Películas de terror para preparar el Halloween 2026: ¿Cuáles son y dónde ver las 10 mejores?

Ver películas de terror se ha convertido en toda una tradición en Halloween y este 2026 parece que no será la excepción con los estrenos de este año

Las mejores películas de terror para el Halloween 2026 | Claro Sports

Halloween 2026 está a la vuelta de la esquina y no hay mejor manera de celebrar la temporada más aterradora del año que con una buena dosis de suspenso, criaturas siniestras y pesadillas capaces de quitarte el sueño. Para quienes ya preparan las palomitas y buscan qué ver durante la noche más escalofriante del calendario, esta selección de las 10 mejores películas destacadas por Rotten Tomatoes reúne propuestas que van desde el terror sobrenatural y las historias de zombis hasta los thrillers psicológicos y las pesadillas que nacen en los lugares más inesperados. Con títulos como Resident Evil, 28 Years Later: The Bone Temple y Hokum, la lista ofrece alternativas para quienes disfrutan de la adrenalina, los sobresaltos y los misterios que mantienen al público al filo del asiento.

La variedad también es parte del encanto de esta selección, pues el miedo adopta distintas formas en cada historia: desde los deseos que terminan por convertirse en una maldición en Obsession hasta la inquietante transformación de un ícono infantil en Buddy, sin olvidar la amenaza que acecha detrás de una puerta en Backrooms. A estas propuestas se suman relatos de supervivencia, encuentros con entidades aterradoras y personajes obligados a enfrentar sus propios demonios, ideales para quienes buscan algo más que los sustos habituales. Así que prepara las luces tenues, reúne a tus amigos, o atrévete a verlas a solas, y descubre cuáles de estas películas merecen un lugar en tu maratón de Halloween. Eso sí, después no digas que no te advertimos si cualquier ruido en casa te hace mirar dos veces hacia la puerta.

Top 10: películas de terror para ver en Halloween 2026, ¿cuáles son, de qué tratan y dónde ver?

1. Resident Evil (2026) | Cinépolis y Cinemex

El terror regresa a la pantalla grande con una nueva historia de Resident Evil, que apuesta por renovar la popular franquicia con una aventura cargada de tensión, acción y criaturas aterradoras. La trama sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, queda atrapado en una noche que pronto se convierte en una auténtica pesadilla. Lo que parecía una jornada de trabajo más se transforma en una carrera desesperada por sobrevivir, mientras el caos se apodera de su entorno y cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Bajo la dirección de Zach Cregger, cineasta detrás de Weapons y Barbarian, esta nueva entrega promete llevar al público al límite con una reinvención del universo de terror que conquistó a los amantes de los videojuegos y el cine.

2. Obsession (2025) | Apple TV y Amazon Prime Video

¿Hasta dónde llegarías para conquistar a la persona de tus sueños? Esa es la inquietante pregunta que plantea Obsession, una película que convierte el amor no correspondido en una pesadilla sobrenatural. La historia sigue a un romántico empedernido que recurre a un misterioso objeto conocido como el Árbol de los Deseos para conseguir el corazón de su amor platónico. Sin embargo, cuando su anhelo se cumple, pronto descubre que obtener aquello que tanto deseaba tiene consecuencias oscuras y aterradoras. Lo que comienza como una fantasía romántica da un giro siniestro y demuestra que no todos los deseos merecen hacerse realidad. Con Michael Johnston e Inde Navarrette al frente del reparto, Curry Barker construye una propuesta de terror que juega con las obsesiones, los límites del amor y el peligro de querer controlar los sentimientos de otra persona.

3. Teenage Sex and Death at Camp Miasma (2026) | MUBI, Apple TV y Amazon Prime Video

Una franquicia de terror desgastada, una directora con ganas de devolverle la vida y una actriz retirada que guarda demasiados secretos son los ingredientes de Teenage Sex and Death at Camp Miasma. La historia sigue a una joven cineasta que recibe la oportunidad de revitalizar una saga de asesinatos ambientada en un campamento, cuya popularidad ha disminuido después de años de secuelas poco inspiradas. Para preparar su proyecto, decide visitar a la estrella de la película original, una actriz enigmática que vive alejada del mundo y cuya historia parece esconder mucho más de lo que revela. A partir de ese encuentro, ambas quedan atrapadas en una espiral de deseo, miedo y delirios que amenaza con borrar la frontera entre la ficción y la realidad. Con Gillian Anderson y Hannah Einbinder entre sus protagonistas, esta cinta promete una experiencia sangrienta y perturbadora que juega con los códigos del cine slasher y los lleva hacia terrenos mucho más extraños.

4. Leviticus (2026) | Apple TV y Amazon Prime Video

El amor adolescente puede ser complicado, pero en Leviticus se convierte en una auténtica lucha por sobrevivir. La película presenta a dos chicos que deben escapar de una entidad violenta capaz de adoptar la apariencia de la persona que más desean: el uno al otro. Así, lo que debería ser un vínculo marcado por el descubrimiento de sus sentimientos se transforma en una amenaza aterradora, pues aquello que más los atrae también puede convertirse en el instrumento de su destrucción. Con Joe Bird y Stacy Clausen como protagonistas, el director Adrian Chiarella plantea una historia de terror que combina el peligro sobrenatural con los conflictos de la identidad, el deseo y la aceptación. El resultado promete una experiencia inquietante en la que los protagonistas no solo tendrán que enfrentarse a una fuerza monstruosa, sino también a sus propios sentimientos en un mundo que parece castigarlos por aquello que son.

5. Send Help (2026) | Disney+

Compartir una isla desierta con tu compañero de trabajo después de sobrevivir a un accidente aéreo ya sería suficiente para perder la paciencia; hacerlo con alguien con quien arrastras viejas diferencias es otra historia. Esa es la premisa de Send Help, una película en la que dos colegas se convierten en los únicos supervivientes de un accidente y deben dejar atrás sus conflictos para encontrar la manera de salir con vida. Sin embargo, la lucha por conseguir alimento, refugio y una oportunidad de rescate pronto da paso a un enfrentamiento psicológico en el que la inteligencia, la voluntad y la capacidad de manipular al otro pueden resultar tan importantes como la supervivencia física. Con Rachel McAdams y Dylan O’Brien al frente del reparto, Sam Raimi combina suspenso, humor negro y situaciones incómodas para explorar hasta dónde puede llegar una persona cuando desaparecen las reglas de la vida cotidiana. En esta isla, el mayor peligro quizá no sea la naturaleza, sino la persona que tienes al lado.

6. 28 Years Later: The Bone Temple (2026) | Netflix

El universo de 28 Years Later amplía sus fronteras con The Bone Temple, una nueva entrega que lleva el horror posapocalíptico hacia un terreno todavía más perturbador. La historia retoma el destino del doctor Kelson (Ralph Fiennes), cuyo descubrimiento podría cambiar por completo la comprensión del mundo devastado por la infección. Mientras tanto, Spike (Alfie Williams) se cruza con Jimmy Crystal (Jack O’Connell) y queda atrapado en una pesadilla de la que parece imposible escapar. En una sociedad donde la humanidad lucha por reconstruirse entre los restos de la civilización, los infectados ya no representan la única amenaza: los propios supervivientes pueden actuar con una crueldad mucho más aterradora. Con Nia DaCosta en la dirección y un reparto encabezado por Fiennes, Williams y O’Connell, la película profundiza en los dilemas morales de un mundo sin ley, donde la desesperación, el fanatismo y la violencia ponen a prueba los límites de la condición humana.

7. Hokum (2026) | Apple TV y Amazon Prime Video

Un viaje para despedirse de sus padres se convierte en una experiencia escalofriante para Ohm Bauman (Adam Scott), un novelista que busca tranquilidad en una posada aislada, lejos del ruido del mundo. Sin embargo, el lugar guarda una historia que pronto captura su atención: una supuesta bruja que acecha la habitación destinada a las parejas de recién casados. Lo que al principio parece una simple leyenda local adquiere tintes cada vez más siniestros cuando Ohm comienza a experimentar visiones perturbadoras y la desaparición de una persona sacude la aparente calma del establecimiento. Obligado a investigar lo que ocurre, el escritor se adentra en un misterio que también lo enfrenta con los rincones más oscuros de su propio pasado. Con Adam Scott como protagonista, Hokum apuesta por el terror atmosférico, los secretos enterrados y esa clase de historias en las que el verdadero peligro puede esconderse detrás de una puerta que nadie debería abrir.

8. Buddy (2026) | Próximamente en México

¿Recuerdas a Buddy, el unicornio naranja que llenaba de canciones, bailes y lecciones de vida los programas infantiles? Pues prepárate para descubrir qué ocurre cuando la mascota más alegre de la televisión deja salir su lado más oscuro. Buddy transporta al público al colorido universo de It’s Buddy!, un supuesto paraíso infantil donde un grupo de niños pasa sus días entre juegos y melodías junto al simpático personaje. Todo parece perfecto hasta que uno de los pequeños se niega a seguir las reglas del espectáculo y rompe la armonía que sostiene ese mundo de fantasía. A partir de ese momento, las sonrisas comienzan a desaparecer y la imagen inocente de Buddy adquiere un matiz cada vez más inquietante. Con Cristin Milioti, Topher Grace y Keegan-Michael Key en el reparto, la película juega con el contraste entre la estética de los programas infantiles y el terror psicológico, para demostrar que detrás de los colores brillantes y las canciones pegajosas también puede esconderse una pesadilla.

9. We Bury the Dead (2024) | Apple TV y Amazon Prime Video

Cuando una catástrofe militar sacude al país, los muertos regresan a la vida y convierten la esperanza de los supervivientes en una lucha desesperada por mantenerse a salvo. En We Bury the Dead, el ejército asegura que los resucitados son lentos e inofensivos, una versión que ofrece cierto consuelo a las familias que buscan a sus seres queridos. Pero Ava (Daisy Ridley) no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados: decidida a encontrar a su esposo desaparecido, se adentra en una zona de cuarentena donde descubre que la amenaza es mucho mayor de lo que las autoridades reconocen. Los muertos se vuelven más violentos, rápidos e impredecibles con cada hora que pasa, y la búsqueda personal de Ava se transforma en una carrera contra el tiempo. Con Daisy Ridley al frente del reparto, esta propuesta de terror zombi mezcla la tensión de la supervivencia con el drama de una mujer que se niega a perder la esperanza en medio de un mundo que se desmorona.

10. Backrooms (2026) | HBO MAX y Amazon Prime Video

Una puerta extraña aparece en el sótano de una tienda de muebles y abre la posibilidad de entrar en un lugar que desafía toda lógica. Esa es la inquietante premisa de Backrooms, una película que lleva a la pantalla grande el fenómeno de terror nacido en internet y popularizado por los espacios interminables, vacíos y laberínticos que parecen existir fuera de la realidad. Lo que podría parecer una simple anomalía arquitectónica pronto despierta preguntas mucho más perturbadoras: ¿qué hay detrás de esa puerta?, ¿adónde conduce y qué ocurre con quienes se atreven a cruzarla? Con Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass y Finn Bennett en el reparto, la cinta promete explorar el miedo a lo desconocido a través de una atmósfera opresiva, escenarios desconcertantes y la sensación de que cualquier salida puede conducir a un lugar todavía peor. Bajo la dirección de Kane Parsons, conocido por sus trabajos vinculados al universo de Backrooms, esta historia apuesta por convertir un espacio cotidiano en el punto de partida de una pesadilla sin límites.