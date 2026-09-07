El clima en Estados Unidos durante Labor Day: lluvias torrenciales en varios estados

Meteorólogos señalan Hawái, California, Iowa, Montana, Nevada y Utah como los estados con mayor foco de atención

Huracán Lowell, de categoría 3, mantiene Hawái en alerta. Foto: Michelle Bir / AFP

El festivo federal de Labor Day llegó acompañado de condiciones meteorólogicas muy diferentes en Estados Unidos. Algunas regiones enfrentan lluvias torrenciales e inundaciones, pero otras atraviesan todavía por las elevadas temperaturas del verano.

Meteorólogos del National Weather Service (NWS) explican que varios sistemas están influyendo al mismo tiempo en el país: huracanes activos en el Pacífico, ingreso de humedad tropical, frentes estacionarios y zonas de alta presión.

Hawái, California, Iowa, Montana, Nevada y Utah son los estados que conservan el mayor foco de atención. Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia por el huracán Lowell, el huracán Marie, inundaciones repentinas y, más al noreste, calor extremo.

El clima en EE.UU. durante Labor Day

Huracán Lowell mantiene en alerta a Hawái

El huracán Lowell alcanzó la categoría 3 en el Pacífico y mantiene bajo vigilancia a las islas de Kauai y Niihau, destaca el portal informativo Voz.

De acuerdo con el National Hurricane Center (NHC), la tormenta se desplaza por aguas del Pacífico y sus efectos están relacionados con la posibilidad de lluvias fuertes, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Lowell llegó a alcanzar la categoría 5 durante la pasada semana, con vientos superiores a las 157 mph, antes de perder intensidad. Aun así, los meteorólogos advierten que el sistema conserva suficiente fuerza para generar condiciones peligrosas en las zonas más occidentales de Hawái.

El pronóstico del NHC también indica que el huracán continuará moviéndose hacia el norte y posteriormente hacia el noroeste, para luego debilitarse sobre aguas abiertas.

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California enfrenta oleaje e inundaciones por efectos del huracán Marie

Aunque el huracán Marie ya se encuentra lejos de la costa continental, las oficinas del NWS en Los Ángeles/Oxnard y San Diego señalan que sus efectos continúan sintiéndose este lunes en el sur de California.

En este sentido, los meteorólogos advierten sobre oleaje elevado e inundación costera en los condados de Los Ángeles, Orange, Ventura y San Diego.

Prevén olas de entre 6 y 10 pies de altura en playas orientadas hacia el sur y suroeste, además de corrientes de resaca que pueden representar un peligro para bañistas y personas que se acerquen a la costa.

Aunque las lluvias relacionadas con la humedad de Marie serán ligeras en zonas urbanas, meteorólogos señalan que podrían ser más fuertes en áreas montañosas.

Por su parte, los pronósticos apuntan a lluvias fuertes en zonas del sur de Nevada y el centro de Utah, donde la humedad asociada a Marie está provocando tormentas.

Iowa enfrenta riesgo de inundaciones

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) del NWS elevó el nivel de riesgo por lluvias excesivas en el oeste de Iowa. Algunas tormentas podrían dejar acumulados superiores a las 5 pulgadas.

Las autoridades mantienen avisos de inundación debido a que los suelos ya presentan saturación en algunas zonas. También advierten que las lluvias intensas en poco tiempo pueden provocar desbordamientos de ríos y acumulación de agua en carreteras.

Calor extremo en las Llanuras y mejor clima en el noreste

El NWS prevé que partes de las Llanuras centrales y meridionales, además del valle del Mississippi, tengan índices de calor entre 105° y 100° F durante Labor Day y los primeros días de la semana.

Las autoridades recomiendan limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor temperatura, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas de salud.

Por el contrario, el noreste y la costa del Atlántico medio tendrán condiciones más agradables, con temperaturas máximas entre los 70° y 80° F. Se trata de las noches frescas que podrían marcar uno de los primeros signos del cambio hacia el otoño.

Aunque ninguno de estos sistemas apunta a afectar a todo Estados Unidos, los expertos recuerdan que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante la temporada de huracanes y tormentas tropicales, especialmente al oeste del territorio.

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