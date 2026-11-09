Quién es la modelo Karlie Kloss y por qué sorprende al aparecer junto a Taylor Swift

Ambas famosas disfrutaron de un partido de los Kansas City Chiefs, donde juega el esposo de Taylor, y callaron rumores de un distacionamiento personal

Karlie Kloss y Taylor Swift iniciaron su amistad en 2012. Foto: David Eulitt / AFP

La presencia de Taylor Swift en los partidos de los Kansas City Chiefs ya es más que habitual, por ser la esposa del jugador Travis Kelce. Sin embargo, los fans de la cantante siempre están atentos a la celebridad que le acompañe. En esta ocasión fue la supermodelo Karlie Kloss.

Ambas disfrutaron del partido del domingo en el Arrowhead Stadium, y aunque iniciaron su amistad alrededor de 2012, mucho se había rumorado sobre un distanciamiento por motivos no revelados y que incluso ya no eran amigas. Sin embargo, esta inesperada aparición lo cambia todo.

Es cierto que en el pasado se consideraron inseparables, especialmente durante buena parte de la década pasada (2010-2020), incluyendo una portada de Vogue en 2015 en la que sus rostros son protagonistas. “Taylor & Karlie. Unstopable, inseparable, adorable”, destacó aquella edición.

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La propia revista recalcó en una nota que las dos famosas compartieron viajes, eventos de moda y momentos personales que sus seguidores miraban de cerca. Y ahora que aparecen juntas en un juego de fútbol americano, los fans suspiran y se preguntan: ¿habrá pasado algo?

¿Quién es la modelo Karlie Kloss?

Su nombre completo es Karlie Elizabeth Kloss, de 34 años y nacida en Chicago. De acuerdo con el portal Models, comenzó su trayectoria en el modelaje cuando todavía era adolescente y rápidamente llamó la atención de importantes agencias y diseñadores por su estatura, presencia en las pasarelas y versatilidad frente a las cámaras.

Con apenas 15 años participó en la Semana de la Moda de Nueva York, desfilando para varias firmas reconocidas. A partir de entonces, comenzó a trabajar con algunas de las principales casas de moda y publicaciones internacionales. Entre ellas Christian Dior, Versace, Alexander McQueen y Oscar de la Renta.

También formó parte del grupo de modelos conocidas como Victoria’s Secret Angels y en 2013 recibió las alas de la marca, una distinción que la convirtió en una de las figuras más reconocidas de sus desfiles.

Pero Karlie Kloss no limitó su carrera a las pasarelas. También trabajó como presentadora de televisión y participó en proyectos relacionados con la tecnología.

En 2015, por ejemplo, lanzó Kode With Klossy, una organización sin fines de lucro que ofrece programas gratuitos de formación en programación para niñas y jóvenes. Su objetivo desde entonces era acercar a más mujeres al mundo de la tecnología y reducir las barreras de acceso.

En el plano personal, la supermodelo está casada desde 2018 con Joshua Kushner, empresario e inversionista estadounidense, con quien tiene hijos: Levi, Elijah y Rae.

El detalle que alimentó la ruptura amistosa con Taylor Swift

Sería fácil explicar que, por sus apretadas agendas profesionales, el distacionamiento no fue algo planeado, sino una consecuencia. No obstante, en 2016 dejaron de aparecer juntas y un año después hubo un detalle que alimentó las versiones de una supuesta ruptura amistosa.

Taylor Swift, que a finales de septiembre anunció la nueva versión del disco ‘The Life of a Showgirl: The Encore’, lanzó en agosto de 2017 el videoclip de ‘Look What You Made Me Do’. En una de las escenas aparece con una camiseta que contiene los nombres de varias integrantes de su conocido grupo de amigas. Los seguidores notaron que Kloss no figuraba entre ellas.

En ese momento, algunos medios publicaron declaraciones de fuentes cercanas a las celebridades que negaban que hubiera ocurrido una pelea. La propia Karlie Kloss también intentó restar importancia a las especulaciones en una entrevista con The New York Times, declarando: “No creas todo lo que lees”.

En otra entrevista con Vogue, que data de 2018 y a la que contestó 73 preguntas en una dinámica, Kloss fue consultada por su relación con Taylor Swift. Directamente le preguntaron si todo estaba bien y que el mundo merecía saberlo. “El mundo necesita saberlo”, respondió con cierto ironía y añadió: “Bueno, Jennifer Lawrence está interesada. Jen, no te preocupes, Taylor y yo seguimos siendo muy buenas amigas”.

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