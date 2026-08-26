Muere Tim Curry a los 80 años, actor de ‘Eso’ Y ‘Mi pobre Angelito 2’

El actor británico falleció en su casa en Los Ángeles, tras enfrentar distintos problemas de salud durante más de una década

Muere Tim Curry a los 80 años | Capturas YT: Elitestback/Thomas Saave

Tim Curry, actor y cantante británico reconocido por interpretar al Dr. Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’ y a Pennywise en la adaptación televisiva de ‘It’ (Eso), murió a los 80 años. La noticia fue dada a conocer este miércoles 26 de agosto por TMZ, medio que informó que el intérprete falleció la noche del martes en su casa de Los Ángeles.

De acuerdo con TMZ, fuentes policiales señalaron que agentes acudieron al domicilio de Curry alrededor de las 23:23 horas del martes 25 de agosto. El reporte indica que las autoridades no sospechan de algún acto delictivo relacionado con su fallecimiento. Hasta el momento no se ha informado públicamente una causa de muerte.

¿De qué murió Tim Curry, actor de ‘The Rocky Horror Picture Show’ y ‘Eso’?

La causa de la muerte de Tim Curry no ha sido revelada. TMZ informó que el actor había enfrentado problemas de salud durante más de una década, una situación que limitó su actividad profesional y sus apariciones públicas durante los últimos años.

Uno de los episodios que marcó su estado de salud ocurrió en 2012, cuando sufrió un accidente cerebrovascular que afectó su movilidad, el derrame requirió una cirugía cerebral y, con el paso de los años, Curry continuó con las secuelas derivadas de aquel problema.

Pese a esas dificultades, el actor continuó ligado a su profesión mediante trabajos de voz, participaciones especiales y encuentros con sus seguidores, en 2025, tras la publicación de sus memorias ‘Vagabond’, Curry señaló que todavía no podía caminar.

¿Quién fue Tim Curry y cuáles fueron sus películas más conocidas?

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Inglaterra y comenzó su trayectoria sobre los escenarios. En 1968 formó parte de la producción londinense de Hair, antes de encontrar uno de los personajes que terminarían por definir su carrera cuando participó en ‘The Rocky Horror Show’ durante la década de 1970.

Su nombre alcanzó una audiencia internacional gracias al Dr. Frank-N-Furter, personaje que llevó del teatro a la pantalla en The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975. La película no tuvo inicialmente el impacto que alcanzaría años después, cuando las exhibiciones de medianoche la transformaron en una producción de culto con presencia constante entre nuevas generaciones de espectadores.

Otro de los papeles que quedó asociado a Curry fue Pennywise, el payaso de la adaptación televisiva de ‘It’ de Stephen King estrenada en 1990. También participó en ‘Home Alone 2’: Lost in New York, donde interpretó al señor Hector, encargado del Hotel Plaza que sigue los movimientos de Kevin McCallister durante su estancia en Nueva York.

La filmografía de Tim Curry incluyó producciones como ‘Annie’, ‘Clue’, ‘The Hunt for Red October’, ‘Muppet Treasure Island’, ‘Addams Family Reunion’ y ‘Scary Movie 2’, además de una trayectoria en teatro, televisión y doblaje. Su trabajo como actor de voz también ocupó una parte de su carrera, incluida su participación como el Capitán Garfio en ‘Peter Pan and the Pirates’, por la que obtuvo un premio Daytime Emmy. Curry deja una trayectoria desarrollada durante más de cinco décadas entre escenarios, cine y televisión.

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