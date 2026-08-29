Atlas vs Querétaro en vivo el partido de la jornada 6 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
El Estadio Jalisco recibe un duelo entre un Atlas instalado arriba de la tabla y un Querétaro que suma siete puntos
¿A qué hora juega Atlas vs Querétaro y dónde ver hoy 29 de agosto la jornada 6 de la Liga MX 2026?
El Atlas vs Querétaro comienza este sábado 29 de agosto a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y se disputará en el Estadio Jalisco de Guadalajara. El encuentro forma parte de la actividad sabatina de la sexta fecha y arrancará al mismo tiempo que el Pachuca vs Chivas.
Para territorio mexicano, ViX tiene confirmada la transmisión del partido. Distintas guías de programación también ubican el encuentro dentro de la oferta de TUDN, mientras algunas incluyen Canal 5; la disponibilidad de señal abierta puede depender de la programación local.
Partido: Atlas vs Querétaro
Fecha: sábado 29 de agosto de 2026
Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México
Estadio: Jalisco, Guadalajara
Atlas tiene la oportunidad de alcanzar momentáneamente la parte más alta de la clasificación si consigue los tres puntos, mientras Querétaro busca acercarse nuevamente a los puestos superiores después de perder terreno en la jornada anterior.
Alineaciones Atlas vs Querétaro, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones reportadas para el compromiso mantienen a Camilo Vargas como titular en la portería del Atlas, acompañado por buena parte del equipo que derrotó a Cruz Azul. Hernán Crespo vuelve a confiar en nombres como Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso, Édgar Zaldívar, Luis Esteves, Arturo González, Duk y Florián Monzón.
Atlas: Camilo Vargas, Paulo Ramírez, Milton Valenzuela, Rodrigo Schlegel, Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Édgar Zaldívar, Luis Esteves, Arturo González, Duk y Florián Monzón.
Los Gallos mantienen a Guillermo Allison bajo los tres postes y a Alí Ávila como referencia en ataque. Diego Reyes y Lucas Abascia aparecen en la zona defensiva, mientras Santiago Homenchenko y Carlo García forman parte del mediocampo de Esteban González.
Querétaro: Guillermo Allison, Paulo Victor, Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte, Álex Alcalá, Enzo Giménez, Santiago Homenchenko, Carlo García y Alí Ávila.
Entre las ausencias reportadas, Atlas no cuenta con Aldo Rocha, Ryan Mmaee y Jorge Sánchez, mientras Carlos Villanueva aparece entre los elementos no disponibles por parte de Querétaro.
Antecedentes Atlas vs Querétaro, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los enfrentamientos recientes muestran una serie más equilibrada de lo que refleja el momento actual de ambos clubes. Atlas únicamente ganó uno de sus últimos cinco partidos de Liga MX contra Querétaro, mientras los Gallos consiguieron dos triunfos y los otros dos encuentros terminaron igualados.
Los cinco antecedentes más recientes son:
Atlas 0-0 Querétaro | Clausura 2026
Querétaro 3-3 Atlas | Apertura 2025
Querétaro 1-2 Atlas | Clausura 2025
Atlas 0-1 Querétaro | Apertura 2024
Atlas 2-3 Querétaro | Clausura 2024
Existe además una tendencia que Querétaro intentará prolongar: Atlas acumula tres partidos consecutivos sin derrotar a los Gallos en el Estadio Jalisco, con dos derrotas y el empate 0-0 registrado en marzo de este mismo año.
El presente, sin embargo, favorece a los locales. Atlas comenzó el Apertura con victorias 3-2 ante León y 1-0 frente a Santos, después perdió 0-2 con Monterrey y posteriormente derrotó 2-1 a Tigres y 2-0 a Cruz Azul. Su balance es de cuatro triunfos en cinco jornadas.
Querétaro inició con derrota 0-1 ante América, pero después encadenó victorias contra Pachuca por 2-1 y Tigres por 3-2. Más tarde igualó 0-0 como visitante frente a Pumas y en la quinta fecha cayó 1-2 ante Toluca en La Corregidora.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Atlas aparece como favorito en los momios antes del inicio del partido. La victoria de los Rojinegros se encuentra en +114, mientras el empate paga +235 y un triunfo de Querétaro aparece en +240. Las cuotas pueden cambiar conforme se acerque el silbatazo inicial.
Resultado | Momio
Atlas +114
Empate +235
Querétaro +240
Atlas vs Querétaro, en vivo
Atlas recibe este sábado 29 de agosto a Querétaro en el Estadio Jalisco por la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un encuentro que puede permitirle a los Rojinegros mantenerse directamente involucrados en la pelea por el liderato. El conjunto dirigido por Hernán Crespo llega con 12 puntos después de cuatro victorias y una sola derrota, además de ocho goles anotados y cinco recibidos.
Los Gallos Blancos se presentan en Guadalajara con siete unidades, producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas. El equipo de Esteban González viene de caer 1-2 ante Toluca, aunque todavía no pierde como visitante durante el torneo: derrotó 2-1 a Pachuca y posteriormente igualó sin goles frente a Pumas. Atlas, por su parte, llega después de vencer 2-0 al campeón Cruz Azul en el Estadio Banorte.