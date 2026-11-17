El actor Robert Pattinson fue confirmado oficialmente como el séptimo James Bond de la historia, tomando el relevo de Daniel Craig

Robert Pattinson también lleva el traje de Batman. Foto: Tiziana Fabi / AFP

Ver a Robert Pattinson soltando la famosa frase “My name is Bond… James Bond”, pidiendo un vodka martini o apuntando con la icónica arma Walther PPK son detalles que muchos fans de la franquicia, e incluso del propio actor, todavía no se creen.

El artista británico tiene por delante uno de los desafíos más exigentes de su carrera, como ya sucedió con Batman. Esta semana fue confirmado por Amazon MGM Studios como sucesor de Daniel Craig y encabezará la próxima película del agente 007, la número 26 de la saga oficial.

La espera para conocer al nuevo James Bond fue larga y hubo múltiples actores en el proceso de elección. Sin embargo, el equipo creativo decidió confiar en uno de los rostros más famosos de la actualidad, convirtiéndose en una decisión que parte con ventajas, pero también con serias dudas.

5 ventajas de Robert Pattinson como James Bond

1. Ya demostró que puede interpretar a un espía sofisticado.

Al momento del anuncio muy pocos lo recordaron, pero una de sus principales “credenciales” de Robert Pattinson está en ‘Tenet’, la película de Christopher Nolan estrenada en 2020. Allí interpretó a ‘Neil’, un personaje vinculado a operaciones secretas que combina inteligencia, elegancia, ironía y capacidad para desenvolverse en situaciones de alto riesgo.

Aunque Neil y James Bond son personajes diferentes, aquella actuación permitió ver a Pattinson dentro de una historia de espionaje internacional y en secuencias de acción complejas. En este sentido, no tendría que comenzar desde cero para encontrar el tono de un agente secreto.

2. Versatilidad para un Bond con profundidad

Pattinson ha recorrido caminos muy distintos desde que alcanzó la fama mundial como ‘Edward Cullen’ en la saga ‘Crepúsculo’. Después participó en producciones de cine independiente y trabajó con directores como David Cronenberg, Robert Eggers y Bong Joon-ho.

Películas como ‘Cosmopolis’, ‘Good Time’ y ‘The Lighthouse’ mostraron su interés por personajes psicológicamente complejos, mientras que ‘Mickey 17’ lo llevó nuevamente a una producción de gran escala. Esa variedad puede ayudarlo a interpretar a un Bond que no dependa únicamente de los trajes elegantes, las persecuciones y el encanto, sino que también tenga contradicciones y conflictos personales.

3. Su experiencia en grandes películas de acción

Su trabajo como ‘Bruce Wayne’ en ‘The Batman’ (2022) representa otro antecedente importante. La película presentó a un héroe más oscuro, reservado y marcado por sus conflictos internos, además de exigirle al actor una preparación física y participación en escenas de acción.

Bond no es Batman, lo tenemos claro, pero ambos personajes necesitan transmitir autoridad, resistencia y capacidad para enfrentar situaciones extremas. Pattinson ya conoce la responsabilidad de encabezar una franquicia de este tamaño y sostener una historia alrededor de una figura reconocida mundialmente.

Al igual que ocurrió con Ben Affleck en su momento, las redes sociales acabaron pidiendo perdón a Pattinson.

4. Su nacionalidad y edad encajan con el personaje.

James Bond es un agente británico creado por el escritor Ian Fleming. Pattinson nació en Londres y posee la nacionalidad y el acento que corresponden al origen del personaje. Es una ventaja engañosa, pero que muchos están asociando. Además, sus 40 años le permiten representar a un agente con experiencia, sin quedar limitado a una interpretación juvenil.

La edad también puede favorecer una versión que combine energía física con madurez. No se trata de reproducir exactamente a los Bond anteriores, sino de encontrar un equilibrio entre la tradición del personaje y una identidad propia.

5. Su popularidad puede atraer a nuevas generaciones.

El actor cuenta con reconocimiento internacional gracias a ‘Harry Potter y el cáliz de fuego’, ‘Crepúsculo’ y ‘The Batman’. Su nombre también tiene presencia entre los seguidores del cine de autor, un público que quizá no se acerque a la franquicia únicamente por sus elementos tradicionales.

Para Amazon MGM Studios, incorporar a una estrella conocida puede facilitar la promoción de una película que tendrá que presentar una nueva etapa de una saga con más de seis décadas de historia. Pattinson llega con una audiencia propia, algo que puede ampliar el interés alrededor de 007.

3 dudas que genera su elección

1. ¿Podrá evitar la sobrecarga de franquicias icónicas?

Precisamente, lo que podría ser una ventaja, también genera dudas. Robert Pattinson ya está asociado con Batman y forma parte del universo de ‘Dune’, donde aparecerá en ‘Dune: Part Three’. Asumir también el papel de James Bond podría provocar que el público lo relacione con demasiados personajes de grandes franquicias al mismo tiempo.

El desafío será construir una identidad diferenciada. Para que su interpretación funcione, los espectadores tendrán que ver a James Bond y no a Bruce Wayne con otro traje o a un personaje más dentro de una producción de ciencia ficción.

2. Su elección rompe con una tradición de casting.

Durante décadas, la franquicia apostó por intérpretes que no siempre llegaban al papel con el mismo nivel de fama internacional que Pattinson. La idea era que el personaje se convirtiera en el centro de atención y que el actor construyera buena parte de su identidad pública alrededor de 007.

En este caso ocurre lo contrario: el nuevo protagonista ya es una estrella consolidada. El cambio puede beneficiar la promoción, pero también modifica la relación tradicional entre el intérprete y el personaje. La audiencia tendrá que aceptar a Pattinson como Bond sin que su fama previa domine la interpretación.

Esto ya le ocurrió, por ejemplo, al actor Daniel Radcliffe cuando soltó el personaje de Harry Potter.

3. Su rostro todavía no está asociado con el agente 007

Esta puede ser una de las pruebas más importantes. Para buena parte del público, James Bond tiene una imagen reconocible: un hombre elegante, seductor, seguro de sí mismo, con presencia física y un estilo particular para desenvolverse en ambientes sofisticados.

Robert Pattinson ha interpretado personajes muy distintos, pero no necesariamente ha construido una imagen pública vinculada con ese arquetipo. Su versión tendrá que convencer tanto en las escenas de acción como en los momentos de seducción, humor y sofisticación que forman parte de la identidad del espía.

En definitiva, el actor cuenta con herramientas para ofrecer una interpretación propia, pero tendrá que afrontar el mismo desafío que ya vivió con Batman. Por fortuna, trabajará bajo la dirección de Villeneuve y con un guion de Knight, dos nombres que despiertan expectativas sobre el rumbo de la nueva película.

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