Después de 13 años de espera, el videojuego de Rockstar será lanzado oficialmente este 19 de noviembre y ya rompe marcas de calificación

Jason y Lucia son los protagonistas de GTA 6. Foto: Koen Van Weel / AFP

A pocas horas de su lanzamiento oficial, GTA 6 ya hace historia: obtuvo una puntuación de 99 sobre 100 en el ranking de Metacritic y alcanza el primer puesto de la clasificación de todos los tiempos.

Después de acumular 115 análisis en su versión para PlayStation 5, el videojuego de Rockstar Games asaltó el primer puesto y desplazó al clásico The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lanzado en 1998 para Nintendo 64.

Metacritic es un sitio web que reúne críticas de videojuegos (además de cine, series y música) para calcular una puntuación promedio llamada Metascore. Sin embargo, no lo hace desde cualquier plataforma, sino que solo considera reseñas de otros medios especializados en videojuegos.

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El resultado también tiene un significado especial para la compañía, ya que la sexta entrega supera la marca anterior de 98 sobre 100 que refleja GTA 4. Por si fuese poco, es el tercer videojuego de la saga que ahora forma parte del top 10 histórico de Metacritic.

¿Cómo fue calculada la valoración de GTA 6?

Según explica el propio portal de Metacritic, la clasificación no depende de una votación popular ni de la cantidad de personas que compran un videojuego. El sitio reúne las críticas publicadas por medios especializados y calcula el Metascore.

En este sentido, se trata de un promedio ponderado: las calificaciones de algunas publicaciones tienen mayor peso que las de otras, según criterios relacionados con su prestigio y trayectoria.

Ahí el motivo de por qué GTA 6 supera a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, pese a que ambos tienen una valoración de 99 sobre 100. El volumen de análisis es considerablemente mayor que el del clásico de Nintendo 64, que conserva su 99 con 22 críticas, mientras que GTA 6 acumuló 115.

Los 10 videojuegos mejor valorados de todos los tiempos en Metacritic

La lista fue actualizada por Video Games Chronicle el 18 de noviembre de 2026. La clasificación incluye el título, el Metascore, la cantidad de reseñas, la consola y el año de lanzamiento.

Grand Theft Auto VI — 99 puntos (115 reseñas) | PlayStation 5 (2026) The Legend of Zelda: Ocarina of Time — 99 puntos (22 reseñas) | Nintendo 64 (1998) SoulCalibur — 98 puntos (24 reseñas) | Dreamcast (1999) Super Mario Galaxy 2 — 98 puntos (87 reseñas) | Wii (2010) Grand Theft Auto IV — 98 puntos (86 reseñas) | Xbox 360 (2008) Super Mario Galaxy — 97 puntos (73 reseñas) | Wii (2007) Grand Theft Auto V — 97 puntos (58 reseñas) | Xbox 360 (2013) The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 97 puntos (117 reseñas) | Nintendo Switch (2017) Tony Hawk’s Pro Skater 3 — 97 puntos (34 reseñas) | PlayStation 2 (2001) Perfect Dark — 97 puntos (30 reseñas) | Nintendo 64 (2000)

Cabe destacar que el 99 de Metacritic es tan solo una fotografía de la recepción crítica, pero no representa una garantía de que todos los jugadores tendrán la misma experiencia u opinión con GTA 6. Al final, cada usuario sacará su propia conclusión apenas empiece a jugarlo.

El lanzamiento del videojuego también ha despertado preocupación entre las empresas de Estados Unidos ante la posibilidad de que miles de trabajadores soliciten vacaciones o falten a sus empleos. El fenómeno ha recibido el nombre de “gripe GTA” (GTA flu): podrían reportarse enfermos para quedarse en casa a jugar.

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