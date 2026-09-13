Mexicanos en UFC: ¿Cuándo vuelven a pelear Alexa Grasso, Brandon Moreno y Regina Tarin?

Alexa Grasso, Brandon Moreno y Regina Tarín ganaron en Noche UFC 2026. Conoce cuándo podrían regresar al octágono

México busca un nuevo campeón de UFC | REUTERS/Henry Romero

La representación mexicana cerró con saldo positivo una de sus noches más importantes del año en la UFC. Alexa Grasso, Brandon Moreno, David Martínez y Regina Tarín consiguieron victorias en Noche UFC 2026, mientras que Édgar Cháirez, Rafa García y José Delgado no pudieron salir con el brazo en alto.

Tras la función del 12 de septiembre en Glendale, Arizona, Grasso, Moreno y Tarín quedaron sin un próximo combate confirmado. Sin embargo, otros mexicanos ya tienen actividad programada para las siguientes semanas, mientras Méxicocontinúa buscando recuperar un campeonato mundial dentro de la empresa.

¿Cuál fue el resultado de los mexicanos en la Noche UFC 2026?

Noche UFC 2026 dejó un balance de cuatro victorias y tres derrotas para los representantes mexicanos. Alexa Grasso venció a Manon Fiorot por decisión unánime. La mexicana mandó a la lona a su rival durante el primer asalto y, pese a sufrir un corte en la ceja derecha en el segundo episodio, logró administrar la pelea hasta quedarse con la victoria.

Brandon Moreno también regresó al triunfo. El excampeón mundial de peso mosca se impuso a Joseph Morales por decisión dividida después de recuperarse de un primer asalto complicado, en el que su rival consiguió un derribo temprano. El tijuanense terminó la pelea con 71 golpes totales conectados y convenció a dos de los tres jueces.

David “El Doctor” Martínez mantuvo su buen momento al derrotar por decisión unánime a Dan Ige, con tarjetas de 30-27, 30-27 y 29-28. Regina “Kill Bill” Tarín completó los triunfos mexicanos al superar por decisión unánime a JJ Aldrich.

Édgar Cháirez perdió por decisión unánime ante Tim Elliott en un combate pactado en 130 libras. Rafa García cayó por decisión unánime frente a Zhu Rong en peso ligero, mientras que José Delgado fue sometido por Jean Silva con un rear-naked choke durante el tercer asalto de su pelea en peso pluma.

MÁS INFORMACIÓN: Alexa Grasso vuelve a levantar la mano por el título de UFC tras vencer a Manon Fiorot

¿Cuándo vuelven a pelear los mexicanos en la UFC? Esto sabemos

Por ahora, Alexa Grasso, Brandon Moreno y Regina Tarín no tienen una próxima pelea anunciada oficialmente después de competir el 12 de septiembre en Noche UFC 2026.

Grasso quedó nuevamente colocada en la conversación por el campeonato de peso mosca tras derrotar a Manon Fiorot. La mexicana aparece como una de las principales candidatas para enfrentar a la ganadora del combate por el título vacante entre Natália Silva y Wang Cong, programado para UFC 332 el próximo 3 de octubre en Salt Lake City.

Moreno también deberá esperar una nueva programación. El tijuanense consiguió una victoria necesaria ante Joseph Morales después de llegar con dos derrotas consecutivas y, tras haber disputado dos peleas de alto desgaste durante 2026.

Tarín, por su parte, terminó con dos victorias en UFC durante 2026, primero frente a Ernesta Kareckaite en febrero y posteriormente ante JJ Aldrich.

La actividad mexicana en UFC sí continuará en las próximas semanas. Raúl Rosas Jr. tiene programado enfrentar a Raoni Barcelos el 26 de septiembre en UFC Fight Night, en el Meta Apex de Las Vegas. El combate de peso gallo está pactado a cinco asaltos.

Además, Imanol Rodríguez, invicto con marca profesional de 7-0, se medirá ante Alden Coria el 3 de octubre dentro de UFC 332 en Salt Lake City. El mexicano buscará su segunda victoria en UFC después de vencer por nocaut técnico a Kevin Borjas en febrero.

¿Cuántos mexicanos tienen algún título de la UFC en este 2026?

México no cuenta actualmente con campeones vigentes dentro de UFC. El panorama contrasta con 2023, año en el que el país llegó a tener simultáneamente tres cinturones mundiales dentro de la organización.

Grasso es quien se encuentra más cerca de volver a colocar a México en una pelea por campeonato. El Doctor Martínez también continúa escalando posiciones. Sus victorias sobre Marlon “Chito” Vera y Dan Ige le han permitido consolidarse entre los nombres a seguir dentro del peso gallo.

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