David Benavidez vs Oleksandr Usyk: el Bandera Roja da el “sí” a la pelea que piden los fanáticos

David Benavidez no piensa volver a pelear por debajo de las 200 libras tras considerar que se encuentra en el mejor momento de su carrera

¿David Benavidez, la nueva cara del boxeo? | Getty Images vía AFP: Steve Marcus

David Benavidez parece haber decidido el próximo paso de su carrera: no volver a bajar de las 200 libras, al considerar que se encuentra en el mejor momento como boxeador. Tal es la confianza del campeón unificado de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo que ahora sí estaría dispuesto a enfrentar a Oleksandr Usyk en peso pesado, una propuesta que rechazó hace algunos meses tras considerar que no estaba listo para el reto ante el ucraniano.

El Monstruo Mexicano platicó con The Ring Magazine este fin de semana durante la velada de Ryan Garcia vs Conor Benn, espacio en el que reveló que no volverá a competir en las 175 libras, división en la que se convirtió en campeón mundial y donde se esperaba un posible enfrentamiento con Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, peleas que no pudieron concretarse debido a la inactividad de ambos boxeadores rusos.

“No, no voy a volver a las 175 libras“, indicó David Benavidez previo a la victoria de Ryan Garcia por nocaut en el T-Mobile Arena de Las Vegas. “Lo que quiero hacer, me siento genial en esta categoría. No tengo que perder peso, nunca me sentí tan bien como en mi última pelea, así que quiero ser el campeón reinante por mucho, mucho tiempo, pero si tenemos una pelea con Usyk, tampoco la voy a rechazar”.

El Bandera Roja noqueó a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en una de las victorias más destacadas de su carrera el pasado 2 de mayo de 2026. Días más tarde, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Al Alshikh, mostró su deseo de poner a David Benavidez frente a Oleksandr Usyk, excampeón indiscutido de peso crucero y de los completos, en una velada en 2027. Sin embargo, el propio boxeador de origen mexicano indicó que no tenía interés en subir de división.

“Ustedes siguen preguntándome por el maldito peso pesado, dejen de hacerlo, no voy a subir al peso pesado. Fue difícil para mí llegar a las 200 libras. En el peso pesado, esos tipos son súper grandes, pero no lo descarto, quizás en cinco años, cuando mi cuerpo crezca hasta el peso pesado, podríamos subir en cinco años, es posible”, declaró David Benavidez a principios de mayo.

MÁS INFORMACIÓN: Mike Tyson y Roy Jones piden a David Benavidez enfrentar a Oleksandr Usyk en una pelea histórica

El cambio de opinión deja la bola en la cancha de Oleksandr Usyk, quien dijo que solo está dispuesto a tener sólo una pelea más antes de decirle adiós al boxeo. Pese a que el Gato de Ucrania todavía no tendría un contrato para su siguiente enfrentamiento, algunos medios de comunicación señalan que el favorito para despedirse del deporte sería Deontay Wilder.

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