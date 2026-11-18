La expectativa por el nuevo mundo de Rockstar también impulsa las precargas, mientras las consolas se preparan para el estreno global del 19 de noviembre

GTA 6 sigue rompiendo récords / Silas Stein / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

La cuenta regresiva para el lanzamiento de GTA 6 ya comenzó y el videojuego de Rockstar está haciendo historia incluso antes de llegar a las tiendas. Sony y Microsoft confirmaron que el esperado título se convirtió en el juego con más preventas de todos los tiempos en sus respectivas plataformas digitales: PlayStation Store y Microsoft Store.

El anuncio confirma la enorme expectativa que rodea a Grand Theft Auto VI, una de las producciones más esperadas de la industria del entretenimiento y que lo ha convertido en uno de los mejores videojuegos de la historia.

La confirmación de Sony llegó a través del blog oficial de PlayStation. Tim Turi, responsable de Comunicación de Contenidos de Sony Interactive Entertainment, informó que GTA 6 ya ocupa el primer lugar entre los juegos más reservados en la historia de PlayStation Store. Para responder a esta demanda, la compañía coordinó con Rockstar el inicio anticipado de las descargas digitales.

Por su parte, las estimaciones de Sensor Tower, empresa especializada en el análisis del mercado digital, apuntan a que el videojuego habría alcanzado aproximadamente 9.69 millones de unidades en preventas. Esta cifra no ha sido confirmada oficialmente por Rockstar, pero refleja la magnitud del fenómeno comercial que acompaña al lanzamiento. Entre sus antecedentes aparece Cyberpunk 2077, uno de los grandes referentes en materia de reservas anticipadas.

GTA 6 también domina las preventas de Xbox

El fenómeno no se limita a PlayStation. Microsoft confirmó que Grand Theft Auto VI también es el videojuego con más reservas de toda la historia de Microsoft Store. La noticia refuerza el alcance de la franquicia de Rockstar entre los jugadores de Xbox, donde el título estará disponible desde el primer día en las consolas compatibles.

Además, Microsoft anunció una alternativa para quienes todavía utilizan Xbox One. El videojuego podrá jugarse mediante Xbox Cloud Gaming, sin necesidad de contar con una Xbox Series X o Series S. Sin embargo, esta modalidad dependerá de la disponibilidad del servicio en cada mercado y utilizará la configuración gráfica de Xbox Series S. La opción tampoco estará habilitada para PC ni dispositivos móviles.

El estreno mundial está programado para el 19 de noviembre de 2026, con un lanzamiento escalonado a medianoche según el país. En Estados Unidos, los jugadores podrán comenzar a disfrutarlo desde las 12:00 a.m. (ET), en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. En Xbox Cloud Gaming, el acceso comenzará a la 1:00 a.m. (ET).

Cómo preparar la descarga de GTA 6 antes del lanzamiento

Ante la expectativa por el estreno, Sony y Microsoft recomiendan realizar la precarga del videojuego lo antes posible. Esta función permite descargar los archivos antes del lanzamiento oficial para evitar tener que esperar a que termine la descarga cuando el título ya esté disponible.

En PlayStation 5, la precarga comenzó el 10 de noviembre, nueve días antes del estreno. Los jugadores que compraron una edición física con código también pueden canjearlo para iniciar la descarga anticipada. En Xbox Series X/S, la instalación previa también está habilitada a través de la tienda digital y los canales oficiales de Rockstar.

La experiencia en las consolas de Sony tendrá algunas características particulares. Rockstar desarrolló GTA 6 para aprovechar las capacidades de PS5 y PS5 Pro, con funciones del control DualSense como respuesta háptica, gatillos adaptativos y altavoces integrados. También incorporará Tempest 3D Audio para mejorar la ubicación espacial de los sonidos y aprovechará el SSD de alta velocidad para reducir los tiempos de carga. Además, la compañía apunta a un rendimiento de 30 fotogramas por segundo en las consolas, incluida Xbox Series S.

Si eres de los que disfruta de los videojuegos, además de los deportivos, tienes la oportunidad de, en próximos días, tener ya en tu consola el tan esperado GTA 6.

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