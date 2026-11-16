Nominaciones a los Grammy 2027: qué es lo más llamativo de esta temporada

Tras los anuncios, la cantante española Rosalía se convirtió en la primera mujer de habla hispana en ser nominada a ‘Mejor Álbum del Año’

Rosalía llegará al Grammy 2027 con 9 nominaciones. Foto: Chris Delmas / AFP

La carrera por los Grammy 2027 ya tiene los nombres puestos en sus nominaciones. Este lunes fueron anunciadas oficialmente y Rosalía hace historia al convertirse en la primera mujer de habla hispana con una candidatura en ‘Álbum del Año’.

La cantante española, que viene de ser la más premiada en los Latin Grammy, sumó 9 nominaciones y se quedó a dos de la británica Raye, que encabeza la lista con 11. Esta 69° edición de los Grammy también llega con cambios importantes en la manera de reconocer distintos géneros musicales.

Cinco categorías nuevas, entre ellas ‘Mejor Canción Latina y ‘Mejor Interpretación de Música Pop Asiática’ fueron incorporadas en la premiación, una decisión que amplía el reconocimiento a estilos que han ganado presencia internacional. También abre oportunidades para compositores y artistas que hasta ahora no contaban con un espacio propio en el evento.

Los Grammy 2027 se celebrarán el domingo 7 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La transmisión estará a cargo de ABC y también podrá seguirse en streaming por las aplicaciones Disney+ y Hulu.

Rosalía, entre las grandes protagonistas de los Grammy 2027

El resultado de las nominaciones consolida el alcance internacional de ‘LUX’, el más reciente proyecto discográfico de Rosalía, el cual le permite competir en las categorías más importantes de la ceremonia.

La intérprete de 34 años aparece nominada en los cuatro grandes apartados generales: ‘Álbum del Año’, ‘Grabación del Año’ y ‘Canción del Año’. Sus candidaturas principales corresponden a las tres primeras categorías, con ‘LUX’ y canciones como ‘Berghain’, en la que participa junto a la cantante islandesa Björk y el estadounidense Yves Tumor.

Todas las nominaciones de Rosalía en los Grammy 2027:

Álbum del Año

Canción del Año

Grabación del Año

Mejor Interpretación Pop Solista

Mejor Interpretación de Música Alternativa

Mejor Álbum de Música Alternativa

Mejor Canción Latina

Mejor Interpretación de Música Global

Mejor Video Musical

Su presencia en las categorías generales es muy llamativa, ya que la española competirá directamente con los lanzamientos de figuras como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Bruno Mars, Raye y Olivia Dean.

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De hecho, en ‘Álbum del Año’ se enfrenta a trabajos como ‘The Life of a Showgirl’, de Taylor Swift; ‘The Romantic’, de Bruno Mars; ‘The Art of Loving’, de Olivia Dean; y ‘Lost Weekend’, de Phoebe Bridgers.

¿Qué otros artistas latinos están nominados a los Grammy 2027?

Además de la omnipresencia de Rosalía, la lista también incluye a figuras latinas en apartados de pop, música urbana, rock, alternativa y música global.

En ‘Mejor Álbum Pop Latino’, por ejemplo competirán Karol G, con ‘NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO’; Mon Laferte, con ‘FEMME FATALE’; Carín León, con ‘MUDA’; Rawayana, con ‘¿Dónde Es El After?’; y Elena Rose, con ‘Bendito Verano’.

Asimismo, la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Urbana’ reúne a Rauw Alejandro, con ‘Cosa Nuestra: Capítulo 0’; J Balvin y Ryan Castro, con ‘OMERTA’; Ryan Castro, con ‘HOPI SENDÉ’; Álvaro Díaz, con ‘OMAKASE’; Feid, con ‘EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO’; y Young Miko, con ‘Do Not Disturb: Late Checkout’.

En ‘Mejor Interpretación de Música Global’ aparece Shakira junto a Burna Boy por ‘Dai Dai’, la canción del Mundial 2026, mientras que Anitta fue nominada en ‘Mejor Álbum de Música Global’ por ‘EQUILIBRIVM’.

La presencia latina se completa en ‘Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa’, donde figuran CA7RIEL y Paco Amoroso, Jorge Drexler, Milo J, Juanes y Fito Páez.

Raye iguala el récord de Beyoncé

La cantante y compositora inglesa Rachel Agatha Keen, conocida aretísticamente como RAYE, se alzó con 11 candidaturas al Grammy 2027, gracias principalmente a su segundo álbum ‘THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE’. La cantante competirá en las tres categorías principales y será uno de los máximos rivales de Rosalía.

Sus 11 candidaturas igualan el récord establecido por Beyoncé en 2025 como la mayor cantidad d nominaciones conseguidas por una artista femenina en una sola edición de los Grammy. Además, refleja el peso que ha adquirido RAYE en la industria musical durante el último año.

Otra de las artistas que sobresale es Ella Langley, quien consiguió siete nominaciones y se convirtió en la única intérprete que aparece en las cuatro categorías principales, incluyendo ‘Mejor Artista Nuevo’. Todo gracias al éxito del sencillo ‘Choosin’ Texas’ y el disco ‘Dandelion’.

También obtuvieron siete nominaciones Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers. Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean sumaron seis cada uno, mientras que Taylor Swift, la esposa de Travis Kelce, consiguió cinco.

De las nuevas cinco categorías, además de ‘Mejor Canción Latina y Mejor’ e ‘Interpretación de Música Pop Asiática’, también figuran: ‘Mejor Interpretación Vocal Pop Tradicional’, ‘Mejor Colaboración o Interpretación de R&B en Dúo o Grupo’ y ‘Mejor Álbum de Folk Tradicional’.

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