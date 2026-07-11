Kyle Schwarber y Munetaka Murakami completan participantes del Home Run Derby 2026

El Home Run Derby 2026 completó su lista de participantes con la llegada de Schwarber y Murakami para el lunes 13 de julio

Se anuncian a los participantes del Home Run Derby | IMAGN IMAGES via Reuters

El Home Run Derby 2026 ya cuenta con sus últimos nombres confirmados para la competencia que se celebrará en Citizens Bank Park de Filadelfia. La organización anunció la incorporación de Kyle Schwarber y Munetaka Murakami, quienes completan parte del grupo de participantes que buscarán quedarse con el título del festival de cuadrangulares.

Schwarber fue el último pelotero anunciado dentro del grupo principal y se sumará a su compañero de los Philadelphia Phillies, Bryce Harper, para representar al equipo local frente a su afición. El evento contará con ocho concursantes.

Además de los dos jugadores de Filadelfia, la lista incluye a Willson Contreras de Boston, Jac Caglianone de Kansas City, Junior Caminero de Tampa Bay, Jordan Walker de St. Louis y Ben Rice de los New York Yankees.

Kyle Schwarber vuelve al Home Run Derby tras liderar las Grandes Ligas en jonrones

El regreso de Kyle Schwarber al Home Run Derby llega en una temporada donde se mantiene entre los principales bateadores de poder de las Grandes Ligas. El jugador de los Phillies registra 32 cuadrangulares, cifra que lo coloca como líder de la MLB antes de la jornada del viernes.

El bateador de 33 años cuenta con experiencia en este tipo de competencia, ya que participará por tercera ocasión en el Derby. Su primera aparición fue en 2018, cuando llegó a la final y perdió ante Bryce Harper en Nationals Park. Posteriormente, Schwarber volvió al evento en 2022, aunque quedó eliminado en la primera ronda frente a Albert Pujols. Ahora tendrá la oportunidad de competir nuevamente en su estadio y compartir el escenario con Harper.

Desde 2022, Schwarber ha conectado 219 cuadrangulares, una cifra que solo es superada por Aaron Judge, quien acumula 227 vuelacercas durante ese mismo periodo.

Munetaka Murakami buscará hacer historia como novato en el Home Run Derby

Otro de los nombres confirmados es el japonés Munetaka Murakami, quien llegó a las Grandes Ligas con antecedentes como uno de los bateadores con mayor capacidad de poder en el beisbol internacional.

El jugador de los White Sox tuvo un inicio destacado en MLB al conectar jonrones en cada uno de sus primeros tres partidos. Antes de ingresar a la lista de lesionados por una distensión en el tendón de la corva el 30 de mayo, acumulaba 20 cuadrangulares, solamente por detrás de Kyle Schwarber en ese momento.

Murakami también ha llamado la atención por la distancia de sus batazos. De sus 20 jonrones, 13 fueron considerados “no doubters”, es decir, conexiones que habrían salido de los 30 estadios de Grandes Ligas.

El japonés registra porcentajes destacados en velocidad de salida y contacto sólido, al ubicarse en el percentil 99 de ambas categorías durante la temporada. Después de recuperarse de su lesión, regresó a la alineación de los White Sox el viernes y ahora tendrá la oportunidad de competir por el campeonato del Derby. Murakami buscará convertirse en el primer novato en ganar el Home Run Derby desde Pete Alonso en 2019, quien consiguió el título durante su primera temporada en las Grandes Ligas.

Con la incorporación de Schwarber y Murakami, el Home Run Derby 2026 tiene prácticamente definida su lista de participantes para la competencia que reunirá a ocho bateadores en Filadelfia.

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