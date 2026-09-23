David Benavidez apunta a Andy Ruiz como posible rival si sube a peso completo

El equipo del campeón mexicano analiza nuevos retos después de conquistar títulos en dos divisiones del boxeo mundial

David Benavidez presume el título de las 175 libras | Instagram: @benavidez300

David Benavidez continúa ampliando sus objetivos dentro del boxeo profesional y no descarta un nuevo desafío en la categoría de los pesos completos. El actual campeón unificado en dos divisiones ya tendría en mente un posible rival para ese escenario: Andy Ruiz Jr.

El ‘Bandera Roja’ atraviesa una etapa en la que busca consolidarse como una de las figuras principales del boxeo mundial. Aunque todavía tiene compromisos pendientes en peso crucero y semipesado, su equipo ya analiza los caminos que podrían llevarlo a la máxima categoría.

José Benavidez, padre y entrenador del pugilista, explicó que el plan inmediato contempla buscar la unificación en peso crucero ante Michal Cieslak, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con la intención de continuar después con una pelea frente a Jai Opetaia.

“Estamos pensando en diciembre para vencer al campeón mundial del CMB y enfrentarnos a Opetaia. Y luego bajar y pelear contra Beterbiev o Bivol”, comentó José Benavidez durante una entrevista con ProBox TV, al explicar la ruta que analiza junto a su hijo.

David Benavidez conquistó campeonatos en dos categorías en un periodo de 15 meses, una situación que abrió nuevas posibilidades para su carrera. De acuerdo con su equipo, el objetivo sería competir por los títulos más importantes antes de explorar un posible salto a peso completo.

Si el proyecto avanza como esperan, Benavidez podría buscar nuevos retos en 2027, incluyendo la posibilidad de convertirse en campeón indiscutido en dos divisiones y posteriormente enfrentar a nombres importantes de la división de los pesos pesados.

Dentro de esos planes aparece Andy Ruiz Jr., excampeón de peso completo, como una pelea que el equipo de Benavidez considera atractiva para una eventual llegada a la categoría máxima.

“Después de eso, nos encantaría pelear con Andy Ruiz Jr. Aquí solo estamos soñando, pero esas peleas son muy posibles de concretar”, señaló José Benavidez, quien también reconoció la trayectoria del boxeador mexicano-estadounidense.

El padre del campeón aseguró que un enfrentamiento entre ambos tendría interés para los aficionados y consideró que Ruiz también podría estar abierto a la oportunidad de compartir el ring con el ‘Monstruo Mexicano’.

Por ahora, David Benavidez mantiene su atención en los compromisos dentro de las divisiones de semipesado y crucero, pero su equipo ya visualiza un futuro en peso completo con Andy Ruiz como uno de los posibles nombres para una pelea que podría generar expectativa en el boxeo mexicano.

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