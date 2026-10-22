Ozuna, Wisin con Ivy Queen, Elvis Crespo: todas las presentaciones de los Premios Latin Music Billboard 2026

Se esperan 16 presentaciones musicales para el evento, que se celebrará en el James L. Knight Center de Miami, Florida

Los Latin Music Billboard reunirán a artistas de élite. Foto: AFP / Shutterstock

Figuras consolidades y artistas emergentes compartirán este jueves el escenario de los Premios Latin Music Billboard 2026. Además de los nominados que van por sus galardones, la ceremonia anunció una amplia programación que incluye estrenos mundiales, colaboraciones especiales, debuts televisivos y un homenaje a Juan Gabriel.

Entre los nombres más llamativos figuran Ozuna, Wisin junto a Ivy Queen y Elvis Crespo, aunque la cartelera diseñada por Telemundo y Billboard incluye muchas más actuaciones. Se espera un total 16 presentaciones musicales que mezclarán géneros como música urbana, pop latino, salsa y ritmos tropicales.

¿Qué artistas se presentarán en los Premios Latin Music Billboard 2026?

Te mostramos la lista de presentaciones confirmadas por la ceremonia, además del segmento que incluye el homenaje a Juan Gabriel.

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Ozuna

Wisin con Ivy Queen

Victor Manuelle y Elvis Crespo

RIZA y Pablo Alborán

Manuel Turizo

Tito Double P

Xavi

Nanpa Básico y Melymel

La Nueva Ola de la Cumbia

Cristian Castro y Ha*Ash

Fuerza Regida y Chuyin

Santos Bravos

Kapo

Erick Brian

Putiti y Nesty

La presentación que rendirá homenaje al ‘Divo de Juárez’, a 10 años de su fallecimiento, incluye a Carlos Rivera, Jessi Uribe, Pablo Alborán, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia. El cantautor mexicano murió el 28 de agosto de 2016, tras sufrir un infarto agudo de miocardio.

La ceremonia también reservará un espacio para reflexionar sobre los desastres naturales que han afectado a distintas comunidades. En ese segmento participarán el venezolano José Luis Rodríguez, conocido como ‘El Puma’, la cantante venezolana Nella y el colombiano Nanpa Básico.

Hora y transmisión de los Premios Latin Music Billboard 2026

La ceremonia se celebrará en el James L. Knight Center de Miami, Florida, y tendrá como presentadores a Carmen Villalobos y Javier Poza. La programación arrancará con ‘Premios Billboard de la Música Latina POV: Acceso Exclusivo’, que se transmitirá en el canal de Telemundo Entretenimiento a partir de las 6:00 pm (ET).

Seguidamente, a las 7:00 pm (ET) Telemundo transmitirá imágenes desde la alfombra azul con la llegada de los artistas y celebridades. Durante el segmento, los famosos ofrecerán comentarios, responderán algunas preguntas y lucirán sus atuendos para las cámaras.

Y a las 8:00 pm (ET) comenzará la gala principal de los Premios Latin Music Billboard. En Estados Unidos podrá verse a través de Telemundo y la app de streaming Peacock. Para América Latina y el Caribe, el evento podrá seguirse a través de Telemundo Internacional.

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