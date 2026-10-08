Canelo Álvarez apuesta por la tecnología para mantenerse en la élite del boxeo: “Me siento como de 26”

El mexicano habló en The Pat McAfee Show sobre su estado físico y su nueva preparación

Canelo y el uso de la tecnología en el boxeo. | @ThePatMcAfeeShow

Saúl ‘Canelo’ Álvarez atraviesa una nueva etapa de su carrera sin pensar demasiado en el paso del tiempo. A sus 36 años y después de más de dos décadas dentro del boxeo profesional, el mexicano aseguró que físicamente se siente como si tuviera 26, aunque con toda la experiencia acumulada a lo largo de una trayectoria que comenzó cuando todavía era adolescente.

Durante su participación en The Pat McAfee Show, el boxeador mexicano habló sobre su preparación para enfrentar a Christian Mbilli por el título Super Mediano del WBC el próximo 31 de octubre y explicó que actualmente utiliza la tecnología como una herramienta fundamental para conocer mejor su cuerpo y definir las cargas de trabajo que necesita durante cada entrenamiento.

“Me siento como de 26, pero con más experiencia. Me siento muy bien”, señaló Canelo, quien explicó que ha realizado su campamento en Gandía, España, y que su cuerpo se encuentra en buenas condiciones después de varias semanas de preparación. El tapatío destacó que necesita trabajar especialmente en su resistencia debido a las características de su próximo rival.

Canelo Álvarez explica cómo la tecnología transformó sus entrenamientos

Álvarez recordó que comenzó a trabajar junto a Eddy Reynoso cuando tenía apenas 13 años y se convirtió en profesional a los 15. Desde entonces, ambos han atravesado prácticamente toda la carrera del mexicano, aunque la preparación ha evolucionado conforme han aparecido nuevas herramientas para analizar el rendimiento de un deportista.

“Eddy y yo hemos estado juntos toda mi vida. Empecé con él desde que tenía 13 años y me hice profesional a los 15”. Explicó que uno de los principales cambios está relacionado con el uso de tecnología para evaluar su condición física. El mexicano explicó que actualmente analiza aspectos relacionados con sus músculos, su condición y otras variables para diseñar entrenamientos específicos, en lugar de seguir una preparación general igual a la de cualquier otro peleador.

“Antes entrenabas como todos. Ahora, con la tecnología, entrenas específicamente para tu cuerpo, porque cada cuerpo es diferente”, señaló el mexicano, quien aseguró que estos estudios le permiten determinar qué tipo de trabajo necesita para alcanzar su mejor versión antes de una pelea.

Canelo admite que todavía siente nervios antes de sus peleas

Pese a toda la experiencia acumulada dentro del ring, Canelo reconoció que los nervios continúan presentes antes de cada combate. El mexicano aseguró que todavía siente las conocidas “mariposas” antes de competir, una sensación que relaciona directamente con la pasión que mantiene por el boxeo.

“Las mariposas siguen ahí. Amo el boxeo, amo estar ahí y competir”, afirmó. Sin embargo, cuando llega el momento de caminar rumbo al cuadrilátero, su mentalidad cambia por completo y únicamente piensa en el objetivo que tiene enfrente.

“Nada. Me enfoco en la pelea, me enfoco en ganar”, respondió cuando le preguntaron qué pasa por su mente durante esos instantes previos. Para Álvarez, prestar atención al público o a todo lo que sucede fuera del cuadrilátero puede representar una distracción antes de comenzar el combate.

Canelo también recordó que recientemente tuvo que detener parte de sus entrenamientos debido a una cirugía en el codo. Aún así, sostuvo que el boxeo continúa marcando prácticamente toda su rutina diaria y que mantenerse en forma forma parte de su estilo de vida: cuidar su alimentación, descansar y entrenar siguen siendo las bases de su preparación.

“Solo trato de pelear contra campeones”: la filosofía de Canelo

Al hablar sobre los grandes combates que han acompañado su carrera, Álvarez explicó que su objetivo siempre ha sido buscar rivales que representen un reto. Para el mexicano, esa decisión es una de las razones por las que muchas de sus peleas han recibido una atención internacional considerable.

“Solo trato de pelear contra campeones. De eso se ha tratado mi carrera: pelear contra campeones y hacer las mejores peleas que haya”, declaró Canelo. El tapatío agregó que disfruta los desafíos y que esa mentalidad ha determinado buena parte de las decisiones que ha tomado durante su trayectoria.

El mexicano también explicó uno de los aspectos más complicados de cada preparación: dar el peso. Señaló que los últimos cuatro kilos antes del pesaje representan el periodo más difícil debido a que buena parte de esa reducción proviene de líquidos. Sin embargo, descartó recurrir a reducciones extremas en un solo día por considerar que pueden ser perjudiciales para el organismo.

“Hay peleadores que pierden 15 libras en un día y eso es muy duro, no es saludable. Yo no hago eso”, afirmó. Canelo aseguró que el conocimiento adquirido durante tantos años le permite controlar el proceso gradualmente y evitar métodos que puedan comprometer su estado físico antes de subir al ring.

A más de 20 años de iniciar su recorrido profesional, Canelo mantiene el boxeo como el centro de su vida. Entre nuevas herramientas de entrenamiento, la experiencia acumulada y los nervios que todavía aparecen antes de cada combate, el mexicano asegura sentirse físicamente diez años más joven mientras continúa preparándose para otro capítulo de su carrera.