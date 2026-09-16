32do desfile por la Independencia de México en NY 2026 será el 20 de septiembre

Nueva York celebrará la Independencia de México con un desfile por Madison Avenue este domingo 20 de septiembre.

Nueva York celebrará la Independencia de México con un desfile | Shutterstock



Nueva York tendrá este domingo 20 de septiembre una cita marcada en el calendario cultural de Manhattan. La ciudad celebrará la Independencia de México con la edición número 32 del Mexican Day Parade NYC, un desfile gratuito que reunirá expresiones de música, danza, arte y tradición mexicana en pleno corazón de la Gran Manzana.

La jornada arrancará a las 12:00 pm ET en la intersección de Madison Avenue y East 38th Street. Desde allí, los contingentes avanzarán hacia el sur hasta East 27th Street, en un recorrido que atravesará Manhattan con carrozas, música y eventos especiales.

El evento forma parte de las actividades por la Independencia de México y coincide con el Mes de la Herencia Hispana, una fecha que permite visibilizar los aportes de las comunidades latinas en Nueva York. El desfile fue fundado en 1994 y se ha consolidado como una de las celebraciones mexicanas más reconocidas de la ciudad.

Desfile mexicano en Nueva York 2026

La edición 32 del Mexican Day Parade NYC pondrá en movimiento a Madison Avenue con una programación enfocada en la herencia mexicana. El desfile celebra la cultura, la música, el baile, el arte, la vida familiar y la presencia de los neoyorquinos de ascendencia mexicana en la ciudad.

En la ruta se espera la participación de agrupaciones culturales, músicos, bailarines folklóricos, organizaciones comunitarias y delegaciones que representan distintas regiones de México. Se trata de uno de los eventos más grandes en honor a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Si bien en un principio estuvo concebido como una iniciativa comunitaria, ha pasado a convertirse en una tradición de la ciudad.

La iniciativa comenzó en 1994 y ha mantenido su presencia anual como un espacio público para mostrar tradiciones mexicanas y reforzar los vínculos de la comunidad con la ciudad. De acuerdo con los organizadores del evento se espera que participen aproximadamente 1 millón de personas en esta edición.

Ruta, horario y calles cerradas

El recorrido del desfile será por Madison Avenue entre East 38th Street y East 27th Street, en Manhattan. El punto de inicio estará en Madison Avenue con East 38th Street y el avance continuará hacia East 27th Street. El horario programado es de 12:00 pm a 4:00 pm ET.

Quienes planeen asistir deben tomar en cuenta que habrá cierres de calles y restricciones de tránsito en los alrededores de la ruta. La información de permisos de la ciudad incluye afectaciones en Madison Avenue entre las calles 38 y 27, además de tramos cercanos de East 37th Street, East 38th Street y East 27th Street.

La recomendación práctica es llegar con tiempo, revisar el servicio de transporte público antes de salir y evitar circular en vehículo por el corredor de Madison Avenue durante el evento. También conviene definir un punto de encuentro si se asistirá en grupo, especialmente porque los cruces y las aceras pueden registrar mayor movimiento a medida que avance el desfile.

Entrada gratis para celebrar la herencia mexicana

La asistencia al Mexican Day Parade NYC es completamente gratuita. No se requiere boleto para ubicarse a lo largo de Madison Avenue y seguir el recorrido, una ventaja para quienes buscan actividades sin costo durante el Mes de la Herencia Hispana.

El desfile representa una alternativa de domingo para familias, turistas y residentes que quieren conocer de cerca una celebración mexicana en Nueva York. La fecha también conecta con un momento relevante para la agenda cultural hispana de la ciudad, que durante septiembre y octubre suma eventos dedicados a las historias, identidades y comunidades de origen latinoamericano.

Para quienes cubren la ciudad como si fuera una gran jornada deportiva, la recomendación es clara. Hay que llegar temprano, escoger un buen punto de observación sobre Madison Avenue y tener en cuenta los cierres alrededor del recorrido. Este domingo, Manhattan tendrá una ruta distinta, con México como protagonista en sus calles.

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