¡David Benavidez va por otro cinturón! El título del CMB estará en juego en la pelea con Michal Cieslak

El Consejo Mundial de Boxeo determinó que Michal Cieslak ponga en juego su nuevo cinturón ante David Benavidez este 12 de diciembre en Phoenix

David Benavidez venció al Zurdo Ramírez | Getty Images vía AFP: Steve Marcus

El Consejo Mundial de Boxeo elevó a Michal Cieslak de campeón interino a campeón absoluto de las 200 libras, por lo que deberá poner en juego el cinturón frente a David Benavidez el próximo 12 de diciembre en Phoenix, Arizona. La decisión fue tomada por la Junta de Gobierno del organismo verde y oro después de despojar a Noel Mikaelian del título de peso crucero, tras su derrota por nocaut ante Jai Opetaia en Las Vegas.

En mayo de este año, el CMB había ordenado que Noel Mikaelian defendiera su corona ante el retador mandatorio David Benavidez. Sin embargo, el boxeador armenio-alemán optó por aceptar una oferta de Zuffa Boxing para enfrentar a Jai Opetaia el pasado fin de semana, al argumentar que su etapa bajo la tutela de su entonces promotor, Don King, había provocado constantes retrasos en su carrera y limitado sus ingresos.

Don King acusó a Zuffa Boxing de interferencia ilícita en contratos, mientras que el CMB decidió no sancionar la pelea entre Noel Mikaelian y Jai Opetaia del pasado sábado 12 de septiembre. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, habría advertido al boxeador armenio-alemán que, si subía al ring ante el australiano, perdería el cinturón en el escritorio. Con la decisión tomada, Michal Cieslak es ahora campeón absoluto del CMB y expondrá su corona ante David Benavidez a finales de año, en una pelea que también pondrá en juego los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo que pertenecen al ‘Bandera Roja’.

El CMB también determinó que Jai Opetaia será el retador obligatorio por el cinturón de las 200 libras, por lo que tendrá que esperar al resultado de la pelea entre Michal Cieslak y David Benavidez. De acuerdo con esta resolución, el australiano podría enfrentar al ganador en algún momento de 2027 con el ‘Cinco de Mayo’ como la fecha más atractiva para el evento.

Cabe recordar que Jai Opetaia fue campeón de la Federación Internacional de Boxeo, pero perdió el estatus del organismo después de unirse a Zuffa Boxing, promotora que ha buscado desmarcarse de las cuatro asociaciones que regulan el boxeo profesional con la intención de impulsar cambios en la industria, entre ellos reducir de 17 a ocho las categorías de peso, organizar enfrentamientos entre los mejores boxeadores sin intermediarios y disminuir la cantidad de cinturones en disputa.

El futuro de David Benavidez en las 200 libras

David Benavidez parece haber encontrado su división definitiva: el ‘Bandera Roja’ no tiene intención de volver a bajar de las 200 libras después de comprobar que se encuentra en el mejor momento de su carrera. El campeón unificado del peso crucero estuvo presente en la victoria por nocaut de Jai Opetaia sobre Noel Mikaelian en el T-Mobile Arena, escenario donde aseguró que no contempla regresar a las 175 libras, categoría en la que se coronó campeón mundial, y que ahora su objetivo es consolidarse entre los cruceros.

La eventual pelea entre Jai Opetaia y el ganador de Michal Cieslak vs David Benavidez también plantea interrogantes en el terreno comercial. Medios como Boxing Scene han informado que el ‘Monstruo Mexicano’ terminará su contrato con su promotor Sampson Lewkowicz y con Premier Boxing Champions a finales de 2026, una situación que podría abrirle la puerta para negociar un combate bajo la tutela de Zuffa Boxing.

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