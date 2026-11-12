¿Qué empresa dará día libre para jugar GTA 6 con goce de sueldo y cuál es la razón?

En Estados Unidos se anunció un beneficio para 7,000 trabajadores ante el estreno de GTA 6

¿A quiénes les darían el día libre para jugar el GTA 6? | Rockstar games GTA

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) se perfila como uno de los acontecimientos de la industria de los videojuegos en 2026. Después de más de una década desde la llegada de su antecesor, la nueva entrega de Rockstar Games ha generado expectativas entre millones de jugadores, al grado de que algunas empresas comienzan a considerar medidas para que sus trabajadores puedan disfrutar del título desde su estreno.

Una de estas iniciativas contempla otorgar un día libre con goce de sueldo a los empleados para que puedan jugar GTA 6, una decisión que ha llamado la atención por la relación entre el entretenimiento y las políticas laborales. La medida busca reconocer el interés de los trabajadores por uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, sin que tengan que utilizar sus vacaciones o faltar a sus actividades.

El fenómeno también ha generado estimaciones sobre sus posibles consecuencias económicas. En Estados Unidos se anticipa que el estreno podría provocar solicitudes de vacaciones y ausencias laborales, debido a la cantidad de personas que esperan adquirir el videojuego durante sus primeras horas de disponibilidad.

¿Cuándo es el lanzamiento de Grand Theft Auto VI?

Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario anunciado por Rockstar Games y su empresa matriz, Take-Two Interactive. El videojuego estará disponible inicialmente para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por ahora, no se ha anunciado una fecha oficial para su llegada a computadoras.

La historia se desarrollará en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, y tendrá como uno de sus principales escenarios a Vice City. Los protagonistas serán Jason Duval y Lucía Caminos, quienes estarán involucrados en una trama criminal que constituye uno de los ejes de esta entrega.

El lanzamiento ha experimentado modificaciones en su calendario. Inicialmente estaba previsto para 2025, posteriormente fue trasladado a mayo de 2026 y finalmente quedó programado para noviembre del mismo año.

¿Qué empresa dará día libre para que sus empleados jueguen GTA 6?

La propuesta de conceder un día de descanso remunerado para jugar GTA 6 forma parte de una iniciativa empresarial relacionada con el estreno del videojuego. El objetivo es permitir que los trabajadores disfruten del lanzamiento sin afectar sus ingresos ni recurrir a ausencias injustificadas. Este tipo de decisiones también puede funcionar como una estrategia de bienestar laboral, particularmente en compañías vinculadas con la tecnología, el entretenimiento y los videojuegos, donde los lanzamientos de gran alcance forman parte de los intereses de sus empleados.

La medida ha despertado interés porque el día libre no estaría condicionado a utilizar vacaciones previamente acumuladas, sino que se otorgaría como un beneficio extraordinario asociado con la fecha de estreno.

La compañía responsable de esta iniciativa es Logitech, fabricante de dispositivos y accesorios tecnológicos, que anunció el programa Logi Game Day para aproximadamente 7,000 trabajadores alrededor del mundo. A diferencia de lo que podría suponerse, los empleados no estarán obligados a jugar GTA 6 ni a descansar exclusivamente el 19 de noviembre. Podrán elegir cualquier videojuego y utilizar su día libre durante los siguientes 12 meses, de acuerdo con las condiciones de la empresa.

La directora ejecutiva de Logitech, Hanneke Faber, explicó que la iniciativa pretende cambiar la percepción de que jugar videojuegos representa una pérdida de tiempo. La compañía considera que esta actividad puede contribuir al desarrollo de habilidades como la concentración, la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Según una investigación impulsada por Logitech, el 81% de los jugadores encuestados considera que los videojuegos ayudan a fortalecer la confianza, reducir la ansiedad y enfrentar desafíos cotidianos. La empresa utiliza estos resultados para respaldar su nueva prestación laboral.

Además, Logitech organizará una jornada especial de videojuegos y transmisiones en sus instalaciones de San José, California, el 19 de noviembre, coincidiendo con el estreno de GTA 6.

Estados Unidos prevé pérdidas millonarias por ausentismo y vacaciones

El estreno de Grand Theft Auto VI podría provocar pérdidas de productividad de hasta 1,000 millones de dólares en Estados Unidos, según estimaciones difundidas por medios especializados. La cifra representa una proyección y no una pérdida económica confirmada. El impacto estaría relacionado con trabajadores que planean solicitar vacaciones, permisos o ausentarse durante el lanzamiento para dedicar las primeras horas al videojuego de Rockstar Games.

Una encuesta realizada por GameSquare a 1,000 trabajadores estadounidenses de tiempo completo que juegan videojuegos reveló que el 10% planeaba faltar al trabajo durante el estreno, mientras que otro 30% consideraba solicitar días libres. Estas cifras reflejan las intenciones de los participantes en el estudio, pero no permiten establecer cuántos trabajadores estadounidenses se ausentarán realmente ni calcular con precisión las consecuencias económicas del lanzamiento.

El interés también ha provocado que algunas compañías se anticipen a posibles problemas de asistencia. En junio de 2026, Burger Motorsports, empresa estadounidense dedicada a componentes automotrices, anunció que suspendería temporalmente sus operaciones durante el estreno, después de recibir solicitudes de descanso de varios trabajadores.

Sin embargo, la decisión de Logitech tiene una diferencia: no contempla cerrar sus instalaciones durante el lanzamiento, sino ofrecer un beneficio anual que cada empleado podrá utilizar en otra fecha.

¿Cuántos años pasaron para volver a estrenar GTA 6?

Entre Grand Theft Auto V y Grand Theft Auto VI habrán transcurrido 13 años y dos meses, considerando que la quinta entrega llegó al mercado el 17 de septiembre de 2013 y la sexta está programada para el 19 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, Rockstar Games mantuvo vigente GTA V mediante sus versiones para distintas generaciones de consolas y el desarrollo de GTA Online, su modalidad multijugador.

GTA 6 llegará con una nueva historia, protagonistas y escenarios, además de las expectativas generadas por el tiempo transcurrido desde su antecesor. Su estreno también pondrá a prueba la capacidad de las empresas para responder a un fenómeno que trasciende el entretenimiento y alcanza el ámbito laboral.