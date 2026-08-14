Fernando Mendoza debuta con touchdown y se roba los reflectores pese a derrota de Raiders

El primer seleccionado del Draft 2026 completó un pase de anotación a Jack Bech durante su estreno con Las Vegas

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Fernando Mendoza tuvo su primera aparición con Las Vegas Raiders y necesitó solamente dos series ofensivas para lanzar su primer pase de touchdown en la NFL, aunque el estreno del quarterback terminó acompañado por una derrota. Arizona Cardinals se impuso 27-14 en el Allegiant Stadium, dentro de la actividad de pretemporada, en un encuentro en el que el primer seleccionado global del Draft 2026 fue uno de los nombres centrales para la ofensiva de Las Vegas.

Los Raiders comenzaron el encuentro con Kirk Cousins como quarterback titular y encontraron la zona de anotación desde su primera posesión. El veterano completó cinco de seis envíos para 50 yardas durante esa serie y conectó con Michael Mayer en un pase de 13 yardas para colocar el 7-0. Arizona respondió en su siguiente oportunidad mediante Jacoby Brissett, quien encontró a Marvin Harrison Jr. para empatar el marcador y establecer un inicio de intercambio ofensivo.

Mendoza ingresó después de la participación inicial de Cousins y comenzó así su primera actuación con el uniforme de Raiders en un partido de pretemporada. Su primera serie terminó en despeje después de completar uno de tres pases, pero en su segunda posesión avanzó con mayor continuidad y completó cuatro de cinco envíos para 47 yardas, hasta acercar nuevamente a Las Vegas a la zona de anotación.

El momento esperado llegó antes del descanso. Fernando Mendoza encontró a Jack Bech en una ruta corta y lanzó un pase de seis yardas para touchdown, el primero de su etapa profesional, con el que Raiders consiguió colocar momentáneamente el 14-14. La anotación también tuvo un elemento de continuidad dentro de su actuación, pues su primera recepción completada de la noche también había sido para Bech, quien se convirtió en uno de sus principales objetivos durante el debut.

Arizona recuperó la ventaja antes de llegar al medio tiempo. Gardner Minshew encontró a Jalen Brooks para touchdown con apenas segundos por jugar en el segundo cuarto, después de que anteriormente también había conectado con Simi Fehoko para otra anotación. Los Cardinals se marcharon al descanso con ventaja de 21-14, obligando a Las Vegas a buscar la remontada durante la segunda mitad.

Mendoza continuó tomando repeticiones durante el complemento y terminó su presentación con 10 pases completos en 16 intentos, 97 yardas, un touchdown y ninguna intercepción. También sumó seis yardas terrestres en dos acarreos. Una de sus conexiones más largas llegó mediante un pase de 19 yardas a Malik Benson, mientras que Arizona también logró presionarlo en determinados momentos, incluido un sack de Walter Nolen III.

La ofensiva de Raiders ya no consiguió volver a anotar después del touchdown de Mendoza. Arizona amplió su ventaja durante el tercer cuarto mediante dos goles de campo de Chad Ryland, uno de ellos desde 56 yardas y posteriormente otro de 40, para establecer el 27-14 definitivo. Las Vegas tuvo oportunidades para acercarse, pero no consiguió transformar sus avances en puntos durante la segunda mitad.

Los números generales reflejaron la diferencia que Arizona consiguió establecer con el paso del encuentro. Cardinals terminó con 371 yardas totales y 23 primeros y diez, mientras Raiders acumuló 317 yardas y 16 primeros y diez. Arizona también convirtió ocho de 14 terceras oportunidades y registró 159 yardas por tierra, mientras Las Vegas cerró con 103. Ninguno de los equipos entregó el balón mediante intercepciones o balones sueltos perdidos.

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