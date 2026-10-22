Peso Pluma lidera los Premios Billboard Latin Music 2026 con 17 nominaciones: lista completa de finalistas
Los Premios Billboard distinguirán este jueves a los mejores artistas de la música latina del último año
La música latina tiene una nueva cita en Miami con una ceremonia que reúne a figuras del regional mexicano, el reguetón, el pop, la bachata y la salsa. Los Premios Billboard Latin Music 2026 reconocerán a los artistas, canciones y álbumes con mayor presencia en sus listas durante el periodo de evaluación.
La lista de finalistas refleja el protagonismo de la música mexicana. Peso Pluma lidera con 17 nominaciones, seguido de Tito Double P con 15 y Fuerza Regida con 12. Karol G ocupa el cuarto lugar con nueve menciones y encabeza la representación femenina, mientras Prince Royce suma ocho y Bad Bunny alcanza siete.
La entrega tendrá lugar este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, con transmisión por Telemundo y Peacock. Entre las categorías principales destaca Artista del Año, que enfrenta a Bad Bunny, Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma y Tito Double P. La edición también estrena Artista de los Fans, un reconocimiento cuyo ganador depende del voto del público.
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¿Quiénes tienen más nominaciones a los Premios Billboard Latin Music 2026?
El liderazgo de Peso Pluma tiene una relación directa con su trabajo junto a Tito Double P. Sus canciones “daño”, “dopamina”, “chiclona” y “7-3” acumulan nueve menciones conjuntas. El álbum DINASTÍA también compite por Top Latin Album del Año y Álbum Top Regional Mexicano del Año.
Tito Double P ocupa el segundo lugar con 15 candidaturas. “Daño” aporta cinco de ellas y aparece entre los temas que disputan Global 200 Canción Latina del Año y Hot Latin Song del Año. Fuerza Regida completa los tres primeros puestos con 12 menciones, cuatro de ellas por “Marlboro Rojo”.
Karol G lidera entre las mujeres con nueve nominaciones. La colombiana compite por Artista del Año, Gira del Año y Global 200 Artista Latino del Año, entre otros reconocimientos. Prince Royce suma ocho menciones, con presencia en las categorías tropicales, mientras Bad Bunny alcanza siete.
Romeo Santos y Rosalía reúnen seis candidaturas cada uno. Beéle, Herencia de Grandes, Los Dos De Tamaulipas, Omar Courtz y Shakira tienen cinco por artista o agrupación. Clave Especial, Grupo Frontera, Junior H y Rauw Alejandro suman cuatro cada uno.
Lista completa de finalistas a los Premios Billboard Latin Music 2026
Categorías generales
- Artista de los Fans: Fuerza Regida; Karol G; Peso Pluma; Prince Royce; Tito Double P.
- Artista del Año: Bad Bunny; Fuerza Regida; Karol G; Peso Pluma; Tito Double P.
- Artista del Año, Debut: El De Las R’s; Emmanuel Cortes; Gael Valenzuela; Herencia de Grandes; Omar Courtz.
- Gira del Año: Bad Bunny; Karol G; Pitbull; Ricardo Arjona; Shakira.
- Artista Crossover del Año: Bruno Mars; Burna Boy; DJ Snake; Shenseea; Steve Aoki.
- Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny; Beéle; Fuerza Regida; Karol G; Shakira.
- Global 200 Canción Latina del Año: El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef por “Cuando No Era Cantante (Remix)”; Fuerza Regida por “Marlboro Rojo”; Peso Pluma y Tito Double P por “daño”; Rosalía y Yahritza y Su Esencia por “La Perla”; W Sound, Beéle y Ovy On The Drums por “La Plena (W Sound 05)”.
Canciones y artistas de las listas generales
- Hot Latin Song del Año: Fuerza Regida por “Marlboro Rojo”; Herencia de Grandes por “Ya Borracho”; Los Dos De Tamaulipas por “Ayúdame”; Peso Pluma y Tito Double P por “daño”; Peso Pluma y Tito Double P por “dopamina”.
- Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año: El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef por “Cuando No Era Cantante (Remix)”; Peso Pluma y Tito Double P por “7-3”, “daño” y “dopamina”; Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO por “chiclona”.
- Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino: Bad Bunny; Junior H; Omar Courtz; Peso Pluma; Tito Double P.
- Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina: Kali Uchis; Karol G; RaiNao; Rosalía; Shakira.
- Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida; Grupo Frontera; Herencia de Grandes; Hermanos Espinoza; Los Dos De Tamaulipas.
- Hot Latin Songs Sello Discográfico del Año: Double P Records; Interscope Capitol; Rimas; Sony Music Latin; Warner Latina.
- Canción del Año, Latin Airplay: Bizarrap y Daddy Yankee por “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”; Karol G y Marco Antonio Solís por “Coleccionando Heridas”; Prince Royce por “I Want It That Way”; Romeo Santos y Prince Royce por “Dardos” y “Lokita Por Mí”.
- Sello Discográfico del Año, Latin Airplay: Interscope Capitol; Rimas; Sony Music Latin; Universal Music Latin Entertainment; Warner Latina.
- Canción del Año, Streaming: Emmanuel Cortes por “Amor”; Fuerza Regida por “ANSIEDAD” y “Marlboro Rojo”; Los Dos De Tamaulipas por “Ayúdame”; Peso Pluma y Tito Double P por “daño”.
Álbumes y artistas de Top Latin Albums
- Top Latin Album del Año: Beéle por BORONDO; Clave Especial por MIJA NO TE ASUSTES; Omar Courtz por Por Si Mañana No Estoy; Peso Pluma y Tito Double P por DINASTÍA; Rosalía por LUX.
- Top Latin Albums Artista del Año, Masculino: Bad Bunny; Junior H; Peso Pluma; Rauw Alejandro; Tito Double P.
- Top Latin Albums Artista del Año, Femenina: Becky G; Kali Uchis; Karol G; Rosalía; Young Miko.
- Top Latin Albums Artista del Año, Dúo o Grupo: Aventura; Clave Especial; Fuerza Regida; Grupo Frontera; Los Dos De Tamaulipas.
- Top Latin Albums Sello Discográfico del Año: Double P Records; Interscope Capitol; Rimas; Sony Music Latin; Warner Latina.
Categorías de pop latino
- Artista Latin Pop del Año, Solista: Danny Ocean; Kali Uchis; Kapo; Rosalía; Shakira.
- Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo: Maná; Matisse; Morat; Rawayana; Reik.
- Canción Latin Pop del Año: Alejandro Sanz y Carín León por “El Vino de Tu Boca”; Karol G y Marco Antonio Solís por “Coleccionando Heridas”; Maluma por “BRONCEADOR”; Rauw Alejandro por “Besito en La Frente”; Shakira y Beéle por “ALGO TÚ”.
- Latin Pop Airplay Sello Discográfico del Año: AP Global; Interscope Capitol; Sony Music Latin; Universal Music Latin Entertainment; Warner Latina.
- Álbum Top Latin Pop del Año: Becky G por Baraja Bendita; Fred again.. y Latin Mafia por 9 months & 50 hours; Karol G por No Me Arrepiento de Sentir Tanto; Kevin Kaarl por Hasta el Fin Del Mundo; Rosalía por LUX.
- Top Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año: Columbia; Interscope Capitol; Sony Music Latin; Universal Music Latin Entertainment; Warner Latina.
Categorías de música tropical
- Artista Tropical del Año, Solista: Carlos Vives; Jerry Rivera; Marc Anthony; Prince Royce; Romeo Santos.
- Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura; Grupo Cañaveral de Humberto Pabón; Grupo Niche; La Sonora Dinamita; Monchy & Alexandra.
- Canción Tropical del Año: Daddy Yankee por “Sonríele”; Marc Anthony y Wisin por “Que Me Quiera Má”; Prince Royce por “I Want It That Way”; Romeo Santos y Prince Royce por “Dardos” y “Lokita Por Mí”.
- Tropical Airplay Sello Discográfico del Año: HYBE Latin America; Rimas; RMGroup; Sony Music Latin; Universal Music Latin Entertainment.
- Álbum Top Tropical del Año: Dalvin La Melodía por La Bachata Volvió; Fonseca por Antes Que El Tiempo Se Vaya; LA LOM por Live at Thalia Home; Romeo Santos y Prince Royce por Better Late Than Never; Víctor Manuelle por La Parranda Es Mía (EP).
- Top Tropical Albums Sello Discográfico del Año: Concord; Sony Music Latin; The Orchard; Universal Music Enterprises; Universal Music Latin Entertainment.
Categorías de música regional mexicana
- Artista Regional Mexicano del Año, Solista: Dareyes de La Sierra; Junior H; Neton Vega; Peso Pluma; Tito Double P.
- Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo: Clave Especial; Fuerza Regida; Grupo Frontera; Herencia de Grandes; Los Dos De Tamaulipas.
- Canción Regional Mexicana del Año: Emmanuel Cortes por “Amor”; Fuerza Regida por “Marlboro Rojo”; Herencia de Grandes por “Ya Borracho”; Peso Pluma y Tito Double P por “daño”; Xavi y Grupo Frontera por “No Capea”.
- Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año: Afinarte; Azteca; Music VIP; Sony Music Latin; Universal Music Latin Entertainment.
- Álbum Top Regional Mexicano del Año: Clave Especial por MIJA NO TE ASUSTES; Dareyes de La Sierra por Redención; Junior H y Gael Valenzuela por DEPR; Oscar Maydon por Rico o Muerto; Peso Pluma y Tito Double P por DINASTÍA.
- Top Regional Mexican Albums Sello Discográfico del Año: Double P Records; Interscope Capitol; Sony Music Latin; Universal Music Latin Entertainment; Warner Latina.
Categorías de Latin Rhythm
- Artista Latin Rhythm del Año, Solista: Bad Bunny; Karol G; Omar Courtz; Ozuna; Rauw Alejandro.
- Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo: Baby Rasta & Gringo; Gente de Zona; Jowell & Randy; W Sound, proyecto de WestCOL y Ovy On The Drums; Wisin & Yandel.
- Canción Latin Rhythm del Año: Bizarrap y Daddy Yankee por “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”; Feid por “Se Lo Juro Mor”; J Balvin y Jay Wheeler por “Si Te Vas”; Ryan Castro, Kapo y Gangsta por “LA VILLA”; W Sound, Myke Towers y Ovy On The Drums por “5 Estrellas (W Sound 23)”.
- Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año: Interscope Capitol; Rimas; Sony Music Latin; Universal Music Latin Entertainment; Warner Latina.
- Álbum Top Latin Rhythm del Año: Beéle por BORONDO; Jay Wheeler por La Voz Favorita; Omar Courtz por Por Si Mañana No Estoy; Rauw Alejandro por Cosa Nuestra, Capítulo 0; Victor Mendivil por Tutankamon.
- Top Latin Rhythm Albums Sello Discográfico del Año: 5020; Interscope Capitol; Rimas; Sony Music Latin; Universal Music Latin Entertainment.
Composición, editoriales y producción
- Compositor del Año: Armenta; Bad Bunny; MAG; Peso Pluma; Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres.
- Editorial del Año: Risamar Publishing, BMI; RSM Publishing, ASCAP; Street Mob ENT, BMI; Universal Music Corp., ASCAP; Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI.
- Productor del Año: Ernesto “Neto” Fernández; Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes; MAG; Peso Pluma; Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres.
¿Cómo eligen a los finalistas y quién gana Artista de los Fans?
Los Premios Billboard Latin Music toman como base el desempeño de los artistas y sus grabaciones en las listas de Billboard. Para esta edición, el periodo de evaluación abarca del 13 de septiembre de 2025 al 5 de septiembre de 2026.
Los indicadores incluyen reproducciones en plataformas, ventas de álbumes y canciones digitales, difusión en radio y giras. Billboard y su socio de datos, Luminate, recopilan la información que determina los resultados.
Artista de los Fans introduce una dinámica distinta. El público elige al ganador entre Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma, Prince Royce y Tito Double P, los cinco artistas con más menciones. La votación cierra el jueves 22 de octubre a las 8 p. m., hora del este de Estados Unidos, y la ceremonia revelará el resultado en vivo.
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¿Cuándo son los Premios Billboard 2026 y dónde ver la ceremonia?
La entrega comienza será este jueves 22 de octubre a las 8 p. m., hora del este, y a las 7 p. m., hora del centro de Estados Unidos. Telemundo y Peacock transmitirán la ceremonia desde Miami. Universo y la aplicación de Telemundo también ofrecerán acceso al evento, mientras Telemundo Internacional llevará la señal a Latinoamérica y el Caribe.
Además de las categorías competitivas, la gala reconocerá a cuatro figuras con premios especiales.
- Cristian Castro recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística.
- Fuerza Regida obtendrá el Premio Billboard Vanguardia.
- Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama.
- Rubén Blades obtendrá el Premio Billboard Ícono.
Estos homenajes reconocen trayectorias y aportes a la música, por lo que corresponden a distinciones diferentes de las nominaciones por desempeño en las listas.