzar momentáneamente la parte más alta de la clasificación si consigue los tres puntos, mientras Querétaro busca acercarse nuevamente a los puestos superiores después de perder terreno en la jornada anterior.