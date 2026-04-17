¡Canelo Álvarez y David Benavidez tienen una ‘pelea’ callejera! El polémico video del papá del Bandera Roja

Un video viral encendió la rivalidad de Saúl Álvarez vs David Benavidez tras la incertidumbre por saber quién será el rival del mexicano en septiembre

Canelo Álvarez vs David Benavidez | Instagram: @jose_benavidez_sr |

Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmó esta semana que volverá al ring el próximo 12 de septiembre de 2026 en una función organizada en Arabia Saudita, aún sin rival definido. Sin embargo, un sector importante de la afición ya tiene claro a quién quiere ver enfrente: David Benavidez. La expectativa creció aún más tras el revuelo generado por un video hecho con inteligencia artificial que compartió José Benavidez, padre y entrenador del llamado Bandera Roja, el cual se volvió viral durante las primeras horas de este viernes 17 de abril.

En el clip, de menos de un minuto, aparece su hijo mientras enfrenta al propio Saúl Álvarez en una pelea callejera ficticia. Ambientado presuntamente en algún punto de Latinoamérica, el video muestra a ambos pugilistas en un intercambio de golpes a mano limpia con algunos movimientos propios de la lucha libre. Esta fantasy fight encendió la ilusión de los fanáticos del boxeo, quienes se mantienen a la espera de que, tarde o temprano, se concrete el esperado choque entre dos de las mayores estrellas del momento.

David Benavidez conquistó en dos ocasiones el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los supermedianos, aunque su reinado estuvo marcado por altibajos fuera del ring. El Bandera Roja perdió el título en 2018 tras un supuesto positivo por cocaína y, en 2020, volvió a quedarse sin el campeonato al no dar el peso reglamentario en su combate ante Alexis Angulo. En ese contexto, Saúl Álvarez aprovechó el vacío en la cima del organismo verde y oro para consolidarse como campeón y después convertirse en indiscutido de la categoría.

La posibilidad de un enfrentamiento entre ambas estrellas encendió durante años a la prensa, especialistas y aficionados, que veían en ese combate como uno de los más atractivos del boxeo moderno. Sin embargo, el propio Canelo Álvarez cerró la puerta en distintas ocasiones: primero argumentó que Benavidez no tenía el suficiente cartel, después señaló que solo le representaría una desventaja en el peso, y finalmente dejó claro que no pensaba darle una oportunidad debido a declaraciones pasadas en su contra.

Ante la falta de oportunidades en las 168 libras, Benavidez decidió subir a los semipesados, donde conquistó el campeonato interino del CMB tras vencer a Oleksandr Gvozdyk, para posteriormente ser ascendido a campeón absoluto tras la decisión del organismo de despojar a Dmitry Bivol por falta de actividad. Sin opciones claras de unificación, el Monstruo Mexicano buscará ahora un nuevo reto ante Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez este 2 de mayo, en disputa por los cinturones de la AMB y el CMB en peso crucero.

Saúl Álvarez se mantendrá alejado de su tradicional presentación del primer fin de semana de mayo, ya que recientemente se recuperó de una lesión sufrida durante la derrota ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre, combate en el que perdió el campeonato indiscutido de los supermedianos. De cara a su regreso, el tapatío apunta a la función organizada en Arabia Saudita titulada “México vs El mundo”, evento que aún no tiene rival confirmado para el mexicano; no obstante, el organizador, Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, adelantó que la pelea de Canelo sería por un título mundial.

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